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5 जुलाई से 11 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल: कैसा रहेगा जुलाई का पहला सप्ताह

5 जुलाई से 11 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- मेष राशि जातको के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. इस सप्ताह सिर दर्द या माइग्रेन की परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह अच्छा है. प्रेम संबंधों में प्रेमी साथी संग रोमांटिक समय व्यतीत कर सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें. बिजनेस को लेकर सप्ताह अच्छा रहेगा. पार्टनर संग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं. नौकरी वाले जातक यदि बदलाव चाहते हैं तो इंतजार करें. शिक्षा को लेकर सावधान रहें. मेहनत करेंगे तो विदेश जाकर पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो आप पेट दर्द या कील मुहांसे की समस्या से परेशान हो सकते हैं. यह सप्ताह आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा. व्यापारियों का पार्टनर संग मेलजोल अच्छा रहेगा. वैवाहिक संबंधों में भी खुशी और प्रसन्नता मिलेगी. प्रेम संबंधों में प्रिय पात्र से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा. नौकरी वाले जातकों के लिए समय परेशानी वाला रहेगा. ऑफिस में मेहनत करनी पड़ेगी. मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो उन्नति होगी. मिथुन- इस राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह बढ़िया दिखाई दे रहा है. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आर्थिक स्थिति के लिए भी समय बढ़िया है. आप अपने प्रिय पात्र के संपर्क में रहेंगे. आपकी जिंदगी में रोमांस के अवसर आएंगे. गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा. जीवनसाथी की नौकरी में उन्नति होगी. छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई में कम लगेगा. हायर एजुकेशन वाले छात्रों का समय बढ़िया है. कर्क- कर्क राशि के जातकों की बात करें तो यह सप्ताह उनके लिए अच्छा है. मौसम के बदलाव के चलते खांसी-जुकाम परेशान कर सकता है. नए सप्ताह में आपकी आर्थिक स्थिति सही रहेगी. व्यर्थ के खर्च कम रहेंगे. व्यापारियों की पार्टनर संग किसी बात पर कहासुनी हो सकती है. नौकरीपेशा वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. संबंधों के लिए यह सप्ताह कुछ परेशानी वाला रहेगा. प्रिय पात्र से संभलकर रहें, विवादों से बचें. वैवाहिक संबंधों में भी लापरवाही ना बरतें. ससुरालपक्ष से विवाद की नौबत आ सकती है. शिक्षा के लिए समय ठीक रहेगा. मन पढ़ाई-लिखाई में लगेगा. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भी ठीक-ठाक रहेगा. स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा. सर्दी-बुखार हो सकता है. आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी. व्यर्थ के खर्चों से बचें. संबंधों के लिए समय अच्छा है. प्रिय साथी संग आनंदित समय व्यतीत करेंगे. वैवाहिक संबंध भी बढ़िया रहेंगे. जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा. इस हफ्ते आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे. सरकारी नौकरी वाले जातकों को मान-सम्मान मिलेगा. पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान दें. किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का पहला सप्ताह मध्यम रहेगा. इस सप्ताह खानपान पर ध्यान दें. बाहर के भोजन से बचे. आर्थिक स्थिति की बात करें तो व्यर्थ के खर्चों से दूर रहें. नुकसान उठाना पड़ सकता है. धन का फिजूल खर्च ना करें. व्यवसाय वाले जातकों के लिए समय अच्छा है. व्यापारियों के सभी योजनाएं कामयाब होंगी और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय बढ़िया है. ऑफिस में व्यस्तता ज्यादा रहेगी. प्रेमी जातकों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला दिखाई दे रहा है. प्रेमीसाथी से किसी बात पर कहासुनी हो सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवन साथी की कोई बात बुरी लग सकती है. उनका व्यवहार परेशान कर सकता है. कंप्टीशन में सफलता के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है.