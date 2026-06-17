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राष्ट्रीय स्केटिंग के रंग में रंगा रांची का खेलगांव, पहले दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने दिखाया दम

रांचीः राजधानी रांची का खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम बुधवार से राष्ट्रीय स्केटिंग के रंग में रंग गया. 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप-2026 के पहले दिन देशभर से पहुंचे खिलाड़ियों ने ट्रैक पर अपनी रफ्तार का शानदार प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में लगभग 1000 स्केटर्स हिस्सा ले रहे हैं. इनमें झारखंड के 127 खिलाड़ी भी शामिल हैं. पहले दिन के मुकाबलों में झारखंड के खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई.

पांच दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ी ट्रैक रेस स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं. प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली स्केटर्स को राष्ट्रीय रैंकिंग प्रदान करना है. इसी रैंकिंग के आधार पर खिलाड़ियों का चयन भविष्य की राष्ट्रीय, एशियाई और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा.

झारखंड स्केटिंग एसोसिएशन के सचिव और खिलाड़ी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्केटिंग ट्रैक और रिंक की सराहना

इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण खेलगांव में बना अत्याधुनिक रोलर स्केटिंग स्टेडियम रहा. आयोजकों के अनुसार पूर्वी भारत के किसी भी राज्य में अब तक इस स्तर का स्केटिंग ट्रैक और रिंक विकसित नहीं किया गया था. झारखंड में निर्मित यह अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला स्केटिंग रिंक खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है. खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का मानना है कि इस बुनियादी ढांचे से राज्य में स्केटिंग खेल को नई पहचान मिलेगी.

झारखंड के 127 खिलाड़ियों ने लिया भाग

प्रतियोगिता में झारखंड के 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इनमें कोडरमा जिले से सबसे अधिक खिलाड़ी शामिल हुए हैं. इसके अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और राज्य के अन्य जिलों के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. पहले दिन कई झारखंडी खिलाड़ियों ने बेहतर समय निकालकर पदक की दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत की.

देश के कई नामी स्केटर्स भी पहुंचे