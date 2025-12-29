ETV Bharat / spiritual

वार्षिक राशिफल 2026: आने वाला नया साल इन राशियों के लिए ला रहा जैकपॉट, पढ़ें भविष्यफल

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 आत्म-साक्षात्कार और संबंधों के नव-निर्माण का वर्ष सिद्ध होगा. ज्योतिष के अनुसार, इस साल आपकी वास्तविक प्रगति का आधार आपकी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आपके अपनों का साथ और मार्गदर्शन होगा. आपको इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि परिवार केवल सहारा ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक दीपक के समान है. इस वर्ष ग्रहों का गोचर आपको आत्म-मंथन की प्रेरणा देगा. आपको अपने भीतर झांकने के लिए समय निकालना होगा. आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि राहु या केतु का प्रभाव आपको आलस्य बना सकता है. सक्रिय जीवनशैली और नियमित व्यायाम इस वर्ष आपकी शारीरिक और मानसिक व्याधियों का एकमात्र उपचार है. यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहे, तो समय कुछ कष्टकारी प्रतीत हो सकता है. आपमें प्रतिकूलताओं से लड़ने की अद्भुत क्षमता है, किंतु इसके लिए स्वयं पर अटूट विश्वास आवश्यक है. जब आप आत्म-निर्भर बनने का संकल्प लेंगे, तभी भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में दूसरों की अत्यधिक अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकता है, अतः अपनी सीमाओं का निर्धारण विवेकपूर्ण ढंग से करें. निवेश के मामलों में किसी भी प्रकार का जोखिम लेना हानिकारक हो सकता है. सोच-समझकर किया गया निवेश ही फलदायी होगा. जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है, ध्यान रखें. परिवार के वृद्धजनों का आशीर्वाद और उनकी सीख इस वर्ष आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेगी. विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धि का है, जिससे कुल के मान-सम्मान में वृद्धि होगी. किसी गुप्त सूचना या रहस्य के उजागर होने की आशंका है, अतः अपने आचरण में शुचिता और गोपनीयता बनाए रखें.

मेष- साल 2026 के ग्रह नक्षत्र यह संकेत दे रहे हैं कि इस वर्ष मेष राशि के जातकों का समस्त पुरुषार्थ केवल आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति पर केंद्रित रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब चंद्रमा और लग्नेश की स्थिति अनुकूल होती है, तब जातक कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को संयमित रखने में सक्षम होता है. इस साल इस राशि के जातक कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन के मध्य एक संतुलन बनाए रखेंगे. आपके भीतर सौम्यता और धैर्य का संचार होगा, जो आपको परेशानियों से बचाएगा. यदि आप परोपकार और लोक-कल्याण के मार्ग पर चलेंगे, तो ग्रहों का शुभ प्रभाव मिलेगा. इस साल का मुख्य मंत्र 'निष्काम कर्म' है; यदि आप बिना किसी फल की चाहत में दूसरों की सहायता करेंगे और अपने वचन मात्र से किसी के जीवन में आशा का संचार करेंगे, तो दैवीय कृपा आप पर बरसेगी. साल 2026 के मध्य में शनि की ढैय्या के चलते संघर्ष और कठिन परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है. विनम्रता, कृतज्ञता और सकारात्मकता जैसे गुण आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे. यदि आप विपरीत परिस्थितियों में हार स्वीकार करने के बजाय अपनी सूझबूझ और चातुर्य को और अधिक प्रखर करेंगे, तो सफलता आपके चरण चूमेगी. पारिवारिक मोर्चे पर, यह साल काफी लाभप्रद रहेगा. परिजनों के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपके मृदु व्यवहार से कुटुम्ब में समरसता बनी रहेगी. किसी मांगलिक कार्य या शुभ संस्कार के आयोजन से घर में उल्लास का वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी. आर्थिक दृष्टि से विदेश व्यापार या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े जातकों के लिए सुदूर यात्राओं के प्रबल योग हैं, किंतु इन यात्राओं के चलते शारीरिक शिथिलता और अत्यधिक खर्च होने की संभावना है. स्वास्थ्य और धन खर्च पर विशेष ध्यान दें.

