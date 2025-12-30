ETV Bharat / spiritual

करियर वार्षिक राशिफल 2026: नए साल में इन राशियों को मिलेंगे नौकरियों में नए ऑफर, बिजनेस भी बढ़ेगा

कन्या- उपलब्धियों के लिहाज से कन्या राशि के लिए यह वर्ष 'उत्कृष्ट' सिद्ध होगा. अपनी प्रखर कार्यक्षमता और रचनात्मकता से आप प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने में समर्थ होंगे. राजकीय सेवा (Government Job) से जुड़े जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. यदि आप नवीन प्रतिष्ठान या व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपकी इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करेगा. 'आयात-निर्यात' के व्यवसाय से जुड़े जातकों की आय में वृद्धि की संभावना है और उन्हें विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है. दीर्घकाल से चले आ रहे विधिक मामले या 'न्यायालयी विवाद' इस वर्ष शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होंगे. जो समस्याएं आपको लंबे समय से उद्विग्न कर रही थीं, उनका तार्किक समाधान इस वर्ष प्राप्त हो जाएगा.

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष का प्रारंभ अत्यंत उत्साहजनक रहेगा. मार्च मास में आपको 'पदोन्नति' या शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. सत्ता और शासन से लाभ की अपेक्षा रखने वाले जातकों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. आपको किसी 'प्रशासनिक पद' या विशेष अधिकार प्राप्ति के योग बन रहे हैं. व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रारंभिक मास कुछ कष्टकारी हो सकते हैं. साझेदारों के साथ 'कलह' या विश्वासघात की आशंका है, अतः इस वर्ष किसी मित्र के साथ नवीन उपक्रम प्रारंभ करने से बचें. सावधानीपूर्वक उठाए गए कदम आपको वर्ष के अंतिम चरण में सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। धैर्य और सतर्कता ही आपके व्यवसाय की रक्षा करेंगे.

कर्क- इस राशि के जातकों को इस वर्ष 'विशिष्ट पदोन्नति' प्राप्त होने के योग हैं. शिक्षा या आजीविका के लिए विदेश यात्रा होगी. आपके वरिष्ठ आपके 'पुरुषार्थ' की सराहना करेंगे और आपको यथोचित प्रतिफल प्राप्त होगा. सफलता के मद में 'अहंकार' को स्थान न दें, अन्यथा यह पतन का कारण बन सकता है. व्यापार के क्षेत्र में वैदेशिक संबंधों से प्रचुर लाभ होगा. किंतु, 'व्यापारिक साझेदारों' के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने की आशंका है. समस्त वैधानिक प्रपत्रों और दस्तावेजों के निष्पादन में अत्यंत सावधानी बरतें. किसी भी मित्र या सहभागी पर अंधविश्वास न करें. वर्ष की 'अंतिम तिमाही' आपके व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए अत्यंत शुभ रहेगी, जिसमें आप किसी बड़े अनुबंध (Deal) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं.

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर में कीर्तिमान स्थापित करने वाला होगा. यद्यपि आपको 'कठिन प्रतिस्पर्धा' का सामना करना पड़ेगा, किंतु आपका दृढ़ संकल्प लक्ष्यों को भेदने में सफल होगा. अपने अधीनस्थों और सहकर्मियों के प्रति शिष्ट व्यवहार रखें; तिरस्कार की भावना आपके लिए संकट उत्पन्न कर सकती है. छोटे उद्योगों से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष 'स्वर्णिम' सिद्ध होगा, क्योंकि प्रगति के अनेक अवसर आपके द्वार पर दस्तक देंगे. आपकी रचनात्मक ऊर्जा और 'मौलिक कौशल' किसी अद्भुत नवीन कार्य को जन्म देंगे. यदि आप किसी व्यावसायिक गठबंधन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित हैं. संयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति सुगम होगी और भविष्य में अपनी क्षमताओं के विस्तार हेतु आपको पर्याप्त आकाश प्राप्त होगा.

