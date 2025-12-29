ETV Bharat / spiritual

लव राशिफल 2026: नए साल में इन राशियों को मिलेगी सपनों की रानी, जानें प्यार में क्या होगा खास

सिंह- इस राशि के जातकों के लिए यह वर्ष भावनाओं के प्रबंधन और उत्तरदायित्वों के निर्वहन का संदेश लेकर आया है. आपको अपने जीवनसाथी, सहोदरों और माता-पिता, विशेषकर परिवार की स्त्री शक्ति के प्रति अधिक संवेदनशील और सेवाभावी होना पड़ेगा. ग्रहों का संकेत है कि परिवार की महिलाओं का स्वास्थ्य इस वर्ष पीड़ादायक रह सकता है, जिससे आप मानसिक रूप से व्यथित हो सकते हैं. उन्हें इस समय आपके संबल और स्नेह की नितांत आवश्यकता होगी. प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष कुछ कठोर परीक्षा ले सकता है. कुंडली में संबंध विच्छेद (ब्रेकअप) के योग परिलक्षित हो रहे हैं, अतः अपने हृदय पर नियंत्रण रखें और भावनाओं के प्रवाह में आकर कोई आत्मघाती निर्णय न लें. यह वर्ष नए प्रेम संबंधों को विकसित करने के बजाय अपने कर्म-क्षेत्र (करियर) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक उपयुक्त है. जो संबंध वर्तमान में आपके पास हैं, उन्हें सहेज कर रखें, क्योंकि किसी बेहतर की तलाश में वर्तमान सुख का त्याग करना केवल निराशा का कारण बनेगा. यद्यपि प्रेम के क्षेत्र में आपके अनुभव असाधारण और रोमांचकारी रहेंगे, और आपका साथी आपके प्रयासों की सराहना भी करेगा, फिर भी इस वर्ष स्थिरता प्राप्त करना एक चुनौती सिद्ध होगा. अपने अस्तित्व को कार्य और परिवार के बीच संतुलित रखना ही आपकी सफलता की कुंजी है.

कर्क- इस राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 आत्म-चिंतन और सुधार का काल है. ज्योतिषीय गणना बताती है कि अतीत में लिए गए कुछ निर्णयों के चलते जो मानसिक संताप उत्पन्न हुआ था, वह इस वर्ष आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है. आप स्वभाव में कठोरता और वाणी में तीक्ष्णता का अनुभव करेंगे, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम संबंधों पर पड़ने की आशंका है. ग्रहों का गोचर आपको एक अवसर प्रदान कर रहा है कि आप अपने पुराने घावों को भरें और संबंधों में आई दरार को बुद्धिमत्ता से ठीक करें. यदि आप धैर्य से काम लेंगे, तो जीवन पुनः प्रेम के रस से सराबोर हो सकता है. विवाह योग्य जातकों के लिए इस वर्ष पाणिग्रहण संस्कार के प्रबल योग बन रहे हैं. ईश्वरीय कृपा से आपके वैवाहिक बंधन में बंधने की संभावनाएं अत्यंत बलवती हैं. किंतु, गृहस्थ जीवन के दृष्टिकोण से समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पारिवारिक वातावरण में क्लेश और तनाव को रोकने के लिए आपको आत्म-संयम का परिचय देना होगा. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से समाधान ढूंढना आपके दांपत्य सुख को सुरक्षित रखेगा.

मिथुन- राशि के लिए साल 2026 प्रेम संबंधों में सहजता और सात्विकता का संदेश दे रहा है. ग्रहों की स्थिति स्पष्ट करती है कि इस वर्ष आप अपने संबंधों में जितना स्वाभाविक रहेंगे, उतना ही सुख प्राप्त करेंगे. अपने साथी पर नियंत्रण करने या अत्यधिक अपेक्षाएं रखने की प्रवृत्ति आपके रिश्ते में तनाव उत्पन्न कर सकती है. वर्ष का पूर्वाध संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन द्वितीय भाग अत्यंत सुखद और अनुकूल रहेगा. इस अंतराल में आपके भीतर कामुकता और गहन प्रेम की तीव्रता अनुभव होगी. आप सतही आकर्षण के स्थान पर संबंधों में अर्थ और गहराई खोजेंगे, जो आपको आपके वास्तविक प्रेम तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा. गत वर्ष बोए गए प्रेम के बीज इस वर्ष एक वटवृक्ष के समान सुंदर आकार लेंगे. रोमांस की दुनिया आपको कई बार यथार्थ से दूर ले जाएगी, किंतु आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण रिश्ते को स्थायित्व प्रदान करेगा. विशेष रूप से जनवरी से अप्रैल तक का समय संधिकाल के समान महत्वपूर्ण है. आपकी आकर्षण शक्ति चरम पर होगी, जिसका उपयोग आपको अत्यंत बुद्धिमानी से करना चाहिए. इस वर्ष समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके निजी जीवन में सामंजस्य स्थापित होगा. सार्वजनिक रूप से भी आप एक आदर्श युगल के रूप में उभरेंगे.

