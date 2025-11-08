9 से 15 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की खुलेगी लॉटरी, इनके चमकेंगे भाग्य
सोमवार से शुरू हो रहे नए सप्ताह में कई राशियों को धन लाभ हो सकते हैं. वहीं, नई नौकरी के भी संयोग बन रहे हैं.
Published : November 8, 2025 at 11:37 AM IST
मेष- आपके लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग खुश रहेंगे. उनकी शादी की बात आगे बढ़ने से रिश्तों में मजबूती आएगी. वहीं, वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह थोड़ी उलझन कम होगी. अपने साथी को पूरा साथ देंगे. इस सप्ताह आपको धन को लेकर थोड़ी समस्याएं आएंगी. धन संबंधित कामों में कुछ देरी तो होगी, लेकिन वह पूरे हो जाएंगे. नए सप्ताह में आप निवेश के बारे में भी प्लानिंग करेंगे. विद्यार्थी इस सप्ताह अपने कंसंट्रेशन को मजबूत रखें ताकि लाभ हो. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी देखने को मिलेगी, लेकिन सावधानी बरतनी होगी.
वृषभ- यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे जीवन में नयापन आएगा. प्रेम जीवन में सुखद अनुभूति का अनुभव करेंगे. वहीं, वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह कुछ समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि आपको अपने जीवनसाथी के स्वभाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, जिससे आप अपने शॉक पूरे करेंगे, लेकिन इस सप्ताह कोई भी निवेश करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें. किसी को धन उधार देने से बचें. बिजनेस में आपको मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा. कोई नया प्रोजेक्ट के भी पूरे होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहना होगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे. इस सप्ताह आपको कुछ टेंशन रहने की संभावना है. सिर दर्द, माइग्रेन आदि जैसी समस्या आदि कोई चल रही थी तो वह भी दूर होगी, लेकिन आप अपने खान-पान को बेहतर रखें.
मिथुन- यह सप्ताह आपके लिए कुछ कठिनाइयां भर रहेगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों में इस सप्ताह बेवजह के तनाव आएंगे. वैवाहिक जीवन में भी नए सप्ताह में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह ठीक-ठाक रहेगी क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी. आपको धन को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा. कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है. बिजनेस में इस सप्ताह कुछ नए लोगों से संपर्क बनाने में कामयाब रहेंगे. आपको कुछ इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा लाभ होगा. नौकरी में अपने सहयोगियों पर अत्यधिक भरोसा ना करें, वरना नुकसान होगा. किसी काम को लेकर आप ओवर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं. विद्यार्थी नए सप्ताह में अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे. आपकी सेहत सप्ताह कमजोर रह सकती है. कोई पुरानी समस्या दिक्कत दे सकती है. सावधान रहें.
कर्क- यह सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में परिवार और जीवनसाथी से तालमेल बनाकर चलने से अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ेंगे. वैसे आपको धन भी भरपूर मात्रा में मिलेगा. कोई रुका हुआ काम भी इस सप्ताह पूरा हो सकता है. आप अपने भविष्य को लेकर कोई निवेश करने की सोचेंगे. बिजनेस कर रहे लोगों को इस सप्ताह कामों पर पूरा ध्यान देना होगा. आप इस सप्ताह किसी के कहने पर विश्वास मत करें. नौकरी में कार्यरत लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, वरना कोई बड़ी गलती हो सकती है. विद्यार्थी नए सप्ताह में ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि लापरवाही बरतने से कोई पुरानी बीमारी बढ़ सकती है.
सिंह- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. नए सप्ताह में कहासुनी होने के चलते रिश्तों में दरार पड़ सकती है. गृहस्थ जीवन में इस सप्ताह किसी लड़ाई-झगड़े से बचना होगा. धन को लेकर इस सप्ताह थोड़ा परेशान रहेंगे. आपको बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिलेगा. आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी. बिजनेस कर रहे लोग इस सप्ताह अपने बिजनेस में नई जान डालेंगे. इसके लिए कुछ अनुभवी व्यक्तियों से बातचीत करेंगे. नौकरी में भी इस सप्ताह आपको अच्छी सफलता मिलेगी. किसी नई नौकरी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं. विद्यार्थियों को कुछ टेंशन हो सकती है. आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. खान-पान में कोई गड़बड़ी ना करें. मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना होगा.
कन्या- यह सप्ताह आपके लिए मिलाजुला रहेगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने जीवनसाथी से सावधान रहना होगा क्योंकि आपका कोई राज खुल सकता है. शादीशुदा लोगों को अपने जीवनसाथी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इस सप्ताह आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लानिंग करेंगे. आपकी इनकम बेहतर होगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे. इस सप्ताह किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोग इस सप्ताह अपने दिल की जगह दिमाग से काम लेंगे तो लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह मिला-जुला रहेगा. टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोग अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं. इस सप्ताह आपको अपने सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है.
