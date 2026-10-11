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100 मीटर स्केटिंग में 12 वर्षीय बच्ची का कमाल, 17.96 सेकंड में दूरी तय करके गिनीज बुक में बनाई जगह

मुंबई की अदिति मांजरेकर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई ( Etv Bharat )

मुंबई (महाराष्ट्र): मुंबई की एक बारह साल की बच्ची ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है. अदिति मांजरेकर ने 'इनलाइन स्केट्स बैकवर्ड कैटेगरी' में सबसे तेज 100 मीटर की दूरी तय करके रिकॉर्ड बनाया. उसने यह कारनामा सिर्फ 17.96 सेकंड में कर दिखाया.

कड़ी मेहनत से मिली सफलता

पूर्वी मुंबई के उपनगर भांडुप में रहने वाले बच्ची के पिता, प्रसाद मांजरेकर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बच्ची की सफलता का श्रेय अपनी बेटी की कड़ी मेहनत और लगन को दिया. उन्होंने कहा कि बच्ची ने रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत मेहनत की और कड़ी ट्रेनिंग ली. उसकी इस उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल है. प्रसाद ने ये भी कहा, 'हम भविष्य में स्केटिंग में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए अदिति का हौसला बढ़ाते रहेंगे. मैं उसे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहता हूं.'

100 मीटर की स्केटिंग 17.96 सेकंड में की पूरी (Etv Bharat) वहीं अदिति ने कहा कि वह अपने माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से ही यह उपलब्धि हासिल कर पाई है. उसने कहा, 'मैंने जो हासिल किया है, वह मेरे माता-पिता और शिक्षकों के सहयोग से ही संभव हो पाया है. मैं देश का नाम रोशन करना चाहती हूं. भविष्य में, मैं देश के लिए खेलना चाहती हूं.'