वृषभ- इस राशि के जातकों के लिए आने वाला साल प्रेम की प्रधानता का काल है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस वर्ष आपको प्रेम में धैर्य और स्थिरता को अपना मूल मंत्र बनाना होगा. भावनाओं के वेग में बहने के बजाय अपने साथी की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने का प्रयास करें. आपकी कोमल और रूमानी प्रवृत्ति आपके साथी को आकर्षित करेगी, जिससे आपको वांछित स्नेह और लाड़-प्यार की प्राप्ति होगी. यदि अतीत का कोई संबंध अधूरा छूट गया था, तो इस वर्ष उसे पुनर्जीवित करने के प्रबल योग बन रहे हैं. आपके निरंतर प्रयासों से विमुख हुआ साथी पुनः आपके जीवन में लौट सकता है. विवाहित जातकों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. दांपत्य जीवन में अशांति और कलह के प्रसंग बन सकते हैं. विशेष रूप से ससुराल पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद उभरने की आशंका है, जो आपके गृहस्थ सुख में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं. वाद-विवाद की स्थितियों से बचें, अन्यथा पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है. इसके अतिरिक्त, आपके जीवनसाथी का स्वास्थ्य भी इस वर्ष चिंता का विषय बन सकता है. शारीरिक परेशानियों के कारण उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. ऐसी स्थिति में, एक-दूसरे की भावनाओं को सम्मान देकर और धैर्य बनाए रखकर ही आप अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा कर पाएंगे.

मेष राशि- इस राशि के जातकों के लिए साल 2026 भावुकता और वैचारिक द्वंद्व का सम्मिश्रण सिद्ध होगा. इस वर्ष आपके प्रेम संबंधों में भावनाओं का ज्वार तो आएगा, लेकिन उनके साथ ही संशय और भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न होंगी. ग्रहों के गोचर संकेत दे रहे हैं कि आपसी विश्वास की नींव डगमगा सकती है, जिससे आपके संबंधों की कांति धूमिल होने की आशंका है. इस समय आपको निष्ठा की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है. जिसे आप अपना सर्वस्व मानकर स्नेह लुटाएंगे, वहीं से विश्वासघात की संभावना है. प्रेम की इस यात्रा में भावुकता के साथ-साथ विवेक का प्रयोग करना भी अनिवार्य होगा. किसी पर भी विश्वास करने से पूर्व वास्तविकता का आकलन अवश्य करें. वर्ष के उत्तरार्ध में परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा. संबंधों में कड़वाहट दूर होगी और परस्पर समझ में वृद्धि होगी. यदि आप विवाहित हैं, तो यह वर्ष आपके दांपत्य जीवन के लिए स्वर्णिम होगा. आपका वैवाहिक संबंध प्रेम की नई पराकाष्ठा को स्पर्श करेगा. जीवनसाथी के साथ न केवल आत्मीयता बढ़ेगी, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी सहभागिता और परामर्श आपके लिए संबल बनेगा. ग्रह योग आपके गृहस्थ जीवन में सामंजस्य और प्रगाढ़ता लाने के लिए पूर्णतः अनुकूल हैं.

हैदराबाद: कुछ ही दिन बाद नया साल 2026 आने वाला है. सभी राशि के जातकों को अपने बारे में जानने के उत्सुकता रहती है कि आने वाला नया साल उसके लिए कैसा रहेगा. नए साल में कई राशि के जातकों को उम्मीद है कि उनको सपनों की रानी मिलेगी. वहीं कुछ लोग यह चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सही से चले.

कन्या- इस राशि के जो जातक अभी तक एकाकी हैं और सच्चे प्रेम की खोज में हैं, उनके लिए यह वर्ष प्रतीक्षा की अवधि हो सकता है. यद्यपि आपकी आकांक्षाएं पूर्ण होने में विलंब की संभावना है, तथापि अपने प्रयासों में शिथिलता न आने दें.आपकी प्रेम साधना निरंतर चलती रहनी चाहिए. इस वर्ष आपको अपने क्रोध पर विशेष अंकुश लगाने की आवश्यकता है. ज्योतिषीय परामर्श है कि कलह की स्थिति में अपनी वाणी को नीचा रखें और उत्तेजना से बचें. अप्रैल, मई और जून के मास आपके प्रेम जीवन के लिए अत्यंत शुभफलदायी और निर्णायक सिद्ध होंगे. विवाहित जातकों के लिए यह वर्ष किसी वरदान से कम नहीं है. आपका जीवनसाथी पूर्णतः आपको समर्पित रहेगा और उनकी निष्ठा देखकर आप स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे. आपके दांपत्य जीवन में ऐसे रूमानी क्षण आएंगे जो आपने पूर्व में कभी अनुभव नहीं किए होंगे. अपने जीवनसाथी के प्रति अपने उत्साह और ऊर्जा को जीवंत रखें. इस वर्ष आप दोनों साथ मिलकर कुछ रोमांचक यात्राएं या गतिविधियां कर सकते हैं, जो आपके मन को प्रसन्नता और तृप्ति प्रदान करेंगी. ग्रहों का अनुकूल गोचर आपके संबंधों में नई स्फूर्ति और आनंद का संचार करेगा.