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में सफलता के द्वार खुले हैं. 'साझेदारी' (Partnership) और व्यापारिक विस्तार से अप्रत्याशित लाभ होने के संकेत हैं. किसी भी बड़े निर्णय की ओर मंद किंतु स्थिर गति से बढ़ें. व्यावसायिक जीवन में की गई तनिक भी लापरवाही अपूरणीय क्षति का कारण बन सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे, फिर भी आत्ममुग्धता से बचें. अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नवीन 'कौशल' (Skills) का अर्जन करें, जो कार्यस्थल पर आपकी अनिवार्यता और महत्ता को बढ़ाएगा. आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहेगी, जिसका उपयोग आपको भविष्य की नींव रखने में करना चाहिए.

मेष- इस राशि के बिजनेसमैन के मन में इस साल व्यापार बढ़ाने के विचार आएंगे. नक्षत्रों की चाल सचेत करती है कि अपनी उपलब्धियों का अति-प्रदर्शन करने से बचें. आपके विरोधी घात लगाए बैठे हैं, अतः अपनी व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखें ताकि वे आपकी प्रगति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न न कर सकें. नौकरीपेशा जातकों के ऑफिस में विवादों का समाधान होगा. 'बहुराष्ट्रीय कंपनियों' में काम करने वाले जातकों को विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे. काम का बोझ (Work Pressure) ज्यादा रहेगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत में पदोन्नति और अधिकार वृद्धि के प्रबल योग निर्मित हो रहे हैं. संयम और परिश्रम ही आपकी सफलता के स्तंभ होंगे.

तुला- तुला राशि के जातकों के लिए साल 2026 कार्यक्षेत्र में 'पदोन्नति' और प्रगति के द्वार खोलने वाला सिद्ध होगा. यदि आप श्रेष्ठ आजीविका की खोज में हैं, तो आपके प्रयास इस वर्ष फलीभूत होंगे. यद्यपि स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे जातकों को अभी धैर्य रखना होगा. इनकम की दृष्टि से 'सितंबर' मास विशेष रूप से 'लक्ष्मी कृपा' का कारक बनेगा. वर्ष के मध्य में सहकर्मियों के असहयोग के कारण कुछ मानसिक क्लेश हो सकता है, किंतु अपनी कूटनीतिक कुशलता से आप इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे. व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपका 'व्यापारिक साम्राज्य' विस्तार पाएगा. नक्षत्रों का संकेत है कि सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अवसरों का उपयोग कैसे करते हैं. बाधाओं को समस्या मानने के बजाय उन्हें 'प्रगति का सोपान' समझें. यदि आप किसी उच्च शिक्षण संस्थान या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक हैं, तो 'विद्या प्राप्ति' के उत्तम योग हैं. अपनी दृष्टि सकारात्मक रखें और परिवर्तन का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करें.

वृश्चिक- इस राशि के जातकों को इस वर्ष 'नूतन उत्तरदायित्व' और विशिष्ट लक्ष्य सौंपे जाएंगे. आपके भाग्य में नई नौकरी या किसी महत्वपूर्ण पद का कार्यभार ग्रहण करना लिखा है. विज्ञान, शोध और 'तकनीकी' (Technology) क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए वर्ष का पूर्वाध अत्यंत क्रांतिकारी रहेगा. आपकी 'विश्लेषणात्मक शक्ति' प्रखर होगी, जो आपको कार्यक्षेत्र में अन्य लोगों से पृथक और श्रेष्ठ बनाएगी. व्यापार में 'साझेदारी' (Partnership) आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होगी, किंतु ध्यान रहे कि 'शीघ्रता' कार्यों को बिगाड़ सकती है. निवेश और निर्णयों में धैर्य रखें। इस वर्ष समय की न्यूनता रह सकती है, अतः केवल उन्हीं परियोजनाओं का चयन करें जिनमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ 'प्रतिफल' (Output) दे सकें. अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाएं, सफलता आपका वरण करेगी.