हैदराबाद: कुछ ही दिन बाद नया साल 2026 आने वाला है. सभी राशि के जातकों को अपने बारे में जानने के उत्सुकता रहती है कि आने वाला नया साल उसके लिए कैसा रहेगा. नए साल में क्या उपलब्धि हासिल करेंगे क्या नया होगा या क्या हाथ से निकल जाएगा.

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2026 का आरंभ कुछ धीमी गति से हो सकता है, जहां पुरानी कुछ अप्रिय यादें और लंबित कार्य मानसिक कष्ट का कारण बन सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे साल आगे बढ़ेगा, आपके द्वारा पूर्व में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के योग प्रबल होते जाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी कर्मठता और एकाग्रता को उचित सम्मान मिलेगा. व्यावसायिक दृष्टिकोण से, इस वर्ष किसी भी प्रकार के बड़े परिवर्तन या नौकरी में फेरबदल की योजना ना बनाएं, सफल नहीं होंगे. वर्तमान स्थिति में ही सुधार करना अधिक लाभदायक रहेगा. जो जातक नए रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है. ग्रह नक्षत्रों का संकेत है कि इस वर्ष आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे और अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए प्रयास करेंगे. देवगुरु बृहस्पति और न्यायप्रिय शनिदेव की युति आपके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी, जिससे समाज में आपका प्रभाव और मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आप अपनी वाणी और अभिव्यक्ति से स्थायी संबंध विकसित करने में सफल रहेंगे. शनि देव इस वर्ष आपसे कठोर अनुशासन, सत्यनिष्ठा और निरंतर प्रयास की मांग करेंगे. जहां एक ओर आपको सकारात्मक ऊर्जा का आशीष मिलेगा, वहीं दूसरी ओर लापरवाही पराजय का मार्ग प्रशस्त कर सकती है. इस वर्ष 'उत्तरदायित्व' शब्द आपके जीवन का केंद्र बिंदु रहेगा. चाहे आप शैक्षणिक क्षेत्र में हों, व्यापार में हों या आध्यात्मिक पथ पर, स्वयं की और अपने आश्रितों की जिम्मेदारी लेना ही आपकी उन्नति का आधार बनेगा. जितना अधिक आप त्याग और समर्पण करेंगे, बृहस्पति के शुभ प्रभाव से उतना ही अधिक लाभ और संतोष आपको प्राप्त होगा. सुदूर प्रदेशों की यात्रा और परिजनों के साथ पर्यटन के सुंदर योग इस वर्ष निर्मित हो रहे हैं, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए संजीवनी का कार्य करेंगे.

कर्क- इस राशि के जातकों के लिए साल 2026 का शुभागमन अत्यंत सकारात्मक संदेश लेकर आ रहा है. ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने के कारण सफलता के द्वार स्वतः खुलेंगे. वर्ष की शुरुआत आपके लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान करने वाला होगा, अतः अपनी समस्त कार्य-योजनाओं का क्रियान्वयन इसी अवधि में करना श्रेयस्कर रहेगा. आपकी कार्यक्षमता इस समय अपने चरमोत्कर्ष पर होगी. यदि आप अनुशासन और निर्धारित नियमों (प्रोटोकॉल) का पालन करते हुए अपनी रणनीति पर अडिग रहते हैं, तो अभीष्ट सिद्धि निश्चित है. कार्यक्षेत्र और परिवार, दोनों ही स्थानों पर आपकी प्रतिभा की स्वीकृति होगी और आपको उचित श्रेय प्राप्त होगा. पूर्व में चल रहे पारिवारिक क्लेश अब शांत होंगे और परिजन परामर्श की पहल करेंगे. ऐसे में अहंकार का त्याग कर कर्तव्यपरायणता को प्राथमिकता दें. वार्षिक गणना के अनुसार, इस वर्ष उत्तरोत्तर उन्नति का योग है, जहां वर्ष का उत्तरार्ध प्रथम भाग की तुलना में अधिक वैभवशाली रहेगा. शैक्षिक क्षेत्र में जुड़े जातकों के लिए यह समय विद्या-लाभ और बौद्धिक विकास का है. विदेश गमन के प्रबल अवसर प्राप्त होंगे, जो खर्च में वृद्धि करेंगे, किंतु विदेश में आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी. स्वदेश और अपनी जड़ों से अधिक लगाव होने के कारण विदेश में आपका मन विचलित हो सकता है, अतः पूर्ण विचारोपरांत ही प्रस्थान करें. वाहन संचालन में विशेष सावधानी बरतें, यदि संभव हो तो चालक रखना स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम होगा. माता के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता अनिवार्य है, क्योंकि वर्ष के आरंभिक मास कष्टकारी हो सकते हैं. धार्मिक यात्राएं और आध्यात्मिक चिंतन न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे, बल्कि भविष्य की दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होंगे.