तुला- इस राशि के जातकों के लिए साल 2026 संबंधों के प्रबंधन और आत्म-संयम की परीक्षा का वर्ष है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपके निजी संबंधों में व्याप्त अस्थिरता मानसिक उद्वेग और चिंता का मुख्य कारण बन सकती है. प्रेम के विषयों में किसी भी प्रकार की उतावली या शीघ्रता घातक सिद्ध हो सकती है; अतः शांति और धैर्य को अपना कवच बनाएं. इस वर्ष आपका मन विभिन्न व्यक्तित्वों की ओर आकर्षित हो सकता है, जिससे वर्तमान संबंधों में विचलन और असंतोष उत्पन्न होने की आशंका है. ज्योतिषीय परामर्श है कि दो व्यक्तियों के मध्य तुलना करने की प्रवृत्ति का त्याग करें. प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में कुछ विशिष्ट गुण और कुछ न्यूनताएं होती हैं. किसी व्यक्ति की उन आदतों से घृणा करने के बजाय जिन्हें आप पसंद नहीं करते, उन सकारात्मक पक्षों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्होंने प्रारंभ में आपको उनकी ओर आकर्षित किया था. यदि आप दृष्टिकोण में यह परिवर्तन लाते हैं, तो न केवल प्रेम संबंधों में व्याप्त कटुता समाप्त होगी, बल्कि पारिवारिक कलह से भी मुक्ति मिलेगी. इस वर्ष आपकी तटस्थता ही आपके रिश्तों को टूटने से बचाएगी.

वृश्चिक- इस राशि के जातकों के लिए वर्ष का पूर्वाध पारिवारिक मोर्चे पर कुछ प्रतिकूल रह सकता है. ग्रहों के क्रूर प्रभाव के कारण परिजनों के साथ संबंधों में तनाव व्याप्त रहेगा. दांपत्य जीवन में भी आप स्वयं को एकाकी और असंतुष्ट अनुभव कर सकते हैं. स्थिति यहां तक गंभीर हो सकती है कि आपकी संतान भी आपके व्यवहार और कार्यशैली से असहमति व्यक्त करे. इन विषम परिस्थितियों में हठ त्याग कर संवाद का मार्ग चुनें. अपनों की धारणाओं और भावनाओं को समझने के लिए उनके साथ समय व्यतीत करना अनिवार्य होगा. जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए यह वर्ष पाणिग्रहण संस्कार के सुंदर अवसर लेकर आएगा और वे विवाह के बंधन में बंध सकते हैं. प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह वर्ष हर्षोल्लास से परिपूर्ण रहेगा, किंतु सावधानी भी अपेक्षित है. वर्ष के प्रारंभिक महीनों में प्रबल विवाद और झगड़ों की स्थिति निर्मित हो रही है. यद्यपि विवाद का कारण अत्यंत सूक्ष्म होगा, किंतु उसका स्वरूप विकराल हो सकता है. एक कुशल सारथी की भांति अपने प्रेम-संबंध की रक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपको स्वयं वहन करना होगा.

धनु- इस राशि के जातकों के लिए यह वर्ष प्रेम की अभिव्यक्ति और उसे सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है. यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो अपने साथी को परिजनों से परिचित कराने के लिए यह समय ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सर्वोत्तम है. हालांकि, प्रेम की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे. आकस्मिक उपहारों या किसी विशेष आयोजन के माध्यम से अपने साथी को प्रसन्न रखना आपके रिश्ते में नई ऊर्जा का संचार करेगा. धैर्य और परस्पर समझ इस वर्ष आपके संबंधों की आधारशिला होगी. यदि कार्यवश आपको साथी से दूर रहना पड़ रहा है, तो उस दूरी को अपने अनुराग के मध्य बाधा न बनने दें. जो जातक विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने और मनोभावों को प्रकट करने हेतु यह कालखंड अत्यंत शुभफलदायी है. पारिवारिक विषयों में आपको तटस्थ रहने का परामर्श दिया जाता है; जिन विवादों में आपकी प्रत्यक्ष भूमिका अनिवार्य न हो, वहां हस्तक्षेप करने से बचें. आपके जीवनसाथी का अगाध प्रेम और अटूट निष्ठा आपके हृदय को जीत लेगी, जिससे आपका गृहस्थ जीवन सुखद और आनंदमय बना रहेगा.

