7 जून से 13 जून 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव
रविवार से सभी राशियों को संयम से चलने की सलाह दी जाती है. विस्तार से पढ़ें.
Published : June 6, 2026 at 9:04 AM IST
मेष- जून का दूसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. मौसम के बदलाव के चलते शारीरिक समस्याओं से परेशान रहेंगे. इस सप्ताह फिजूलखर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे. व्यापार करने वालों को निवेश करने के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी होगी. नौकरी वाले जातक यदि नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो अभी रुकें. विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई को लेकर उत्साहित रहेंगे. मानसिक तनाव के चलते परेशान भी हो सकते हैं. मन पढ़ाई-लिखाई में लगाने का प्रयास करें.
वृषभ- इस राशि के लिए नया सप्ताह अच्छा दिखाई दे रहा है. मौसम में बदलाव के चलते खांसी, जुकाम, बुखार परेशान कर सकता है. नए सप्ताह में धन को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी. आर्थिक स्थिति थोड़ा परेशान करेगी. व्यापार करने वाले जातक सावधान रहें. नौकरीपेशा वालों को अच्छे-अवसर प्राप्त होंगे. बड़े अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे. अपने प्रिय पात्र से दिल की बात कह सकते हैं. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी संग आनंद महसूस होगा. शिक्षा को लेकर थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. पारिवारिक परिस्थितियों के चलते पढ़ाई से ध्यान भंग हो सकता है.
मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपकी सेहत संतोषजनक रहेगी. पुरानी बीमारियों से इस सप्ताह आराम मिलेगा. आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी. धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा. व्यापारियों को लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरी वाले जातक अच्छा कार्य करेंगे और उनके बॉस प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. अपने प्रिय पात्र से मन की बात कह सकते हैं. विवाहितों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा. विद्यार्थियों पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दें.
कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सावधानी से रहने वाला रहेगा. आपको पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान होना पड़ सकता है. खान-पान में नियंत्रण बरतें. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह सही रहेगा. अपने सहकर्मियों संग टीम बनाकर कार्य करेंगे तो लाभ होगा. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. जातक अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सा तनाव में रहेंगे. प्रेम संबंधों में परेशानी आ सकती है. वैवाहिक संबंधों के लिए यह रिश्ता सप्ताह अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई-लिखाई के हिसाब से यह सप्ताह अच्छा रहेगा.
सिंह- नया हफ्ता सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा. किसी शारीरिक समस्या से सामना हो सकता है. अपने खर्चों को नियंत्रित करना होगा. आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. व्यवसाय को लेकर भी सावधान रहें. पार्टनर संग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा. नौकरीपेशा वाले अधिकारियों से बच कर रहें. प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है. प्रेमी पात्र से अपने दिल की बात कहने में झिझक महसूस हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकता है. जिससे मन परेशान रहेगा. अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाए रखना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है.
कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आपको इनकम बढ़ाने के लिए व्यापार पर ध्यान देना होगा. नौकरीपेशा वालों सहकर्मियों संग टीम बनाकर कार्य करें. व्यापारियों के लिए भी समय ठीक रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह आपके लिए सही रहेगा. किसी नए साथी से मुलाकात हो सकती है. शादीशुदा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. शिक्षा के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप अपने ज्ञान को बढ़ाने की ओर अधिक जोर देंगे.
तुला- आने वाला नया हफ्ता तुला राशि के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है. सेहत को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति के लिए समय अच्छा रहेगा. धन की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. आप अपने बिजनेस पार्टनर संग मिलकर व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं. नौकरीपेशा वालों को अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिल सकता है. प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. पने प्रिय पात्र के करीब रहेंगे. रिश्ते में रोमांस अधिक रहेगा. यदि आपका जीवन साथी आपसे किसी बात पर नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करे. शिक्षा के लिए भी समय अच्छा रहेगा. आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत अधिक ध्यान दें. हायर एजुकेशन वाले जातकों को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम दिखाई दे रहा है. आपको हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आर्थिक स्थिति के हिसाब से समय अच्छा है. फिजूल खर्चों से दूर रहें. अपने धन को अच्छी जगह निवेश करें. व्यापारियों के लिए समय अच्छा है. पार्टनर संग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं. नौकरी वाले जातक नई नौकरी के प्रयास करेंगे. प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है. अपने प्रिय पात्र से प्रसन्न रहेंगे. वैवाहिक संबंधों को लेकर सतर्क रहें. किसी प्रकार का विवाद हो सकता है. शिक्षा पर भी ध्यान दें. इधर-उधर की बातों में ध्यान भटक सकता है.
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सही रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा. पेट या गैस से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहें. इनकम बढ़ाने के नए साधन प्राप्त हो सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों को लाभ हो सकता है. नौकरी वाले जातकों की मुलाकात कुछ नए लोगों से हो सकती है. शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा.
मकर- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम दिखाई दे रहा है. इस सप्ताह चेहरे पर कील-मुंहासों की समस्या दिक्कत दे सकती है. आर्थिक स्थिति इस सप्ताह बढ़िया रहेगी. नई प्रॉपर्टी में धन खर्च कर सकते हैं. मनोरंजन आदि पर भी धन खर्च होगा. नौकरी वाले जातक यदि बदलाव करना चाहते हैं तो मनोकामना पूरी होगी. व्यापार में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. अपने प्रिय पात्र संग समय व्यतीत करेंग. वैवाहिक संबंधों में प्रेम बना रहेगा. शिक्षा के लिए परेशानी वाला समय है, इसलिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाने की कोशिश करें.
कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से रहने वाला रहेगा. स्वास्थ्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें. आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए निवेश कर सकते हैं. नौकरी वाले जातकों को समय से कार्य पूरे करने होंगे. प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरतें. आपसी तनाव के कारण मतभेद हो सकता है. जीवनसाथी पर बहुत अधिक गर्व महसूस करेंगे. इस सप्ताह पढ़ाई को लेकर थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं.
मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. हल्के-फुल्के खर्च लगे रहेंगे. नौकरी वाले जातक नौकरी में बदलाव का विचार बना सकते हैं. आपके लिए समय अच्छा रहेगा. व्यापारी कोई कार्य शुरू कर सकते हैं. आपके लिए भी समय अच्छा रहेगा. प्रिय पात्र से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. घर में सुख शांति भी रहेगी. शिक्षा को लेकर विद्यार्थी सावधान रहें और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने का प्रयास करें.