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8 नवंबर से 14 नवंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल: दीवाली पर इन राशियों को होगा बंपर लाभ

8 नवंबर से 14 नवंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा. इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी. आप गुस्से में वाहन ना चलाएं, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है. इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी. आप गहने खरीद सकते हैं या अपने जीवनसाथी को उपहार दे सकते हैं. व्यापारियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. नौकरी करने वाले जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें. विवाद होने पर प्रेमी से दूरी बना लें, अच्छा रहेगा. वैवाहिक संबंधों में सावधान रहें. किसी गलतफहमी के चलते विवाद हो सकता है. छात्र मन को एकाग्र करने की कोशिश करें.

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लेकर रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो आपको पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. संतुलित भोजन करें तथा खानपान में संयम बरतें. आर्थिक स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. निवेश से भविष्य में लाभ होगा. व्यापारियों को किसी सीनियर की सलाह मिल सकती है, जिससे फायदा होगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. अधिकारियों से किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें.

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति परेशान करने वाली रहेगी. खर्चे बढ़ सकते हैं. व्यापार के लिए यह सप्ताह बढ़िया है. नौकरी वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. अपने प्रेमी के साथ अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करेंगे. किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं. छात्रों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. आपके कान में दर्द या कोई समस्या हो सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. धन का लाभ हो सकता है. व्यापारी अपने बिजनेस में कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें उन्हें लाभ होगा. नौकरी वाले जातकों को कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. अधिकारियों से जान-पहचान बढ़ेगी. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया है. आपको प्रेमी साथी का साथ मिलेगा. इस सप्ताह आप में जोश देखने को मिलेगा. वैवाहिक संबंधों में जीवनसाथी से किसी बात पर विवाद हो सकता है. छात्रों के लिए समय परेशानी वाला रहेगा. आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा. सिंह- यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए सावधानी से भरा रहने वाला है. अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. कोई इंफेक्शन हो सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. इस सप्ताह आपकी इनकम बढ़ सकती है, परंतु खर्च भी परेशान करेंगे. व्यापारी लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं. नौकरीपेशा वाले जातकों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें, अन्यथा, विवाद की नौबत आ सकती है. वैवाहिक संबंधों में भी तनाव दिखाई दे रहा है. शिक्षा के लिए सप्ताह अच्छा है. आप दोस्तों और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें. कन्या- इस राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का दूसरा सप्ताह कुछ कमजोर रहेगा. सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है. आपको घुटनों से संबंधित समस्या परेशान करेगी. व्यापारियों को अपने व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा. नौकरी वाले जातकों के लिए समय बढ़िया है. इंक्रीमेंट हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए समय कमजोर है. प्रेमी साथी से किसी बात पर कहासुनी हो सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप कुछ निवेश कर सकते हैं. छात्रों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा विचलित करने वाला है. पढ़ाई-लिखाई में मन कम लगेगा.