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 विस्मयकारी और अप्रत्याशित सफलताओं का वर्ष सिद्ध होगा. यह समय लक्ष्य-केंद्रित होकर अपने स्वप्नों को साकार करने का है. आपने भूतकाल में जो अनुभव और रणनीतियां अर्जित की थीं, उनका सफलतापूर्वक अनुप्रयोग करने का समय अब आ गया है. आपकी कार्य-कुशलता और साधनों की सूक्ष्म समझ आपको करियर में नवीन ऊंचाइयों पर ले जाएगी. इस वर्ष प्रत्येक दिन का महत्व समझें, क्योंकि असावधानी के कारण बहुमूल्य अवसर हाथ से निकल सकते हैं. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व पुनर्विचार अनिवार्य है. वर्ष के प्रथम दो मासों में अन्यों के व्यक्तिगत विषयों में हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा आप अकारण ही विवादों में उलझ सकते हैं. अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के स्पष्टीकरणों में नष्ट करने के बजाय अपने संकल्पों पर अडिग रहें. आध्यात्मिक गतिविधियों के माध्यम से आय के नवीन स्रोत निर्मित होने के सुंदर योग बन रहे हैं. हृदय के संबंधों में इस वर्ष विशेष सावधानी अपेक्षित है; भावनाओं के अतिरेक में लिया गया निर्णय पीड़ादायक हो सकता है. परिवार से वैचारिक या भौतिक दूरी को स्वयं पर हावी न होने दें और अपनों के साथ संवाद स्थापित करें. अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के स्थान पर उसे परिणाम के माध्यम से सिद्ध करें. जीविका के लिए विदेश यात्रा लाभदायक रहेगी, किंतु केवल पर्यटन के उद्देश्य से की गई विदेश यात्रा स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न कर सकती है. इस वर्ष सामाजिक मर्यादाओं और धार्मिक नियमों का उल्लंघन न करें, अन्यथा मान-हानि की आशंका है. अपने संचित धन का एक अंश दान-पुण्य में अवश्य लगाएं, जिससे आपको असीम आत्मिक सुख की अनुभूति होगी.

कन्या- साल 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए मध्यम फलदायी रहेगा, जहां धैर्य और कठोर परिश्रम ही आपकी सफलता की कुंजी होंगी. इस वर्ष आपका मुख्य ध्यान निजी जीवन, करियर और अचल संपत्ति जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा. जीवन के लगभग प्रत्येक आयाम में परिवर्तन के संकेत हैं, जो यद्यपि चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, किंतु आपके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होंगे. निष्क्रियता और आलस्य आपके सबसे बड़े शत्रु हैं; यदि आप अपने भयों पर विजय पाकर साहस के साथ कर्मक्षेत्र में उतरते हैं, तो यह वर्ष आपको पुरस्कृत अवश्य करेगा. वर्ष के प्रथम भाग में संघर्ष की स्थिति बनी रह सकती है, किंतु उपलब्धियों का आनंद भी समय-समय पर प्राप्त होता रहेगा. इस वर्ष न केवल व्यावसायिक बल्कि आध्यात्मिक प्रगति के भी योग हैं. घर में मांगलिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा. तीर्थाटन और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव आपके गृहस्थ जीवन में सकारात्मकता का संचार करेगा. धार्मिक कार्यों और परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर आकस्मिक धन व्यय होने से आपका संचित कोष प्रभावित हो सकता है, जो मानसिक चिंता का कारण बनेगा. कई बार आपको एकाकीपन का अनुभव होगा और ऐसा प्रतीत होगा कि कोई आपकी भावनाओं को समझने वाला नहीं है; ऐसे समय में स्वयं को एकांत में रखने के बजाय सामाजिक मेलजोल बढ़ाना हितकर होगा. राजकीय योजनाओं के माध्यम से संपत्ति या भवन क्रय करने में सफलता मिल सकती है. विदेश जाने की योजनाओं में विघ्न आ सकते हैं, जो आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे. सामाजिक पटल (सोशल मीडिया) पर अपनी अभिव्यक्ति के प्रति अत्यंत सजग रहें, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी छवि को धूमिल कर सकती है. आपकी परामर्श शक्ति के कारण समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और लोग आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए स्वतः आपके पास आएंगे.

