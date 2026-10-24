भारतीय मूल की 11 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बनीं इंटरनेशनल मास्टर, 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास
शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवनंदन 11 साल की उम्र में सबसे युवा महिला अंतरराष्ट्रीय मास्टर बन गई.
Published : October 24, 2026 at 4:06 PM IST
लंदन: भारतीय मूल की इंग्लिश शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवनंदन 11 साल की उम्र में ही इतिहास रच रही हैं. वो इतनी छोटी सी उम्र में ही इंटरनेशनल मास्टर बन गई है. जिसके साथ वो सबसे युवा महिला इंटरनेशनल मास्टर बन गई. इसके साथ उन्होंने हंगरी की महिला शतरंज खिलाड़ी जुडिथ का 1988 से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया. बोधना ने 11 साल और 7 महीने की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करके पोलगर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1988 में 12 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.
बोधना को बधाई
ये बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर यूरोपीय शतरंज यूनियन और इंग्लिश चेस फेडरेशन ने बोधना को बधाई भी दी. इंग्लैंड फेडरेशन के इंटरनेशनल चेस डायरेक्टर, IM मैल्कम पेन ने कहा, 'मैं बोधना को एक ऐसी प्रतिभा कह सकता हूं जो पीढ़ी में एक बार ही देखने को मिलती है. वह क्या कुछ हासिल कर सकती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है.'
यूरोपीय शतरंज यूनियन ने एक्स पर लिखा, '11 वर्ष की बोधना शिवनंदन को यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2026 के आखिरी दौर में में जीत के साथ इंटरनेशनल मास्टर बनने पर बधाई.'
A huge congratulations to Sivanandan Bodhana on becoming the World's youngest Female player to achieve the International Master title! At the age of just 11 years, 7 months and 16 days, Bodhana scored her final IM norm at the European Chess Club Cup for Women. What a feat! https://t.co/V4e1y8BFcA— ChessBase India (@ChessbaseIndia) October 23, 2026
यूरोपियन क्लब कप में हासिल की उपलब्धि
इंग्लैंड के हैरो की रहने वाली एक स्कूली छात्रा ने मोंटेनेग्रो के बुडवा में आयोजित 'यूरोपियन क्लब कप' में ये दुर्लभ उपलब्धि हासिल की. उन्हें जुडिथ पोल्गर का रिकॉर्ड तोड़ ने के लिये कुछ ही रेटिंग अंक की जरूरत थी. टूर्नामेंट में बोधना ने बेलारूस की इंटरनेशनल मास्टर ओल्गा बाडेलका को तीसरे दौर में हराया और अगले दौर में जॉर्जिया की ग्रैंडमास्टर निनो बाटसियाशवी से ड्रॅा खेला. उसके बाद स्वीडन की महिला इंटरनेशनल मास्टर विक्टोरिया जोहानसन को हराकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की.
इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ बोधना शतरंज की दुनिया के दस सबसे युवा इंटरनेशनल मास्टर्स में शामिल हो गई. इस सूची में भारत के आर प्रज्ञानानंदा, डी गुकेश, उजबेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव, अर्जेंटीना के फास्टिनो ओरो, तुर्किये के यागिज खान और रूस के रोमन एस शामिल हैं.
इंटरनेशनल मास्टर टाइटल कैसे मिलता है?
इंटरनेशनल मास्टर टाइटल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, खिलाड़ियों को तीन टूर्नामेंटों में 'नॉर्म्स' (निर्धारित प्रदर्शन स्तर) हासिल करने होते हैं और कम से कम 2400 की FIDE रेटिंग होनी चाहिए. यह टाइटल पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है और शतरंज के सबसे बड़े टाइटल 'ग्रैंडमास्टर' के ठीक नीचे आता है.
11 years, 7 months and 16 days. That is how old Bodhana Sivanandan (2406) is as she becomes the youngest girl in chess history to achieve the International Master (IM) title. She is the youngest girl to achieve this feat in the history of the game beating Judit's record. She is now the seventh-youngest player, boy or girl, to qualify for the IM title, and one of only ten players in chess history to do it before turning 12. She is exactly one month older than Uzbekistan's GM Javokhir Sindarov was when he qualified in 2017, while World Champion D. Gukesh was almost two months older in 2018. Yes, the two players who will face each other for the World Championship crown next month are both on this list! Read more: https://t.co/NVGDufcXto— ChessBase India (@ChessbaseIndia) October 24, 2026
बोधाना का शतरंज करियर
हाल ही में बोधाना ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले महीने, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में 11 मैचों में आठ अंक हासिल करने के बाद, वह महिला ग्रैंडमास्टर टाइटल भी बन गईं.
शतरंज की दुनिया में उनकी प्रगति बहुत तेज रही है. सिर्फ नौ साल की उम्र में, वह किसी भी खेल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गईं. अगस्त में, उन्होंने ब्रिटिश महिला शतरंज चैंपियनशिप जीती थी.
तमिलनाडु से है नाता
बता दें कि बोधना की जड़ें तमिलनाडु के त्रिची में हैं, जहां उनका परिवार 2007 तक रहा, लेकिन उसके बाद उनके पिता शिवनंदन वेलायुथम, जो आईटी पेशेवर थे, परिवार के साथ लंदन चले गए. ब्रिटेन की राजधानी में जन्मी और पली-बढ़ी बोधना लगातार आगे बढ़ रही हैं और ब्रिटिश शतरंज में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर रही हैं.
YouTube से सीखा चेस खेलना
बोधना ने लॉकडाउन के दौरान पांच साल की छोटी सी उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया. उनके पिता के एक दोस्त गैराज साफ करते समय शतरंज का सेट फेंकने की सोच रहे थे. लेकिन तमिलनाडु में जन्मे बोधना के पिता शिवा इसे दान में देने के इरादे से घर ले आए. जिसके बाद शतरंज के राजा और घोड़े जैसे मोहरों ने बोधना का ध्यान इस खेल की ओर खींचा. और फिर वो इस खेल में महारत हासिल करने के लिए YouTube वीडियो देखना और अजनबियों के साथ ऑनलाइन चेस खेलना भी कर दिया.