4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इस सप्ताह 5 राशियों के खुलेंगे भाग्य

मेष- मेष राशि के जातकों के लिए नए साल का पहला सप्ताह सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो अभी आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. बिजनेस ठीक-ठाक चलेगा और करियर की बात करें तो आप करियर को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं, यह सप्ताह अच्छा बीतेगा. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है. सप्ताह की शुरुआत में आप थोड़ा व्यस्त रहेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंधों में कमी देखने को मिल सकती है. यदि कहीं आपके विवाह की बातचीत चल रही है तो रिश्ता पक्का हो सकता है. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो किसी विशेष व्यक्ति की मदद से आप अपनी पढ़ाई की ओर आगे बढ़ सकते हैं. रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को खास लाभ हो सकता है.

वृषभ- इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, परंतु मौसम के बदलाव के चलते कुछ परेशानी हो सकती हैं. आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. रुपए पैसे की बात करें तो, आर्थिक स्थिति को लेकर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम और संबंध की बात करें तो वह भी प्रगाढ़ होंगे. विवाहितों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना होगा. परीक्षा परिणाम भी बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है. जिसके कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है.

मिथुन- यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा. यदि आप किसी पुराने रोग से परेशान हैं तो उसमें सुधार होगा. इस सप्ताह आपका व्यापार बहुत अधिक बढ़ सकता है. जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी. आपके रुपए पैसे की बात करें तो किसी बीमारी पर धन खर्च होने की आशंका है. प्रेम संबंधों की बात करे तो आप अपने प्रेमी से प्रेम का इजहार कर सकते हैं. विवाहित लोगों को रिश्ते में नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करनी होगी. पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान हटाने में कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं, परंतु आप अपना मन मजबूत बनाए रखे.

कर्क- इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. मसालेदार भोजन के सेवन से आपको पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं. ऑफिस में सहकर्मचारी आपका पूरा साथ देंगे. प्रेम संबंधों की बात करें तो आज आप अपने प्रेमी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं और विवाहित अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ नए नियम फॉलो कर सकते हैं. यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो आपको अच्छी कमाई हो सकती है,. इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. इस सप्ताह आपको बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता है. आप किसी बौद्धिक चर्चा में भाग ले सकते हैं. इससे आपका मन खुश रहेगा.

सिंह- इस सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें. नौकरी वाले जातक सप्ताह की शुरुआत में काफी जोश के साथ कार्य करेंगे. व्यावसायिक लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है. प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अधिक व्यस्तता के साथ होगी. प्रेमी संग कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं. विवाहितों को अपने आप से रिश्ते में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी. आर्थिक स्थिति के लिए आप किसी की सलाह के बिना कोई इंवेस्टमेंट ना करें अन्यथा, नुकसान उठाना पड़ सकता है. पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यक आवश्यकता है अन्यथा, पढ़ाई से मन हट सकता है.

कन्या- इस सप्ताह आपकी सेहत अधिक तेल मसाले का सेवन करने से खराब हो सकती है. विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. बिजनेस वाले जातकों को लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. नौकरी वाले जातकों को प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है. प्रेम संबंधों की बात करें तो आप की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. आप अपने दिल की बात भी उन्हें बता सकते हैं. आप अपने प्रिय पात्र के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं. विवाहितों को अपने जीवन साथी का भरपूर साथ प्राप्त होगा. आर्थिक मोर्चे की बात करें तो थोड़ा ध्यान देना होगा. विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों की मदद से पढ़ाई-लिखाई में बहुत अधिक सहायता प्राप्त हो सकती है.