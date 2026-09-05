6 सितंबर से 12 सितंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह इन राशियों के खुलेंगे भाग्य
मेष से लेकर मीन राशियों को जातकों को सावधान रहने की जरुरत है. विस्तार से पढ़ें भविष्यफल.
Published : September 5, 2026 at 12:02 PM IST
मेष- सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है. इस सप्ताह आपको खून या पेट से संबंधित कोई बीमारी परेशान कर सकती है. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. इस हफ्ते आप कोई नया घर या मकान खरीद सकते हैं. व्यापारियों को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. नौकरी वाले जातकों को अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी. शिक्षा को लेकर भी सप्ताह ठीक रहेगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में लगा रहेगा. उन्हें सफलता प्राप्ति हो सकती है.
वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आप अधिक गर्म या ठंडा भोजन करने से बचें. इस हफ्ते आप अपने ऊपर धन खर्च करेंगे. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. व्यापारियों को मनचाहे परिणाम पाने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता है. नौकरीपेशा वाले जातक यदि बदलाव करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं. संबंधों की बात करें तो आपकी मुलाकात किसी पुराने साथी से हो सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी संग कहीं बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा. हायर एजुकेशन वाले छात्रों को विशेष ध्यान देना होगा.
मिथुन- सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह इस राशि के लिए थोड़ा सावधानी से रहने वाला होगा. इस हफ्ते आप स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें. बाहर जाते समय खान-पान का विशेष ध्यान रखें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन धन खर्च बढ़ा रहेगा. व्यापारियों को बिजनेस में लाभ के लिए नए-नए लोगों से कांटेक्ट बढ़ाने होंगे. नौकरी वाले जातक सावधान रहें. अधिकारियों से संबंधों में सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी के चलते विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी संग घूमने-फिरने जा सकते हैं. शिक्षा को लेकर भी सावधान रहना होगा. आपका मन पढ़ाई से हटा रहेगा.
कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा. आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी. रुपये-पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. किसी केस को खत्म करने में धन खर्च हो सकता है. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह कंफ्यूजन भरा रहेगा. नौकरी वाले जातक यदि बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है. आपके जीवन में कोई पुराना साथी वापस आ सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो पढ़ाई-लिखाई में आपका मन लगा रहेगा. आपको मनचाही सफलता मिलेगी.
सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से रहने वाला रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. खानपान में किसी प्रकार की लापरवाही ना करें. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा. आपकी कोई आर्थिक बड़ी डील फाइनल होते-होते रुक सकती है. शेयर मार्केट वालों के लिए समय अच्छा रहेगा. व्यापारियों को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. नौकरी वाले जातकों को मेहनत ज्यादा करनी होगी. प्रेम संबंधों को लेकर भी सावधान रहें. शादीशुदा लोगों लोग संयम से चलेंगे तो सही रहेगा.
कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का दूसरा सप्ताह सही रहेगा. इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा. गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शन की संभावना है. बेवजह के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन धन की कोई कमी नहीं रहेगी. बिजनेसमैन यदि घर से दूर जाकर कोई काम करें तो फायदा होगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. बदलाव के बारे में विचार कर सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. अपने प्रिय पात्र संग खुश रहेंगे. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थी मेहनत करेंगे तो सफल होंगे.
तुला- तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. शुरुआती दिन अच्छे रहेंगे, लेकिन सप्ताह के बीच में पुरानी समस्या परेशान कर सकती है. इस हफ्ते कुछ खर्च बढ़ेंगे, जिसके चलते परेशानी हो सकती है. व्यवसाय के लिए समय अच्छा है. अगर कोई जातक नौकरी की तलाश में है तो नई नौकरी मिल सकती है. प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधान रहें. प्रिय पात्र से मनमुटाव हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी से अपने मन की बातें शेयर करेंगे. शिक्षा को लेकर भी समय ठीक है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की आवश्यकता है.
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा, लेकिन दिल और ब्लड प्रेशर के मरीजों को सावधान रहना होगा. इस सप्ताह आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. आय में बढ़ोतरी हो सकती है. आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे. व्यापार करने वाले जातक बिजनेस में निवेश कर सकते हैं. लाभ होगा. नौकरीपेशा वाले जातक दफ्तर की राजनीति से दूर रहें. प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे. अपने प्रेमी साथी संग आनंदमय समय व्यतीत करेंगे. वैवाहिक संबंधों में गर्माहट बनी रहेगी. अपने जीवनसाथी से मन की बात शेयर कर सकते हैं.
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है. बेवहज के खर्चे परेशान कर सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों को मेहनत करनी होगी, तभी मनचाहे परिणाम मिलेंगे. नौकरी वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ ठीक नहीं रहेगा. रोमांस के लिए यह सप्ताह अच्छा है. अपने प्रेमी साथी संग बाहर घूमने जा सकते हैं. वैवाहिक संबंधों भी मधुर बने रहेंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो पढ़ाई-लिखाई में कंफ्यूजन के चलते परेशानियां बढ़ सकती हैं.
मकर- मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिलाजुला रहेगा. आपको इस सप्ताह मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. धन की कोई कमी नहीं रहेगी. आपके विदेश से कांटेक्ट बढ़ सकते हैं. व्यापारियों को विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है. आपका व्यापार अच्छा चलेगा. नौकरी वाले जातकों को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में प्रिय पात्र से कुछ परेशानी रहेगी. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी संग कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. आपका मन पढ़ाई-लिखाई में लगा रहेगा.
कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपको कोई परेशानी है तो लापरवाही ना बरतें. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आय के साधन भी अधिक रहेंगे. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. नौकरी वाले जातक किसी भी बदलाव के बारे में मत सोचें. प्रेम संबंधों में घमंड के चलते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव बढ़ सकता है. विद्यार्थियों का मन सोशल मीडिया और मित्रों में अधिक लगेगा, जिसके चलते पढ़ाई-लिखाई से ध्यान भटक सकता है.
मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सही रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आपके पैरों या कमर में कोई परेशानी है तो उसे नजरअंदाज न करें. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह अच्छा बना रहेगा. बेवजह के खर्चे बने रहेंगे. व्यापार को लेकर भी सप्ताह अच्छा रहेगा. व्यापार में निवेश कर सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए सप्ताह उत्तम है. सरकारी नौकरी वालों के प्रमोशन के चांस हैं. यह सप्ताह आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा. वैवाहिक संबंधों में घमंड के चलते रिश्तों में कुछ तनाव हो सकता है. शिक्षा को लेकर छात्रों को सावधान रहना होगा.