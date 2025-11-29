ETV Bharat / spiritual

30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल: नए सप्ताह मे इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- इस सप्ताह आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें. आंखों का और अपनी त्वचा को लेकर सतर्क रहें. वाहन चलाने में भी सावधानी बरतें. बिजनेस में आपको मनचाहा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, जिससे आपकी चली आ रही परेशानी दूर होगी.नए सप्ताह में आपके प्रेम- संबंधों प्रगाढ़ होंगे. वैवाहिक संबंधों में इस हफ्ते समझदारी दिखाएं. कोई बाहरी व्यक्ति नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा. आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह डांवाडोल रहेगी, इसलिए रुपये-पैसे से संबंधित कोई भी कार्य सोच समझकर करें. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई से भटक सकता है. वृषभ- इस सप्ताह आपकी तबीयत खराब हो सकती है.पेट से संबंधित कोई बीमारी परेशान करेगी. बिजनेस करने वाले जातकों को मेहनत करनी पड़ सकती है तभी सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा वाले जातक अपने कार्यक्षेत्र में सावधान रहें. सबको साथ लेकर कार्य करें. आपके प्रेम संबंधों को परिवार की मंजूरी मिल सकती है. वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे.जीवन साथी संग कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं. इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आय बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करना होगा.यदि लोन लेना चाह रहे हैं तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा. छात्रों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. मिथुन- नया सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा.स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें.अगर आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है तो उसका इलाज कराएं. बिजनेस में कुछ नए लोगों की मदद मिलेगी, जो आपके लिए लाभकारी रहेगी. नौकरी वाले जातक ध्यानपूर्वक कार्य करें. आपके प्रेम-संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है. वैवाहिक संबंध समझदारी से निभाने की कोशिश करें. रुपए-पैसे को लेकर इस सप्ताह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. छात्रों को इस सप्ताह मेहनत ज्यादा करनी होगी, तभी सफलता हाथ लगेगी. कर्क- इस सप्ताह आंखों को लेकर गंभीर रहें. डॉक्टर की सलाह लें. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. नौकरी वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. प्रमोशन के चांस बन रहे हैं. प्रेम-संबंधों में रूमानीपन रहेगा. वैवाहिक संबंधों में समस्या का सामना करेंगे, लेकिन मिलजुक बात करेंगे तो वह दूर हो जाएगी. नए सप्ताह में आपका हिसाब-किताब ठीक नहीं रहेगा. शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाना चाहते हैं तो भी सोच-समझ कर फैसला करें. छात्रों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर ठीक-ठाक रहेगा. सिंह- इस राशि के जातकों के लिए नए सप्ताह में कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं.पैर दर्द और रीढ़ की हड्डी की समस्या परेशान कर सकती है. नियमित रूप से व्यायाम करें, लाभ होगा. बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह लाभ लेकर आ रहा है. कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. नौकरी वाले जातकों को सावधान रहना होगा. मेहनत अधिक करनी होगी. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सावधानी के साथ रिश्ता निभाएं. आपके रुपए-पैसे की स्थिति ठीक रहेगी. प्रॉपर्टी आदि में निवेश करेंगे तो लाभ होगा. शिक्षा को लेकर छात्रों को गंभीर रहना होगा, तभी सफलता हाथ लगेगी. कन्या- नए सप्ताह में इस राशि के जातकों को स्किन इंफेक्शन हो सकता है. लापरवाही ना करें,किसी डॉक्टर को दिखाएं. बिजनेसमैन को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. नौकरी वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ नया सिखाने वाला रहेगा. सीनियर्स की बातों को ध्यान से सुनें. प्रेम संबंधों की बात करें तो आपका प्रेमी वापस आ सकता है. वैवाहिक संबंध संबंधों में परेशानी दिखाई दे रही है. जीवन साथी से तालमेल बनाकर चलें. आपके रुपए-पैसे की बात करें तो इस समय बेवजह के खर्चे टेंशन दे सकते हैं. इस सप्ताह कोई लोन ना ले, वही अच्छा रहेगा. छात्रों के लिए यह सप्ताह संघर्ष भरा रहेगा. सीनियर्स की सलाह ले सकते हैं. कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करनी होगी.