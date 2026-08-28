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30 अगस्त से 5 सितंबर 2026 का राशिफल: सितंबर का पहला सप्ताह इन राशियों को देगा खुशियां

30 अगस्त से 5 सितंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- सितंबर महीने का पहला सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा साबित होगा. इस हफ्ते आपको सेहत का खासा ध्यान रखना होगा. लापरवाही भारी पड़ेगी. अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है. नए सप्ताह में आर्थिक समस्याओं को लेकर आप परेशान हो सकते हैं. आपका कोई कार्य रुक सकता है. व्यापार करने वाले जातकों को मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है. तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे. नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. प्रमोशन के चांस बन रहे हैं. छात्रों को इस सप्ताह पढ़ाई-लिखाई में ओवर कॉन्फिडेंस से बचें. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह सामान्य दिखाई दे रहा है. आपकी सेहत ठीक-ठाक रहेगी. थोड़ा ध्यान रखें. मौसम के बदलाव के चलते मांसपेशियों में जकड़न की समस्या हो सकती है. इस सप्ताह आर्थिक स्थिति परेशान करने वाली होगी. आप अपने ऊपर अधिक धन खर्च कर सकते हैं. व्यापारियों को मनचाहे परिणाम मिलेंगे. व्यापार अच्छा चलेगा. नौकरी वाले जातकों के लिए समय कुछ परेशानी वाला रहेगा. नौकरी में बदलाव के बारे में विचार ना करें, अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आपकी मुलाकात पुराने साथी से हो सकती है. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. आपके रिश्तों में प्यार बना रहेगा. पढ़ाई-लिखाई में आपका मन कुछ कम लगेग. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी. मिथुन- नया सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए सावधानी से रहने वाला रहेगा. मौसम में बदलाव के चलते बुखार से परेशान हो सकते हैं. घर के रिनोवेशन या कार की रिपेयरिंग में भी धन खर्च होगा. प्रेम संबंधों को लेकर आप कंफ्यूज रहेंगे. वैसे प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे. आपसी रिश्तों में भी प्रेम बना रहेगा. व्यापारियों को इस सप्ताह नए-नए लोगों का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है. नौकरी वाले जातकों को कार्यक्षेत्र में सावधान रहना होगा. अधिकारियों से विवाद की नौबत आ सकती है. शिक्षा को लेकर भी थोड़ी सतर्कता बरतें. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का यह नया सप्ताह सही रहेगा. आपकी सेहत ठीक बनी रहेगी. मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें. इस सप्ताह किसी पुराने केस को निपटाने में धन खर्च हो सकता है. व्यवसाय के लिए यह सप्ताह कंफ्यूजन भरा रहेगा. नौकरी वाले जातक यदि बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा. आपके जीवन में कोई पुराना साथी वापस आ सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी संग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों को मेहनत की आवश्यकता है, तभी सफलता मिलेगी. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपको चर्म रोग या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला रहेगा.आपका धन कचहरी के मामले में खर्च हो सकता है. व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. नौकरी वाले जातकों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों को लेकर आपको सावधान रहना होगा. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवनसाथी से अपने रिश्तों में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें. शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. इस सप्ताह यात्रा और बाहर के भोजन के चलते गले में इंफेक्शन हो सकता है. कुछ कार्यों में आपका धन खर्च होगा और मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है. घर से बाहर दूर व्यापार करने वाले जातकों को घर से ही बिजनेस करने का मौका हाथ लग सकता है. नौकरी वाले जातकों को मेहनत करनी होगी. प्रेम संबंधों में पुराने गिले-शिकवे मिटाकर आगे बढ़ें. जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया काम कर सकते हैं. विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में मेहनत करनी होगी.