9 से 15 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की खुलेगी लॉटरी, इनके चमकेंगे भाग्य

9 से 15 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आपके लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग खुश रहेंगे. उनकी शादी की बात आगे बढ़ने से रिश्तों में मजबूती आएगी. वहीं, वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह थोड़ी उलझन कम होगी. अपने साथी को पूरा साथ देंगे. इस सप्ताह आपको धन को लेकर थोड़ी समस्याएं आएंगी. धन संबंधित कामों में कुछ देरी तो होगी, लेकिन वह पूरे हो जाएंगे. नए सप्ताह में आप निवेश के बारे में भी प्लानिंग करेंगे. विद्यार्थी इस सप्ताह अपने कंसंट्रेशन को मजबूत रखें ताकि लाभ हो. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी देखने को मिलेगी, लेकिन सावधानी बरतनी होगी. वृषभ- यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे जीवन में नयापन आएगा. प्रेम जीवन में सुखद अनुभूति का अनुभव करेंगे. वहीं, वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह कुछ समस्याएं आ सकती हैं क्योंकि आपको अपने जीवनसाथी के स्वभाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, जिससे आप अपने शॉक पूरे करेंगे, लेकिन इस सप्ताह कोई भी निवेश करने से पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें. किसी को धन उधार देने से बचें. बिजनेस में आपको मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा. कोई नया प्रोजेक्ट के भी पूरे होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहना होगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे. इस सप्ताह आपको कुछ टेंशन रहने की संभावना है. सिर दर्द, माइग्रेन आदि जैसी समस्या आदि कोई चल रही थी तो वह भी दूर होगी, लेकिन आप अपने खान-पान को बेहतर रखें. मिथुन- यह सप्ताह आपके लिए कुछ कठिनाइयां भर रहेगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों में इस सप्ताह बेवजह के तनाव आएंगे. वैवाहिक जीवन में भी नए सप्ताह में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह ठीक-ठाक रहेगी क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी. आपको धन को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा. कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है. बिजनेस में इस सप्ताह कुछ नए लोगों से संपर्क बनाने में कामयाब रहेंगे. आपको कुछ इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा लाभ होगा. नौकरी में अपने सहयोगियों पर अत्यधिक भरोसा ना करें, वरना नुकसान होगा. किसी काम को लेकर आप ओवर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं. विद्यार्थी नए सप्ताह में अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे. आपकी सेहत सप्ताह कमजोर रह सकती है. कोई पुरानी समस्या दिक्कत दे सकती है. सावधान रहें. कर्क- यह सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में परिवार और जीवनसाथी से तालमेल बनाकर चलने से अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ेंगे. वैसे आपको धन भी भरपूर मात्रा में मिलेगा. कोई रुका हुआ काम भी इस सप्ताह पूरा हो सकता है. आप अपने भविष्य को लेकर कोई निवेश करने की सोचेंगे. बिजनेस कर रहे लोगों को इस सप्ताह कामों पर पूरा ध्यान देना होगा. आप इस सप्ताह किसी के कहने पर विश्वास मत करें. नौकरी में कार्यरत लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, वरना कोई बड़ी गलती हो सकती है. विद्यार्थी नए सप्ताह में ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि लापरवाही बरतने से कोई पुरानी बीमारी बढ़ सकती है. सिंह- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. नए सप्ताह में कहासुनी होने के चलते रिश्तों में दरार पड़ सकती है. गृहस्थ जीवन में इस सप्ताह किसी लड़ाई-झगड़े से बचना होगा. धन को लेकर इस सप्ताह थोड़ा परेशान रहेंगे. आपको बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिलेगा. आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी. बिजनेस कर रहे लोग इस सप्ताह अपने बिजनेस में नई जान डालेंगे. इसके लिए कुछ अनुभवी व्यक्तियों से बातचीत करेंगे. नौकरी में भी इस सप्ताह आपको अच्छी सफलता मिलेगी. किसी नई नौकरी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं. विद्यार्थियों को कुछ टेंशन हो सकती है. आपकी सेहत में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. खान-पान में कोई गड़बड़ी ना करें. मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना होगा. कन्या- यह सप्ताह आपके लिए मिलाजुला रहेगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने जीवनसाथी से सावधान रहना होगा क्योंकि आपका कोई राज खुल सकता है. शादीशुदा लोगों को अपने जीवनसाथी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इस सप्ताह आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लानिंग करेंगे. आपकी इनकम बेहतर होगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे. इस सप्ताह किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोग इस सप्ताह अपने दिल की जगह दिमाग से काम लेंगे तो लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह मिला-जुला रहेगा. टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोग अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं. इस सप्ताह आपको अपने सेहत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है.