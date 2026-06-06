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7 जून से 13 जून 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव

7 जून से 13 जून 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- जून का दूसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. मौसम के बदलाव के चलते शारीरिक समस्याओं से परेशान रहेंगे. इस सप्ताह फिजूलखर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे. व्यापार करने वालों को निवेश करने के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी होगी. नौकरी वाले जातक यदि नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो अभी रुकें. विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई को लेकर उत्साहित रहेंगे. मानसिक तनाव के चलते परेशान भी हो सकते हैं. मन पढ़ाई-लिखाई में लगाने का प्रयास करें. वृषभ- इस राशि के लिए नया सप्ताह अच्छा दिखाई दे रहा है. मौसम में बदलाव के चलते खांसी, जुकाम, बुखार परेशान कर सकता है. नए सप्ताह में धन को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी. आर्थिक स्थिति थोड़ा परेशान करेगी. व्यापार करने वाले जातक सावधान रहें. नौकरीपेशा वालों को अच्छे-अवसर प्राप्त होंगे. बड़े अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे. अपने प्रिय पात्र से दिल की बात कह सकते हैं. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी संग आनंद महसूस होगा. शिक्षा को लेकर थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. पारिवारिक परिस्थितियों के चलते पढ़ाई से ध्यान भंग हो सकता है. मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपकी सेहत संतोषजनक रहेगी. पुरानी बीमारियों से इस सप्ताह आराम मिलेगा. आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी. धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा. व्यापारियों को लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरी वाले जातक अच्छा कार्य करेंगे और उनके बॉस प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. अपने प्रिय पात्र से मन की बात कह सकते हैं. विवाहितों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा. विद्यार्थियों पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दें. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सावधानी से रहने वाला रहेगा. आपको पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान होना पड़ सकता है. खान-पान में नियंत्रण बरतें. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह सही रहेगा. अपने सहकर्मियों संग टीम बनाकर कार्य करेंगे तो लाभ होगा. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. जातक अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा तनाव में रहेंगे. प्रेम संबंधों में परेशानी आ सकती है. वैवाहिक संबंधों के लिए यह रिश्ता सप्ताह अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई-लिखाई के हिसाब से यह सप्ताह अच्छा रहेगा. सिंह- नया हफ्ता सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा. किसी शारीरिक समस्या से सामना हो सकता है. अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा. आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. व्यवसाय को लेकर भी सावधान रहें. पार्टनर संग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा. नौकरीपेशा वाले अधिकारियों से बच कर रहें. प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है. प्रेमी पात्र से अपने दिल की बात कहने में झिझक महसूस हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकता है. जिससे मन परेशान रहेगा. अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाए रखना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आपको इनकम बढ़ाने के लिए व्यापार पर ध्यान देना होगा. नौकरीपेशा वालों सहकर्मियों संग टीम बनाकर कार्य करें. व्यापारियों के लिए भी समय ठीक रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह आपके लिए सही रहेगा. किसी नए साथी से मुलाकात हो सकती है. शादीशुदा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. शिक्षा के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप अपने ज्ञान को बढ़ाने की ओर अधिक जोर देंगे.