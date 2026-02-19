ETV Bharat / spiritual

होलाष्टक 2026: सावधान! 24 फरवरी से शुभ कार्य वर्जित, भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना...

शिमला: भारत त्योहारों का देश है. यहां हर उत्सव के पीछे गहरे अर्थ छिपे होते हैं. रंगों का त्योहार होली खुशियों का प्रतीक है, लेकिन इस उल्लास से ठीक पहले प्रकृति और शास्त्र हमें रुकने, ठहरने और आत्मचिंतन करने का संकेत देते हैं. इस समय को हम 'होलाष्टक' के नाम से जानते हैं. साल 2026 में होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी से हो रही है, जो होलिका दहन तक चलेगी. आइए, जानते हैं कि होलाष्टक क्या है? इसका महत्व क्या है? और इन दिनों में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती और पुजारी परम स्वरूप के अनुसार, "ये आठ दिन केवल परंपरा नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल और भक्ति की परीक्षा का समय हैं."

क्या है होलाष्टक?

'होलाष्टक' दो शब्दों से मिलकर बना है 'होली' और 'अष्टक'. अष्टक का अर्थ होता है आठ. यानी होली के दहन से पहले के वे आठ दिन जिनमें शुभ कार्यों पर पूरी तरह रोक लग जाती है. पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा (जिस दिन होलिका दहन होता है) तक के समय को होलाष्टक कहा जाता है. इस बार यह समय 24 फरवरी 2026 से शुरू होकर 2 मार्च 2026 की मध्यरात्रि (होलिका दहन) तक रहेगा. इन आठ दिनों में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए कोई भी नया या मंगल कार्य करना वर्जित माना गया है.

जाखू मंदिर शिमला के पुजारी परम स्वरूप के अनुसार, "होलाष्टक का सीधा संबंध भक्त प्रह्लाद के कष्टों से है. मान्यता है कि प्राचीन काल में असुरराज हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो गया था. वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसे ही भगवान माने, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था. हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद की भक्ति को भंग करने के लिए उन्हें आठ दिनों तक भयानक यातनाएं दीं थी."

पहले दिन से सातवें दिन: प्रह्लाद को ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंका गया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ा गया, जंगली हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई और भूखा-प्यासा रखा गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित बच गए.

आठवां दिन (होलिका दहन): जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन 'होलिका' को बुलाया, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था. फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई. चमत्कार यह हुआ कि वरदान के बावजूद पापी होलिका जलकर भस्म हो गई और अटूट विश्वास रखने वाले प्रह्लाद का बाल भी बांका नहीं हुआ.

कालीबाड़ी मंदिर शिमला के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने बताया, "जिन आठ दिनों तक प्रह्लाद ने कष्ट सहे, उन्हीं 8 दिनों को 'होलाष्टक' कहा जाता है. प्रह्लाद इन दिनों भीषण पीड़ा में थे, इसलिए हिंदू धर्म में इन दिनों को शोक और संयम का प्रतीक मानकर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है."