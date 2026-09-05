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6 सितंबर से 12 सितंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह इन राशियों के खुलेंगे भाग्य

6 सितंबर से 12 सितंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है. इस सप्ताह आपको खून या पेट से संबंधित कोई बीमारी परेशान कर सकती है. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. इस हफ्ते आप कोई नया घर या मकान खरीद सकते हैं. व्यापारियों को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. नौकरी वाले जातकों को अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी. शिक्षा को लेकर भी सप्ताह ठीक रहेगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में लगा रहेगा. उन्हें सफलता प्राप्ति हो सकती है. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आप अधिक गर्म या ठंडा भोजन करने से बचें. इस हफ्ते आप अपने ऊपर धन खर्च करेंगे. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. व्यापारियों को मनचाहे परिणाम पाने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता है. नौकरीपेशा वाले जातक यदि बदलाव करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं. संबंधों की बात करें तो आपकी मुलाकात किसी पुराने साथी से हो सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी संग कहीं बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा. हायर एजुकेशन वाले छात्रों को विशेष ध्यान देना होगा. मिथुन- सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह इस राशि के लिए थोड़ा सावधानी से रहने वाला होगा. इस हफ्ते आप स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें. बाहर जाते समय खान-पान का विशेष ध्यान रखें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन धन खर्च बढ़ा रहेगा. व्यापारियों को बिजनेस में लाभ के लिए नए-नए लोगों से कांटेक्ट बढ़ाने होंगे. नौकरी वाले जातक सावधान रहें. अधिकारियों से संबंधों में सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी के चलते विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी संग घूमने-फिरने जा सकते हैं. शिक्षा को लेकर भी सावधान रहना होगा. आपका मन पढ़ाई से हटा रहेगा. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा. आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी. रुपये-पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. किसी केस को खत्म करने में धन खर्च हो सकता है. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह कंफ्यूजन भरा रहेगा. नौकरी वाले जातक यदि बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है. आपके जीवन में कोई पुराना साथी वापस आ सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो पढ़ाई-लिखाई में आपका मन लगा रहेगा. आपको मनचाही सफलता मिलेगी. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से रहने वाला रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. खानपान में किसी प्रकार की लापरवाही ना करें. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा. आपकी कोई आर्थिक बड़ी डील फाइनल होते-होते रुक सकती है. शेयर मार्केट वालों के लिए समय अच्छा रहेगा. व्यापारियों को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. नौकरी वाले जातकों को मेहनत ज्यादा करनी होगी. प्रेम संबंधों को लेकर भी सावधान रहें. शादीशुदा लोगों लोग संयम से चलेंगे तो सही रहेगा. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह सही रहेगा. इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा. गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शन की संभावना है. बेवजह के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन धन की कोई कमी नहीं रहेगी. बिजनेसमैन यदि घर से दूर जाकर कोई काम करें तो फायदा होगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. बदलाव के बारे में विचार कर सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. अपने प्रिय पात्र संग खुश रहेंगे. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थी मेहनत करेंगे तो सफल होंगे.