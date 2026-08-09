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9 अगस्त से 15 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन जातकों का होगा प्रमोशन, धन लाभ के भी संकेत

9 अगस्त से 15 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- अगस्त का दूसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सही साबित होगा. इस हफ्ते आपकी सेहत कुछ नरम रह सकती है. मौसम के बदलाव के चलते कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी. संभलकर रहें. आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी. आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो सावधानी बरतनी होगी. अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी. वहीं, नौकरी वाले जातकों को सावधान रहना होगा. नौकरी के सिलसिले में कोई भी बड़ा निर्णय न लें तो अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में दूरियां आ सकती हैं. वैवाहिक संबंधों में भी गलतफहमियों के कारण तनाव का सामना करना पड़ सकता है. छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई में थोड़ा कम लगेगा. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का नया सप्ताह सही रहेगा. नए सप्ताह में आपकी सेहत कुछ बिगड़ सकती है. आपको मांसपेशियों में जकड़न की समस्या परेशान करेगी. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. पैसा कमाने के नए स्रोत बनेंगे. व्यापारियों को बिजनेस में पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी फायदा होगा. नौकरीपेशा वालों को कोई छूटी गई डील दोबारा वापस मिल सकती है. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. किसी पुराने साथी से आपकी मुलाकात होगी. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी संग खुशियों भरा समय बिताएंगे. मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से रहने वाला रहेगा. आपको किसी प्रकार का चर्म रोग या और कोई समस्या परेशान कर सकती है. लापरवाही ना बरतें. आपकी आर्थिक स्थिति कुछ डांवाडोल रहेगी. इस सप्ताह व्यर्थ के खर्च हो सकते हैं. आप चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं. शिक्षा, मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी से जुड़े जातकों को इस सप्ताह लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरी वाले जातक थोड़ा सावधान रहें. अधिकारियों से किसी बात पर बहस हो सकती है. प्रेम संबंधों की बात करें तो आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे अपने मन की बात कह सकते हैं. गृहस्थ जीवन में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. इसके करण घर में कलह हो सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई को लेकर सावधान रहना होगा. कर्क- यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. आपको गले से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, लापरवाही ना बरतें. मानसिक तनाव से दूर रहें. इस सप्ताह बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च हो सकता है. वहीं, मार्केट में पैसा लगाने वाले जातकों को लाभ होगा. व्यापारी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सोच-विचार लें. नौकरी वाले जातकों के लिए समय बढ़िया है. आपके अधिकारी आपका फेवर करेंगे. इस सप्ताह आपके जीवन में कोई नया शख्स आ सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी संग कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. शिक्षा को लेकर भी समय बढ़िया रहेगा. आपका मन पढ़ाई-लिखाई में लगा रहेगा. मनचाहे परिणाम मिलेंगे. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर ठीक-ठाक रहेगा. इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. खान-पान में नियंत्रण बरतें. नियमित व्यायाम और योगासन करें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो भविष्य में आपको लाभ होगा. व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. नौकरी वाले जातकों को सफलता मिलेगी. प्रेम संबंधों में सावधान रहना होगा. घमंड के चलते रिश्ते खराब हो सकते हैं. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. रिश्तों में अपनापन बनाए रखने की कोशिश करनी होगी. शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा. हायर एजुकेशन वाले छात्रों को सफलता मिल सकती है. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त का नया सप्ताह सही रहेगा. इस सप्ताह किसी पुरानी समस्या को नजरअंदाज ना करें. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. व्यर्थ के खर्चे परेशान करेंगे. नौकरीपेशा वाले किसी भी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो समय बढ़िया है. वैवाहिक संबंधों में भी गलतफहमियां दूर होने से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं.