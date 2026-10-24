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भारतीय मूल की 11 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बनीं इंटरनेशनल मास्टर, 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास

भारतीय मूल की 11 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवनंदन ( Rafal Oleksiewicz/FIDE )

लंदन: भारतीय मूल की इंग्लिश शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवनंदन 11 साल की उम्र में ही इतिहास रच रही हैं. वो इतनी छोटी सी उम्र में ही इंटरनेशनल मास्टर बन गई है. जिसके साथ वो सबसे युवा महिला इंटरनेशनल मास्टर बन गई. इसके साथ उन्होंने हंगरी की महिला शतरंज खिलाड़ी जुडिथ का 1988 से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया. बोधना ने 11 साल और 7 महीने की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करके पोलगर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1988 में 12 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी.

बोधना को बधाई

ये बड़ी उपलब्धि हासिल करने पर यूरोपीय शतरंज यूनियन और इंग्लिश चेस फेडरेशन ने बोधना को बधाई भी दी. इंग्लैंड फेडरेशन के इंटरनेशनल चेस डायरेक्टर, IM मैल्कम पेन ने कहा, 'मैं बोधना को एक ऐसी प्रतिभा कह सकता हूं जो पीढ़ी में एक बार ही देखने को मिलती है. वह क्या कुछ हासिल कर सकती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है.'

यूरोपीय शतरंज यूनियन ने एक्स पर लिखा, '11 वर्ष की बोधना शिवनंदन को यूरोपीय शतरंज क्लब कप 2026 के आखिरी दौर में में जीत के साथ इंटरनेशनल मास्टर बनने पर बधाई.' यूरोपियन क्लब कप में हासिल की उपलब्धि

इंग्लैंड के हैरो की रहने वाली एक स्कूली छात्रा ने मोंटेनेग्रो के बुडवा में आयोजित 'यूरोपियन क्लब कप' में ये दुर्लभ उपलब्धि हासिल की. उन्हें जुडिथ पोल्गर का रिकॉर्ड तोड़ ने के लिये कुछ ही रेटिंग अंक की जरूरत थी. टूर्नामेंट में बोधना ने बेलारूस की इंटरनेशनल मास्टर ओल्गा बाडेलका को तीसरे दौर में हराया और अगले दौर में जॉर्जिया की ग्रैंडमास्टर निनो बाटसियाशवी से ड्रॅा खेला. उसके बाद स्वीडन की महिला इंटरनेशनल मास्टर विक्टोरिया जोहानसन को हराकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. भारतीय मूल की 11 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवनंदन (FIDE) इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ बोधना शतरंज की दुनिया के दस सबसे युवा इंटरनेशनल मास्टर्स में शामिल हो गई. इस सूची में भारत के आर प्रज्ञानानंदा, डी गुकेश, उजबेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव, अर्जेंटीना के फास्टिनो ओरो, तुर्किये के यागिज खान और रूस के रोमन एस शामिल हैं.