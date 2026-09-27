ETV Bharat / sports

11 साल के खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

जापान के प्राइमरी स्कूल की 11 वर्षीय स्टूडेंट ने ई-स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.

जापान के प्राइमरी स्कूल की 11 वर्षीय स्टूडेंट युकी कुरिहारा
जापान के प्राइमरी स्कूल की 11 वर्षीय स्टूडेंट युकी कुरिहारा (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

11 Year Old Player Wins Gold Medal: एशियन गेम्स 2026 में 11 साल के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया. ये खिलाड़ी जापान की है. जिसका नाम युकी कुरिहारा है. उसने ई-स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ वो एशियन गेम्स के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र में खिलाड़ी बन गई. इससे पहले कम उम्र के मेडल का रिकॉर्ड इंडोनेशिया की स्केटर बंगा न्यामास (12 वर्ष) के नाम था.

जापान के प्राइमरी स्कूल की छात्रा युकी कुरिहारा ने एशियन गेम्स के ई-स्पोर्ट्स इवेंट 'पुयो पुयो' में गोल्ड मेडल जीता है, जो एक पजल गेम है. इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह है कि युकी का मुकाबला ऐसे खिलाड़ियों से था जो उनसे उम्र में दोगुने से भी ज्यादा बड़े थे. सेमीफाइनल मैच में कुरिहारा का मुकाबला थाईलैंड के 28 साल के तानाराक वोंगकित्तिकुन से हुआ. जबकि फाइनल मैच में कुरिहारा का मुकाबला दक्षिण कोरिया के 24 साल के खिलाड़ी से हुआ.

11 साल के खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में ई-स्पोर्ट्स में जीता गोल्ड मेडल
11 साल के खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में ई-स्पोर्ट्स में जीता गोल्ड मेडल (AP)

युकी कुरिहारा जापान अभी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती है. उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल के पहले साल में ही 'पुयो पुयो' खेलना शुरू कर दिया था. शुरू में तो यह उनके लिए बस एक आम खेल था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अलग-अलग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया. यहाँ भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों को हराया.

वैभव सूर्यवंशी से भी छोटी
खास बात यह है कि युकी भारतीय स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से भी कम उम्र की हैं. वैभव 15 साल के हैं, जबकि युकी सिर्फ 11 साल की हैं. वैभव भी ऐशियन गेम्स में भाग ले रहे हैं. वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है. जो 28 सितंबर से अपने अभियान का आगाज करेगी.

बता दें कि एशियन गेम्स में ई-स्पोर्ट्स की शुरुआत तीन साल पहले चीन के हांगझोऊ 2023 में हुई थी. उस समय इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि इसके टिकट लॉटरी के जरिए बेचे गए थे. जापान में भी ई-स्पोर्ट्स बहुत लोकप्रिय है.

जापान की 11 साल के खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल
जापान की 11 साल के खिलाड़ी ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल (AP)

एशियन गेम्स 2026 में जापान का प्रदर्शन
मेजबान जापान एशियन गेम्स 2026 शानदार प्रदर्शन कर रहा है, और वो मेडल टैली में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है. जापान अब तक 142 मेडल जीत चुका है. जिसमें 33 गोल्ड 54 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. वहीं चीन 191 मेडल के साथ पहले स्थान पर है. जबकि भारत 32 मेडल के साथ 12वें नंबर पर है.

ये भी पढ़ें

Asian Games 2026: भारतीय पुरुषों कबड्डी टीम ने रचा इतिहास, ईरान को हारक जीता 9वां ऐशियन गोल्ड मेडल

TAGGED:

11 YEAR OLD PLAYER IN ASIAN GAMES
ASIAN GAMES 2026
एशियन गेम्स में 11 साल का खिलाड़ी
एशियन गेम्स 2026 में जापान
11 YEAR OLD PLAYER WIN GOLD MEDAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.