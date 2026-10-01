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4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 का राशिफल: कैसे रहेंगे सप्ताह के शुरुआती दिन, पढ़ें भविष्यफल

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मेष- अक्टूबर महीने का पहला सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए मिलेजुले परिणाम लेकर आ रहा है. इस सप्ताह आपको सफलता मिलती दिख रही है. आपकी मेहनत भी भरपूर रहेगी. कोई समस्या नहीं आएगी. सेहत को लेकर थोड़ा एहतियात बरतें. इस सप्ताह सेहत को लेकर किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें. आपको अच्छी डाइट फॉलो करने की आवश्यकता है. वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी. आप एक-दूसरे को बेहतर फील कराने की कोशिश करेंगे. प्रेम जीवन में कुछ कठिनाइयां आएंगी, जिनको मिल बैठकर दूर करने की आवश्यकता है. धन को लेकर इस महीने आप परेशान रहेंगे. खर्चों पर लगाम लगाएं. फिलहाल किसी काम में जल्दबाजी न करें. विद्यार्थियों को भी पढ़ाई-लिखाई में फोकस करना होगा और अपने ज्ञान को बढ़ाएं.

वृषभ- अक्टूबर महीने का आने वाला नया सप्ताह इस राशि के लिए बढ़िया है. इस सप्ताह आपको समझदारी से चलना होगा. समय का सदुपयोग करें. इस हफ्ते अचानक से काम आएंगे. मेहनत से पीछे ना हटें. बिजनेस में भी अच्छी सफलता मिलती दिख रही है. आपकी जीवनसाथी यदि नाराज हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश करें और रिश्तों को बेहतर बनाएं. किसी दूसरे के मामले में बेवजह ना बोलें. छात्र को इस सप्ताह लापरवाही के चलते समस्या हो सकती हैं. अच्छी सेहत के लिए फिटनेस पर ध्यान दें. किसी से किए हुए वादे को आप आसानी से पूरा करेंगे. बॉस से रिश्तों को बेहतर रखें. धन संबंधी मामले आसानी से सुलझेंगे. भविष्य को लेकर धन संचय भी कर सकेंगे. मिथुन- यह सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. आपकी सेहत भी पहले से बेहतर रहेगी. आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक फील करेंगे और यदि कोई समस्या हो, तो डॉक्टर से सलाह लें. आपके कुछ नए मित्र भी बनेंगे. राजनीति में आप थोड़ा सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. किसी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकता है. वाहन का प्रयोग सावधानी से करें. बिजनेस में कोई पुरानी समस्या फिर से सामने आ सकती है. कोई डील यदि लंबे समय से अटकी हुई थी, तो इस सप्ताह वह फाइनल हो सकती है. धन को लेकर योजना बनाकर चलना होगा. आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे. वैवाहिक जीवन में भी खुशियां भरपूर रहेंगी. कर्क- इस सप्ताह आपको कोई भी निर्णय सोच-समझ कर लेना होगा. आपको धन की कोई समस्या नहीं आएगी. सहयोगी आपके काम को लेकर यदि कोई सलाह दें, तो उस पर अमल अवश्य करें. नौकरी में बदलाव के लिए भी यह समय काफी बेहतर है. इस सप्ताह परिजनों संग खूब जमेगी. किसी भी पारिवारिक मामले को समय लेकर निपटाना होगा. अपने बिजनेस को आगे ले जाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे. इस सप्ताह आप किसी से कोई भी बात उजागर ना करें. अपने मित्रों से कोई भी सलाह ले सकते हैं. आप संतान की फरमाइश पर वाहन की खरीदारी कर सकते हैं. कोई प्रॉपर्टी की डील फाइनल हो सकती है. अपने पारिवारिक मामलों में तालमेल बनाकर चलेंगे. इस सप्ताह किसी मांगलिक उत्सव में शामिल होंगे. सिंह- यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायक रहने वाला है. इस सप्ताह आपको छोटी-मोटी समस्याएं परेशान करेंगी. प्रेम जीवन में इस सप्ताह आप थोड़ा तालमेल बनाकर चलें. काम के साथ-साथ आराम के लिए भी समय निकालें. छात्र पढ़ाई-लिखाई से ज्यादा अन्य कामों पर ध्यान लगाएंगे. किसी प्रतियोगिता में भाग लेने की सोच रहे है, तो यह सप्ताह बेहतर रहेगा. आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है. कन्या- यह महीना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. आपको कोई पुरानी समस्या परेशान करेगी. आपके खर्च बढ़े रहेंगे. थोड़ा समझदारी दिखाएं और कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें. आपकी कोई पुरानी सामने आ सकती है. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. कुछ पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. किसी से धन उधार लेने से बचें. अपने विरोधियों को आसानी से मात देने में कामयाब रहेंगे. किसी सामाजिक आयोजन में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं. छात्र पढ़ाई-लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी, तो वह वापस मिल सकती है. किसी काम को लेकर योजना बनाकर चलना होगा.