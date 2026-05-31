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31 मई से 6 जून 2026 का साप्ताहिक राशिफल: नया महीना इन राशियों की खोलेगा किस्मत

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मेष- आने वाला जून का पहला सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सामान्य रहेगा. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा. मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें. आर्थिक स्थिति के लिए समय अच्छा है. धन को सोच समझ कर खर्च करें. व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी से काम लेना होगा. सरकारी नौकरी वाले जातकों को लाभ होगा. शिक्षा के क्षेत्र में आपको सावधानी बरतनी होगी. कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपको सेहत के प्रति सावधान रहना होगा. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. व्यापारियों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कार्य करने में फायदा हो सकता है. नौकरी वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए सबसे अच्छा रहेगा. अपने रिश्ते को लेकर सोच समझ कर चलें. वैवाहिक संबंधों में तनाव दिखाई दे रहा है. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. मन पढ़ाई-लिखाई में लगेगा. मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा. पेट को ठीक रखने के लिए खानपान में सावधानी बरतें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. खर्च भी बढ़े रहेंगे. व्यापार को लेकर आप उत्साहित रहेंगे. अपने पार्टनर संग कोई नया कार्य शुरू करने का विचार बना सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंधों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आपके प्रिय पात्र से बहस हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में जीवनसाथी सा साथ मिलेगा. छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत वाला रहेगा. आपको शिक्षा में कठिन परिश्रम करना होगा. कर्क- नया सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा. आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह ठीक रहेगा. पुरानी बीमारियों से निजात मिलेगा. व्यापार करने वाले जातकों को आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी. नौकरी वाले जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा है. प्रेमी साथी संग खुशी महसूस करेंगे. वैवाहिक संबंधों में तनाव को दूर रखें. जीवनसाथी संग सही तरीके से रहें. आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए मेहनत करनी होगी. शिक्षा को लेकर सावधानी बरतें. गलत संगति से दूर रहें. विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई को लेकर गंभीर रहें. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया दिखाई दे रहा है. आपको वायरल फीवर हो सकता है. आर्थिक स्थिति के लिए नया सप्ताह अच्छा रहेगा. धन की कोई कमी नहीं रहेगी. बिजनेस करने वाले जातकों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी. नौकरी वाले जातकों को पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है. प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी की समस्या को सुलझाने में मदद कर सकते हैं. कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कन्या- आने वाला नया सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. स्वास्थ्य में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें. आर्थिक स्थिति थोड़ी परेशान करने वाली होगी. किसी से धन उधार ना लें. बिजनेस करने वालों का समय अच्छा चल रहा है. व्यापार को आगे बढ़ाने में मित्रों आपकी सहायता करेंगे. नौकरी वाले जातक विरोधियों से सावधान रहें. प्रेम संबंधों को लेकर समय अच्छा रहेगा, परंतु अपने प्रेमी साथी से कुछ समय के लिए दूर हो सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे. यह सप्ताह छोत्रों के लिए सही रहेगा. पढ़ाई-लिखाई को लेकर उत्साहित रहेंगे.