तुला- इस राशि के लिए साल 2026 मुख्य रूप से नियोजन (प्लानिंग) और उसके सफल क्रियान्वयन को समर्पित रहेगा. ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि इस वर्ष आपका ध्यान किसी कार्य को करने से अधिक उसकी सूक्ष्म रूपरेखा तैयार करने पर रहेगा. तुला राशि की यह विशेषता है कि एक बार जब वे किसी लक्ष्य का संकल्प कर लेते हैं, तो संसार की कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती. राशिफल 2026 के अनुसार, 'शीघ्रता' इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी शत्रु सिद्ध हो सकती है; अतः उत्तम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और सतर्कता का परिचय देना होगा. स्वास्थ्य के प्रति सजगता अनिवार्य है. इस वर्ष ऐसे किसी भी उत्तरदायित्व या वचन को स्वीकार न करें, जिसे पूर्ण करने में आप असमर्थ हों. ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में एक नवीन उत्साह और ऊर्जा का संचार करेगी. आप जीवन के ऐसे कई मर्मस्पर्शी पाठ सीखेंगे, जो भविष्य की कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करेंगे. आपकी जीवनशैली में किए गए सकारात्मक परिवर्तन अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होंगे. स्थावर संपत्ति जैसे भवन, भूखंड या व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्रय करने का आपका स्वप्न इस वर्ष साकार होने के प्रबल योग हैं. कर्ज(Loan) के माध्यम से भी आप अपने बजट को संतुलित कर इस स्वप्न को पूर्ण कर पाएंगे. राजकीय नियमों और मर्यादाओं का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. जीविका के क्षेत्र में यह वर्ष अत्यंत श्रेयस्कर है; आपको मनोनुकूल पद और नवीन रोजगार प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ-साथ वैदेशिक व्यापार से प्रचुर लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं. वर्ष का आरंभ यात्राओं से होगा, जिसमें मित्रों और सहयोगियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। अपने अंतर्मन की इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करें और आचरण में शुचिता बनाए रखें.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 का आरंभ कुछ उतार-चढ़ाव और प्रतिकूलताओं के साथ हो सकता है. आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही मोर्चों पर अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परिस्थितियां सदैव आपके अनुकूल नहीं रहेंगी. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने से पहले परिजनों का परामर्श और अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनना आपके लिए हितकारी होगा. यद्यपि चुनौतियां आएंगी, किंतु वे अपने साथ स्वर्णिम अवसर भी लेकर आएंगी. यदि आप समय रहते उन अवसरों को पहचानने में सफल रहे, तो सफलता सुनिश्चित है. 'आशा' और 'अटूट विश्वास' ही इस वर्ष आपकी प्रगति के आधार स्तंभ होंगे. धन, संपत्ति, प्रेम और सफलता इस वर्ष आपके परिश्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं. निराशा को स्वयं पर हावी न होने दें; यदि कोई विफलता आती है, तो वह केवल आपके प्रयासों की कमी के कारण होगी. अतः अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ लक्ष्य की ओर अग्रसर हों. कुटुंब के मामलों में आपकी स्पष्टवादिता सराहनीय तो होगी, किंतु कभी-कभी यह परिजनों के मध्य वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न कर सकती है, अतः वाणी में माधुर्य बनाए रखें. विद्यार्थियों के लिए कठिन परिश्रम ही सफलता का एकमात्र मार्ग है. इस वर्ष भौतिक सुखों की तुलना में ध्यान और साधना आपको अधिक आत्मिक शांति प्रदान करेंगे. करियर के क्षेत्र में चिंता का परित्याग कर पुरुषार्थ पर ध्यान दें, जिससे आपको अपनी 'स्वप्निल जीविका' प्राप्त हो सके. अर्जित धन का एक निश्चित अंश 'गुप्त दान' या परोपकार में व्यय करें, जिससे आपके धन-धान्य में वृद्धि होगी और मार्ग की बाधाएं दूर होंगी. वरिष्ठों का आशीर्वाद आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा.