धनु- धनु राशि के जातक इस वर्ष आत्मविश्वास से ओत-प्रोत रहेंगे. आपकी 'दृढ़ प्रतिबद्धता' सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी. करियर के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नवीन जातकों को अनुभवों का विशाल भंडार प्राप्त होगा. ज्योतिषीय परामर्श है कि किसी भी 'वैधानिक प्रपत्र' या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसकी सूक्ष्मता से जांच कर लें, अन्यथा विधिक संकट उत्पन्न हो सकता है, सेवारत जातकों को धीरे-धीरे किंतु स्थायी सफलता प्राप्त होगी. वर्ष के अंत तक आप स्वयं को एक 'सुदृढ़ स्थिति' में पाएंगे. अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आपको श्रम की पराकाष्ठा करनी होगी. कार्य में पूर्णतः निमग्न होना ही आपको 'कार्यकुशल' बनाएगा और भविष्य में आपके करियर को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा.

मकर- मकर राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 'अभूतपूर्व सफलता' का कारक है. आप किसी नवीन उद्यम या करियर की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत 'हितकारी' सिद्ध होगा. आपकी मंत्रणा (Advice) मित्रों और सहयोगियों के लिए पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगी. नकारात्मकता से दूर रहें और अपने भीतर के साहस को जाग्रत रखें. व्यवसाय में 'साझेदारी' इस वर्ष घातक सिद्ध हो सकती है, अतः सतर्क रहें। 'द्वि-चरित्र' वाले व्यक्तियों की मीठी बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें. अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करने की ऊर्जा व्यर्थ करने के बजाय स्वयं के 'कौशल परिष्करण' पर ध्यान केंद्रित करें. कठिन परिस्थितियों में भी आपका 'आशावादी' दृष्टिकोण ही आपको विजयी बनाएगा.

कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2026 श्रेष्ठ अवसरों की सौगात लेकर आया है. आपके नवीन विचारों को कार्यस्थल पर 'प्रशंसा और प्रोत्साहन' प्राप्त होगा. व्यापारिक विस्तार के लिए सहयोगियों का साथ लाभप्रद रहेगा. किंतु, नक्षत्र सचेत करते हैं कि किसी ऐसी योजना में भारी 'पूंजी निवेश' न करें जिसके प्रति आप पूर्णतः आश्वस्त न हों. आपकी सामाजिक सेवा की भावना आपके व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, यहां संतुलन बनाना आवश्यक है. 'छल' करने वाले व्यक्तियों के प्रति सतर्क रहें. आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपको उदार बना सकती है, किंतु अपने 'परिश्रम की कमाई' को गलत हाथों में न जाने दें। कर्म फल का चक्र सूक्ष्म है, अतः अपनी व्यावसायिक शुचिता बनाए रखें.

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए प्रथम त्रैमास के पश्चात कार्यों में तीव्र गति आएगी. आपको कई कठिन 'समय-सीमाओं' (Deadlines) के भीतर कार्य पूर्ण करना होगा, जिसके लिए 'समय प्रबंधन' का कौशल अनिवार्य है. चल-अचल संपत्ति (Real Estate) के व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस वर्ष 'प्रचुर लाभांश' प्राप्त होने के योग हैं. व्यावसायिक क्षेत्र में आप नवीन विचारों का समावेश करेंगे, जो आपके उद्यम को नई दिशा देगा. कार्य की गुणवत्ता (Quality) के साथ तनिक भी समझौता न करें. दीर्घकालिक और व्यापक योजनाओं पर कार्य करना इस वर्ष आपके लिए 'शुभफलदायी' रहेगा. अन्य योग्य व्यक्तियों को अपनी योजनाओं में सहभागी बनाकर आप बड़े लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे.