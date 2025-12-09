ETV Bharat / sports

IPL 2026 मिनी ऑक्शन से 1390 में से 1040 खिलाड़ी हुए बाहर, 350 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली

IPL 2026 मिनी ऑक्शन ( IANS PHOTO )

IPL 2026 Player Auction List: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन के लिए नीलाम होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट फाइनल हो गई है. जिसमें 350 खिलाड़ी शामिल हैं जिन पर 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित मिनी ऑक्शन में बोली लगाई जाएगी. जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी. 1040 खिलाड़ी हुए बाहर

अगले साल होने वाले आईपीएल के लिए मिनी ऑक्शन में केवल 77 स्लॉट खाली थे. जिसके लिए 1,390 देशी और विदेशी खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. लेकिन उनमें से अब सिर्फ 350 खिलाड़ियों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है और 1040 खिलाड़ी आईपीएल के अगले सीजन से बाहर हो गए. शॉर्टलिस्ट किए गए गए खिलाड़ियों में से 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी हैं. इसकी जानकारी मंगलवार, 9 दिसंबर को IPL मीडिया एडवाइजरी में के जरिए दी गई. जिसमें कहा गया है, "इस पूल में 224 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी और 14 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं, जो इस साल की नीलामी रोस्टर में महत्वपूर्ण गहराई और नई प्रतिभा जोड़ते हैं.' बता दें कि ऑक्शन में फ्रेंचाइजी कुल 77 स्लॉट के लिए खिलाड़ी खरीदेंगे, जिसमें विदेशी खिलाड़ियों के लिए 31 स्पॉट रिजर्व हैं. 40 खिलाड़ियों ने खुद को 2 करोड़ रुपये के मैक्सिमम बेस प्राइस पर लिस्ट किया है, जिसमें वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई सिर्फ दो भारतीय हैं.