मकर- इस राशि के जातकों के लिए साल 2026 भावुकता की अधिकता लेकर आएगा. ग्रहों की स्थिति आपको संवेदनशील बनाएगी, किंतु ध्यान रहे कि यह कोमलता आपकी दुर्बलता न बन जाए. ज्योतिषीय दृष्टि से यह समझना आवश्यक है कि एकांतवास अकेलापन नहीं होता और मात्र किसी का साथ होना ही सच्चे अनुराग की पुष्टि नहीं करता. इस वर्ष स्वयं के व्यक्तित्व को निखारने और आत्म-प्रेम पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा. आपके अधिकांश निर्णयों में परिवार का पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा. यदि आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति आकर्षित हैं, तो परिजनों को विश्वास में लेना उचित रहेगा. प्रेम संबंधों में नूतन अध्याय के प्रारंभ होने के प्रबल योग निर्मित हो रहे हैं. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नई शुरुआत के लिए यह समय अत्यंत शुभ है, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शीघ्रता में लिया गया कोई भी अनियंत्रित निर्णय रिश्तों में मानसिक संताप और तनाव उत्पन्न कर सकता है. वैवाहिक जीवन की बात करें तो, अपने जीवनसाथी के प्रति समर्पित रहें और उनका साथ कदापि न छोड़ें. इस वर्ष आपके जीवनसाथी को आपके संबल और सान्निध्य की नितांत आवश्यकता होगी. आपका धैर्य ही आपके गृहस्थ सुख की रक्षा करेगा.

कुंभ- राशि के जातकों के लिए यह वर्ष संतान पक्ष की ओर से अपार हर्ष और संतोष लेकर आएगा. आपकी संतान आपकी प्रसन्नता का मुख्य स्रोत बनेगी और उनके छोटे-छोटे प्रयास आपके जीवन में उत्साह का संचार करेंगे. दांपत्य जीवन में यदि किसी प्रकार का संशय या भ्रम उत्पन्न होता है, तो स्पष्ट संवाद ही उसका एकमात्र समाधान है. अपने जीवनसाथी से खुलकर बात करें ताकि गलतफहमियां दूर हो सके. मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, अतः संकट के समय उनकी सहायता लेने में संकोच न करें और स्वयं भी उनके प्रति सहयोगी रहें. पारिवारिक दृष्टिकोण से, क्षुद्र बातों पर वैचारिक मतभेद आपके मन को उद्विग्न कर सकते हैं. अपने परिजनों के शुभचिंतक होने पर संदेह न करें, बल्कि उनके व्यवहार के मूल कारण को समझने का प्रयास करें. अविवाहित जातकों पर परिवार की ओर से विवाह के लिए मानसिक दबाव बढ़ सकता है. यद्यपि आप मानसिक रूप से इसके लिए उद्यत न हों, किंतु ग्रहों का संकेत है कि यही समय विवाह बंधन में बंधने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है. प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष नवीन आशाओं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला सिद्ध होगा.

मीन- इस राशि के जातकों के लिए आने वाला नया साल 2026 का मूल मंत्र 'प्रसन्नता' होगा. यद्यपि आप स्वयं को व्यर्थ की परिचर्चाओं और विवादों में घिरा हुआ पा सकते हैं, विशेषकर अनुजों या आयु में छोटे व्यक्तियों के साथ, किंतु आपको इन स्थितियों से बचना चाहिए. नए संबंधों के निर्माण में आपकी आकर्षण शक्ति अद्भुत रहेगी और आप सहज ही दूसरों का हृदय जीत लेंगे. संबंधों के चयन में विवेकपूर्ण निर्णय लें और किसी के साथ भी छल या विश्वासघात न करें, क्योंकि कर्मों का चक्र लौटकर पीड़ादायक सिद्ध हो सकता है. साधारणतः मीन राशि के जातक प्रेम में अधिक व्यवहारिक नहीं होते, किंतु इस वर्ष आपके भीतर प्रगाढ़ अनुराग और जुनून की वृद्धि होगी. आपका साथी आपके इस परिवर्तित और समर्पित व्यक्तित्व की सराहना करेगा. वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और एक मंद मुस्कान आपके दांपत्य जीवन को आलोकित करती रहेगी. आपके जीवनसाथी इस स्नेह के पूर्ण अधिकारी हैं, क्योंकि वे इस पवित्र बंधन को निभाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. कुल मिलाकर, यह वर्ष आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में स्थायित्व और संतोष प्रदान करने वाला होगा.