तुला- यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने साथी के गुस्सैल स्वभाव का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, गृहस्थ जीवन में इस सप्ताह कोई ऐसी बात ना करें, जिससे लड़ाई-झगड़ा बढ़े. इस सप्ताह आपकी धन को लेकर चली आ रही समस्या भी दूर होगी. सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं. बिजनेस में आपको अच्छी डील मिल सकती है. आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा. नौकरी में भी कोई अच्छा ऑफर मिलने की संभावना है. आपका इंक्रीमेंट भी इस सप्ताह हो सकता है. विद्यार्थियों को इस सप्ताह कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाएं रखें. इस सप्ताह सेहत कुछ कमजोर रहेगी. आपके अंदर एनर्जी तो पूरी रहेगी लेकिन कुछ समस्याएं आपकी टेंशन बढ़ा सकती हैं.
वृश्चिक- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह अपने प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं. गृहस्थ जीवन में कुछ पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं. सावधान रहें. धन को लेकर इस सप्ताह किसी के बहकावे में ना आएं. निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें. इस सप्ताह आप अपने बिजनेस के सिलसले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है. नौकरी में कार्यरत लोगों को मान-सम्मान मिलेगा. विद्यार्थी इस सप्ताह थोड़ा ध्यान देकर पढ़ाई करें. किसी के बहकावे में ना आएं. आपको इस सप्ताह परिवार के सदस्यों की ओर से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है. इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी. आपको मौसम के बदलते मिजाज से सावधान रहना होगा.
धनु- यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को लड़ाई-झगड़े से बचाव करना होगा. गृहस्थ जीवन के लोगों को इस सप्ताह भरपूर प्रेम मिलेगा. इस सप्ताह आपको धन को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं. अकाउंट का काम कर रहे लोग काम करते समय सावधानी बरतें. इस सप्ताह आप किसी से बात करते समय सावधानी से करें. बिजनेस कर रहे लोगों की कोशिश रंग लाएगी. आपकी नई योजनाएं अच्छा लाभ देंगी. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचना होगा. नई नौकरी या प्रमोशन मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान देना होगा. आप इस सप्ताह घूमने-फिरने पर ज्यादा ध्यान ना दें. इस सप्ताह आपकी प्रतिरोधक क्षमता कुछ कमजोर रह सकती है. आपको खाने-पीने पर पूरा ध्यान देना होगा.
मकर- यह सप्ताह आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को एक-दूसरे का साथ मिलेगा. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह खुशियां दोगुनी होंगी. किसी मेहमान का आगमन हो सकता है. धन को लेकर सप्ताह में थोड़ा सावधान रहें. अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी. अपनी इनकम पर थोड़ा ध्यान दें. बिजनेस को लेकर सप्ताह अधिक मेहनत करवाएगा. आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी हाथ लग सकता है. आपके सीनियर आपको फुल सपोर्ट करेंगे. नौकरी में आप अपने कामों को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं. आपका प्रमोशन भी हो सकता है. विद्यार्थियों को इस सप्ताह पढ़ाई में चल आ रही समस्याओं को सुलझाना होगा. आप की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है. शुगर बीपी से संबंधित समस्या है तो डॉक्टर के संपर्क में रहें, लापरवाही ना बरतें.
कुंभ- यह सप्ताह आफसे बहुत मेहनत कराएगा. प्रेमी लोगों को नए सप्ताह में अपने साथी से रिश्ते बेहतर करने होंगे. उनकी बातों को पूरा महत्व दें. वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा. आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी. इन्वेस्टमेंट करने से पहले परिवार के सदस्यों की एक बार राय अवश्य ले लें. शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग भी सावधान रहें. आप इस सप्ताह किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी ना दिखाएं. बिजनेस में भी सोच-समझकर धन लगाएं. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें. नए सप्ताह में आपको सेहत पर ध्यान देना होगा. कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है.
मीन- यह सप्ताह आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह विवाह की खुशखबरी मिलने वाली है. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह भरपूर प्रेम रहेगा. कहीं घूमने-फिरने का भी प्लान बना सकते हैं. आपको आर्थिक स्थिति को लेकर कोई चिंता करने की बात नहीं है. आपके धन-धान्य में वृद्धि होगी. आपका डूबा हुआ धन वापस मिल सकता है. आपको इन्वेस्टमेंट से संबंधित अच्छे प्लान भी मिल सकते हैं. बिजनेस में आपके परिजन पूरा साथ देंगे. नौकरी में भी मनपसंद काम मिलने से आपको खुशी होगी. आपके प्रमोशन की भी संभावना बन रही है. इस सप्ताह विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. आपको सेहत में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है, वरना नुकसान होगा.