धनु- धनु राशि के जातकों के लिए साल 2026 सर्वांगीण प्रगति और दैवीय समर्थन का एक आदर्श वर्ष सिद्ध होने वाला है. इस वर्ष आप जीवन में नवीन प्रयोग करने के इच्छुक रहेंगे और आपकी यह प्रयोगधर्मी प्रवृत्ति आपको लाभान्वित करेगी. संतुलित दृष्टिकोण और गणनात्मक जोखिम लेने की आपकी क्षमता आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर परिपक्व बनाएगी. आप जीवन के विभिन्न आयामों के मध्य एक अपूर्व सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे पूर्व में किए गए कठिन परिश्रम का मीठा फल प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी; जीवनसाथी के साथ बिताए गए क्षण भविष्य के लिए सुखद स्मृतियां निर्मित करेंगे. पुराने विवादों को संबंधों के मध्य बाधा न बनने दें. आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताएं इस वर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर होंगी, जिनका सदुपयोग आपको अभीष्ट सिद्धि प्रदान करेगा. आप न केवल अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, बल्कि समाज के प्रति भी संवेदनशील होकर परोपकारी कार्यों में संलग्न होंगे. आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ रहेगी. भवन निर्माण, पुनर्निर्माण या कार्यालय (Office) स्थापित करने का आपका दीर्घकालिक स्वप्न इस वर्ष पूर्ण होगा, जिससे आप अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करने में सक्षम होंगे. वर्ष के प्रारंभ में अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, अन्यथा आप एकाकी पड़ सकते हैं. अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का प्रयोग करने के बजाय उनके साथ सहयोग की भावना रखें. छोटे भाई और मित्र आपकी सफलता में सहायक की भूमिका निभाएंगे.

मकर- मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 पूर्व के अनुभवों से सीख लेकर स्वयं को अधिक सुदृढ़ बनाने का कालखंड है. ज्योतिषीय संकेत दर्शाते हैं कि गत वर्षों की चुनौतियों ने आपको मानसिक रूप से सशक्त तो बनाया है, किंतु अति-चिंतन और मानसिक उद्वेग अभी भी आपकी प्रगति में बाधक बन सकते हैं. राशिफल 2026 के अनुसार, यदि आप अपनी दिनचर्या में अनुशासन और नियमबद्धता का समावेश करेंगे, तो दैनिक जीवन की बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगेंगी. नकारात्मक ऊर्जा को अपनी सकारात्मकता और संकल्प शक्ति से परास्त करें. उत्तम स्वास्थ्य के लिए 'सजगता' और 'ध्यान' को जीवन का अभिन्न अंग बनाना इस वर्ष आपके लिए परम आवश्यक है. कार्यक्षेत्र में आपके लंबित कार्य पूर्ण होंगे, जिससे आपको मानसिक संतोष प्राप्त होगा. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यकुशलता और समयबद्धता की सराहना करेंगे, जो आपके करियर के लिए राजयोग के समान सिद्ध होगा. इस वर्ष आपके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं और विलासिता की तीव्र इच्छा जागृत होगी, किंतु ज्योतिष शास्त्र 'अति' से बचने का परामर्श देता है; जीवन में संयम बनाए रखना ही आपकी गरिमा को सुरक्षित रखेगा. यदि आप अपने कार्यों में पारदर्शिता और शुचिता (Ethics) बनाए रखते हैं, तो व्यावसायिक अभ्युदय निश्चित है। संकट की स्थिति में अपने शुभचिंतकों और गुरुजनों का परामर्श लेने में संकोच न करें, क्योंकि उनकी एक छोटी सी सीख आपके जीवन की दिशा बदल सकती है. रिश्तों में अत्यधिक भावुकता से बचें। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अपनी विलक्षण प्रतिभा सिद्ध करने का है; आलस्य का परित्याग कर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें. परिजनों का साथ आपको आत्मिक प्रसन्नता प्रदान करेगा.

कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 आर्थिक सुदृढ़ता और संचित कर्मों के फल की प्राप्ति का वर्ष है. वित्त से संबंधित बाधाएं अब समाप्त होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर एवं सशक्त बनी रहेगी. पिछले वर्ष के कठोर पुरुषार्थ का मीठा प्रतिफल अब आपको प्राप्त होने वाला है. आप सुखद यात्राओं, मनोरंजन और आलीशान विश्राम पर व्यय करने में सक्षम होंगे. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि नवीन अवसर और शुभ समाचार निरंतर आपका अनुसरण करेंगे, किंतु आपको स्वयं भी नए मार्गों के सृजन हेतु तत्पर रहना होगा. इस वर्ष आपका रुझान आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर अधिक रहेगा. धार्मिक अनुष्ठान और परोपकारी कार्यों में आपकी सक्रिय भागीदारी आपके आत्मविश्वास को द्विगुणित करेगी और कार्यों में आने वाले अवरोधों का शमन होगा. व्यावसायिक संपन्नता के लिए आपको सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना होगा. विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष 'ज्ञान की पिपासा' का है, जहां उनकी एकाग्रता केवल विद्या-अर्जन पर रहेगी. यात्राएं आपके लिए समृद्धि और नवीन दृष्टिकोण के द्वार खोलेंगी, अतः देशाटन का कोई भी अवसर न त्यागें. वर्ष के मध्य में पारिवारिक दायित्वों और आय-व्यय के असंतुलन के कारण कुछ मानसिक चिंता रह सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष के शुरुआती तीन महीने सावधानी की अपेक्षा रखता है; शल्य चिकित्सा (Surgery) की स्थिति भी बन सकती है, अतः सजग रहें. आवास परिवर्तन या विदेश गमन के इच्छुक जातकों के लिए यह वर्ष अत्यंत सुगम मार्ग प्रशस्त करेगा. आत्मविश्वास बनाए रखें और शत्रुओं को अपनी दुर्बलता का आभास न होने दें; कानूनी विवादों में विजय आपकी ही होगी.

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 का मूल मंत्र 'सद्भाव' और 'समरसता' है. यह वर्ष आपके जीवन में एक अपूर्व शांति और संतुलन लेकर आएगा. आपकी कार्यक्षमता और कार्य की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा. आप स्वयं को उत्साह से ओतप्रोत पाएंगे और कला, सौंदर्य एवं जीवन के सूक्ष्म आयामों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा. आपकी जीवंत जीवनशैली समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. इस वर्ष आपकी रुचि कला, वास्तुकला और साहित्य जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में बढ़ेगी, जहां आप अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने में सफल रहेंगे. वार्षिक गणना के अनुसार, यह वर्ष नवीन शुरुआत और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति का है. व्यापारिक दृष्टिकोण से आप कुछ विशाल योजनाओं का सूत्रपात करेंगे, जो कालांतर में अत्यंत सफल सिद्ध होंगी. आय में वृद्धि होने से आपके संतोष का स्तर बढ़ेगा. अपने प्रियजनों के साथ समय व्यतीत करना आपको आत्मिक सुख प्रदान करेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें; आपकी वाणी की मिष्टता ही आपकी सफलता का आधार बनेगी. अनुशासनहीनता और विवादों से स्वयं को दूर रखें. अपने आहार, व्यायाम और विश्राम को नियमबद्ध करें, क्योंकि अनुशासन ही आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा. विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक परीक्षाओं में पूर्ण सामर्थ्य के साथ अंतिम अवसर मानकर प्रयास करना चाहिए. विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। अपव्यय (फिजूलखर्ची) से बचें और अपने मित्र मंडली को भी मितव्ययिता का महत्व समझाएं. जीवन के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण इस वर्ष आपको सर्वत्र विजयी बनाएगा.