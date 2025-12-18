ETV Bharat / spiritual

पौष अमावस्या पर इन वस्तुओं का करें दान, 12 राशियों के जातकों को मिलेगा पितरों का आशीर्वाद

19 दिसंबर को साल की अंतिम अमावस्या है, जिसे पौष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है.

पौष अमावस्या
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 1:05 PM IST

शिमला: सनातन धर्म में हर माह में आने वाले में पूर्णिमा और अमावस्या का भी विशेष महत्व है. ऐसे में साल की अंतिम अमावस्या 19 दिसंबर को मनाई जाएगी. शास्त्रों में इसे पौष अमावस्या के नाम से जाना गया है और अमावस्या के दिन पितरों के निमित दान करने से जातक को पुण्य मिलता है. ऐसे में 12 राशि के जातकों को अमावस्या के दिन विभिन्न वस्तुओं का दान करना चाहिए. ताकि उनके जीवन में सुख संपत्ति आ सके.

आचार्य दीप कुमार ने कहा, 'पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 दिसंबर सुबह 4 बजकर 59 मिनट पर होगी और इसका समापन 20 दिसंबर सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर होगा. उदया तिथि के नियम के अनुसार अमावस्या से जुड़े सभी धार्मिक, पितृ तर्पण, स्नान और दान जैसे शुभ कार्य 19 दिसंबर को ही किए जाएंगे. ऐसे में विभिन्न राशि के जातकों को शास्त्रों के अनुसार बताई गई वस्तुओं का दान अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए'.

मेष राशि
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि मेष राशि के जातक को पौष अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गर्म वस्त्र, कंबल, गर्म भोजन की चीजों का दान करना चाहिए. ताकि जीवन में उन्हें पितरों की कृपा मिल सके.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातक को पौष अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीबों के बीच धन और अन्न का दान करें.

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातक को पौष अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गन्ने का रस और जल से जुड़ी वस्तु का दान करना चाहिए.

कर्क राशि
कर्क राशि के जातक को अमावस्या के दिन ब्राह्मण को सफेद खाद्य पदार्थों का दान करें.

सिंह राशि
सिंह राशि के जातक को पौष अमावस्या के दिन पितरों के नाम से गुड़, चना, शहद का दान करना चाहिए. ताकि जीवन में उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े.

कन्या राशि
कन्या राशि के जातक पौष अमावस्या के दिन घी में तैयार मूंग दाल में बने भोजन का दान करें. इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं.

तुला राशि
तुला राशि के जातक को साल की अंतिम अमावस्या के दिन पितरों के ब्राह्मणों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए.

धनु राशि
धनु राशि के जातक साल की अंतिम अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए मिठाई, केला और पीले वस्त्रों का दान करें. इस उपाय से उनके रुके हुए कार्य जल्द पूर्ण होंगे.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातक पौष अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गुड़, लाल कपड़े आदि का दान करें तो पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहेगा.

मकर राशि
मकर राशि के जातक पौष अमावस्या के दिन काली उड़द, तिल आदि का दान इस राशि के लिए शुभ रहेगा. ऐसा करने से उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातक पौष अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त धन और जूते-चप्पलों का दान करना चाहिए.

मीन राशि
मीन राशि के जातक साल की अंतिम अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए गर्म वस्त्र और खाद्य पदार्थों का दान करना चाहिए.

