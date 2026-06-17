राष्ट्रीय स्केटिंग के रंग में रंगा रांची का खेलगांव, पहले दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने दिखाया दम
झारखंड में 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप-2026 की शुरुआत हो चुकी है. देशभर के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है.
Published : June 17, 2026 at 9:07 PM IST
रांचीः राजधानी रांची का खेलगांव स्थित रोलर स्केटिंग स्टेडियम बुधवार से राष्ट्रीय स्केटिंग के रंग में रंग गया. 12वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप-2026 के पहले दिन देशभर से पहुंचे खिलाड़ियों ने ट्रैक पर अपनी रफ्तार का शानदार प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में लगभग 1000 स्केटर्स हिस्सा ले रहे हैं. इनमें झारखंड के 127 खिलाड़ी भी शामिल हैं. पहले दिन के मुकाबलों में झारखंड के खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई.
पांच दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ी ट्रैक रेस स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं. प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली स्केटर्स को राष्ट्रीय रैंकिंग प्रदान करना है. इसी रैंकिंग के आधार पर खिलाड़ियों का चयन भविष्य की राष्ट्रीय, एशियाई और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा.
स्केटिंग ट्रैक और रिंक की सराहना
इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण खेलगांव में बना अत्याधुनिक रोलर स्केटिंग स्टेडियम रहा. आयोजकों के अनुसार पूर्वी भारत के किसी भी राज्य में अब तक इस स्तर का स्केटिंग ट्रैक और रिंक विकसित नहीं किया गया था. झारखंड में निर्मित यह अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला स्केटिंग रिंक खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है. खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का मानना है कि इस बुनियादी ढांचे से राज्य में स्केटिंग खेल को नई पहचान मिलेगी.
झारखंड के 127 खिलाड़ियों ने लिया भाग
प्रतियोगिता में झारखंड के 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इनमें कोडरमा जिले से सबसे अधिक खिलाड़ी शामिल हुए हैं. इसके अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और राज्य के अन्य जिलों के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. पहले दिन कई झारखंडी खिलाड़ियों ने बेहतर समय निकालकर पदक की दौड़ में अपनी दावेदारी मजबूत की.
देश के कई नामी स्केटर्स भी पहुंचे
प्रतियोगिता में देश के कई नामी स्केटर्स भी हिस्सा ले रहे हैं. विश्व चैंपियन स्केटर अनीश राज और के. शर्मा की मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. उनके अनुभव और उपलब्धियां नए खिलाड़ियों को प्रेरित कर रही हैं. खिलाड़ियों का कहना है कि इतने बड़े मंच पर देश के शीर्ष स्केटर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर उनके लिए सीखने का महत्वपूर्ण मौका है.
आयोजकों ने बताया कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सफल आयोजन के बाद रांची में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है. उनका मानना है कि खेलगांव का यह आधुनिक स्केटिंग स्टेडियम भविष्य में बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने में सक्षम है.
खिलाड़ियों ने आधुनिक रिंक का सराहा
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि झारखंड में इस तरह का आधुनिक रिंक तैयार होना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास सुविधाएं मिलेंगी और वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे. खिलाड़ियों ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में झारखंड के स्केटर्स देश और दुनिया में राज्य का नाम रोशन करेंगे.
पहले दिन के रोमांचक मुकाबलों के बाद प्रतियोगिता में उत्साह चरम पर है. अगले चार दिनों में कई महत्वपूर्ण स्पर्धाएं आयोजित होंगी, जिन पर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं.
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