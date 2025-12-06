ETV Bharat / spiritual

7 से 13 दिसंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल: दूसरे सप्ताह में इन राशियों की लगेगी लॉटरी

मेष- इस आने वाले नए सप्ताह में इस राशि के जातकों की सेहत इम्यूनिटी कम होने के चलते थोड़ी डाउन रहेगी. आपके खानपान की गड़बड़ी आपके पेट की समस्याओं को बढ़ा सकती है. अगर आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय करने वाले जातक ओवरकॉन्फिडेंट की वजह से अपना नुकसान करवा सकते हैं. ऐसे में अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर कोई भी काम करें. वहीं, नौकरीपेशा वाले जातक अपने ऑफिस में थोड़ी सावधानी बरतें. सीनियर्स से कहा-सुनी हो सकती है. प्रेम-संबंधों की बात करें तो आपका प्रेमी से किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है. गृहस्थ जीवन में भी सावधानी बरतनी होगी. बेवजह के विवाद के चलते घर का माहौल बिगड़ सकता है. इस सप्ताह धन की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी. छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई में कम लगेगा. विद्यार्थी लोग पढ़ाई में मन लगाएं.

वृषभ- इस नए सप्ताह में आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं. स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. किसी प्रकार के तनाव से बचें. बिजनेस करने वाले जातकों को इस सप्ताह सावधान रहना होगा. आपके कार्य में देरी हो सकती है. इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी वाले जातकों को प्रमोशन मिलने की संभावना है. इस वजह से आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है. आपके प्रेम-संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपके आपसी रिश्ते में नयापन आएगा. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो कुछ तनाव दिखाई दे रहा है. वाणी में सौम्यता रखें. आने वाले नए हफ्ते में आपको रुपये-पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी. आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं. इस सप्ताह विद्यार्थी लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे. किसी इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी.

मिथुन- नए सप्ताह में इस राशि के जातकों की परेशानी बढ़ सकती है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें. कोई पुरानी बीमारी फिर से दिक्कत दे सकती है, दवाई समय पर लें और डॉक्टर से परामर्श लेते रहें. दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बिजनेस करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. नौकरी पेशा वाले जातक अभी नई नौकरी के बारे में विचार करना छोड़ दें. वहीं, प्रेम-संबंधों में खटास दिखाई दे रही है. वहीं, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा. बात धन की करें तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं. कोर्ट-कचहरी के मामलों में काफी धन खर्च होने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी.

कर्क- कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह संभलकर चलने वाला है. सेहत बिगड़ सकती है. किसी प्रकार की एलर्जी या इंफेक्शन हो सकता है. नौकरीपेशा वाले जातकों को इस समय ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखनी होगी, वरना परेशानी हो सकती है. वहीं, बिजनेस करने वालों का कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट पूरा होगा. आपके प्रेम-संबंधों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहेगा. गृहस्थ जीवन में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. कहीं घूमने भी जा सकते हैं. वहीं, विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए मेहनत भरा सप्ताह हो सकता है. रूपये-पैसे की स्थिति भी अच्छी रहेगी. टेंशन मत लें.

सिंह- इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों की सेहत नर्म रह सकती है. बदलते हुए मौसम में सावधानी बरतें. सर्दी में लापरवाही ना करें. आपका करियर ठीक-ठाक चलेगा. मेहनत करने से पीछे ना हटें. वहीं, व्यापार करने वाले जातक काम के सिलसिले में कोई यात्रा करेंगे, जिसके अच्छे परिणाम मिलेंगे. प्रेम-संबंध भी बेहतर रहेंगे. गृहस्थ जीवन वालों को अपनी वाणी पर थोड़ संयम रखना होगा. छात्रों को अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई-लिखाई में ही लगाना है. फालतू कामों से दूर रहें.

कन्या- इस सप्ताह कन्या राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. नियमित योगासन और मॉर्निंग वॉक करते रहें. इस सप्ताह अपने सिर और आंखों का विशेष ख्याल रखें. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको किसी खास व्यक्ति से खास टिप्स मिल सकती है. नौकरी वाले जातक ऑफिस में सावधान रहें. आपके विरोधी आपके बॉस से चुगली कर सकते हैं. प्रेम-संबंध में थोड़ी समझदारी दिखाएं. किसी बात के चलते रिश्ते में खटास आ सकती है. गृहस्थ जीवन जीने वाले जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार के निवेश से बचना होगा. विद्यार्थी नए सप्ताह में पढ़ाई-लिखाई में अधिक मेहनत करेंगे. उन्हें सफलता मिलेगी.