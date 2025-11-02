ETV Bharat / spiritual

2 से 8 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल: पहले सप्ताह में इन राशियों की खुलेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल

मेष- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को सप्ताह खुशियां मिलेगी. साथी उनका खूब केयर करेंगे. दोनों एक दूसरे के साथ भावनात्मक समय व्यतीत करेंगे. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह कुछ समस्याएं रहने के कारण दोनों परेशान रहेंगे. धन को लेकर आपको इस सप्ताह ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. आप अपने खर्चों को सीमित करें. किसी अच्छी योजना में धन लगाने के बारे में सोचेंगे और आपकी इनकम तो बढ़ेगी लेकिन आपको कुछ खर्च परेशान करेंगे जो आपकी टेंशन को भी थोड़ा बढ़ाएंगे. बिजनेस कर रहे लोगों के लिए सप्ताह संघर्ष भरा रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह प्रमोशन के साथ-साथ वेतन में वृद्धि भी हो सकती है जो उनकी खुशियों को बढ़ाएगी. आप इस सप्ताह अपने बॉस को भी प्रसन्न रखेंगे. विद्यार्थी इस सप्ताह अपने पढ़ाई को लेकर पूरा ध्यान देंगे. उन्हें सफलता भी मिलेगी लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जो उनके ज्ञान को भटकाएंगे. इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. आपकी सेहत इस सप्ताह आपको परेशान करेगी. इसलिए आप कोई भी लापरवाही ना करें. समस्याओं पर पूरा ध्यान दें. आपको यदि कोई छोटी-मोटी समस्या भी महसूस हो तो उसके लिए समय रहते डॉक्टर से सलाह लें.

वृषभ-यह सप्ताह आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने साथी के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा. वह काम के बीच-बीच में साथी से मिलने के लिए समय निकालेंगे. इससे दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे. तनाव ग्रस्त जीवन में इस सप्ताह लड़ाई झगड़ा बने रहेंगे. इनको दूर करने के लिए आपको अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करनी पड़ सकती है. आपके खर्च इस सप्ताह बढ़ेंगे. आप दिखावे के चक्कर में पड़ने के कारण अधिक खर्च करेंगे. आप बिना सोचे समझे किसी योजना में धन ना लगाए नहीं तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है. करियर के लिए आज से इस सप्ताह आपको मेहनत अधिक करनी होगी. तभी आपको सफलता मिलेगी. आपकी कोई रुकी हुई डील में सप्ताह फाइनल होगी. आपकी योजनाएं फलीभूत होंगे. आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे. नौकरी में आपको सप्ताह थोड़ा सतर्क रहना होगा. विद्यार्थी इस सप्ताह जोश से पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे. उन्हें कुछ किसी नौकरी से संबंधित प्रतियोगिता की तैयारी के लिए भी मेहनत अधिक करनी होगी. आपकी सेहत इस सप्ताह कमजोर रहेगी क्योंकि आपका गलत खान-पान आपको परेशानी देगा.

मिथुन- यह सप्ताह आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों में खुशियां भरपूर रहेगी. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह कुछ पुरानी बातों को लेकर समस्याएं बढ़ेगी. धन को लेकर इस सप्ताह प्रसन्न रहेंगे. इसलिए आप अपने भविष्य को लेकर निवेश करने की प्लानिंग करें. प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहने वाला है. आप किसी नए घर के खरीदारी भी कर सकते हैं. आपके करियर में इस सप्ताह अच्छा रहेगा. आप अपने दिमाग से काम लेंगे जो आपकी योजना को आगे लेकर जाएंगे. मार्केटिंग का काम कर रहे हैं लोगों को सप्ताह कोई अच्छा आर्डर भी मिल सकता है. नौकरी कर रहे लोगों के लिए इस सप्ताह लाभदायक रहेगा. विद्यार्थियों को सप्ताह कुछ तनाव रहेगा. उनका मन भी परेशान रहेगा. आपको इस सप्ताह अपनी सेहत में लापरवाही करने से बचना होगा. आप काम के साथ-साथ योग-व्यायाम के लिए भी समय निकलें नहीं तो आने वाले समय में आपको नई-नई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा.

कर्क- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह खुशियां भरपूर रहेगी. दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल सकेंगे. आपके परिवार के सदस्यों का भी पूरा साथ मिलेगा. इस सप्ताह आपकी इनकम अच्छी रहेगी. आप अपने घर के रिनोवेशन पर भी अच्छा धन खर्च करेंगे. आप इस सप्ताह कुछ महंगे गैजेट गैजेट्स भी लेकर आ सकते हैं जो आपके खर्चों को ही बढ़ाएंगे. करियर में सप्ताह आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे. आपका कोई रुका हुआ काम भी शुरू हो सकता है. आपका बिजनेस पहले से अच्छा चलेगा. नौकरी में आपको सप्ताह कोई प्रमोशन मिलने की संभावना है. आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं. आपके सहयोगी आपका पूरा साथ देंगे. विद्यार्थी अपनी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर के लिए समय निकालना होगा. यदि कोई छोटी-मोटी समस्या महसूस हो तो ही उसको लेकर आप सावधान रहें.

सिंह- यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित रूप से सब फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों में इस सप्ताह लड़ाई होने की संभावना है. कोई पुराना प्यार भी इस समय में वापस आ सकता है. आपके साथी के व्यवहार में बदलाव आएगा. वैवाहिक जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह खुशियों भरा जीवन जिएंगे. उनके बीच यदि कुछ समस्या चल रही थी तो वह दूर होंगे. दोनों एक दूसरे की कमियों को भुलाकर अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करेंगे. धन को लेकर आपको इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहना होगा. प्रॉपर्टी आदि में लॉन्ग टर्म के लिए धन लगाना बेहतर रहेगा. आप अपनी इनकम के सोर्स पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा. नौकरी में आपको मनचाही सफलता मिलेगी. आपके बॉस आपके कामों से खुश रहेंगे. बिजनेस कर रहे हैं लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की संभावना है. आपके सहयोगी आपकी पूरी मदद करेंगे. कुछ नए कांटेक्ट आपके बिजनेस को विदेशों तक फैलाएंगे. विद्यार्थियों को इस सप्ताह कुछ तनाव रहेगा. आपको इस सप्ताह कोई भी काम सोच समझ कर करना होगा. आपकी किसी नए कोर्स के प्रति रुचि जागृत हो सकती है. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए या सप्ताह अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि आपकी लापरवाही के कारण आपकी कोई समस्या बढ़ेगी. आपको कुछ बेवजह के मुश्किलें हो सकते हैं आपको बेवजह के टेंशन लेने से बचना होगा. आप संतुलित भोजन ले जिससे कि आपकी समस्याएं समस्याओं से दूर रहें.

कन्या- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को सप्ताह अपने रिश्ते को समय देना होगा क्योंकि साथी से कुछ गलतियां हो गई थी तो उस कारण रिश्ते में दूरियां आने की संभावना है. आप इस सप्ताह किसी पुरानी बात को ना उठाएं. वैवाहिक जीवन में सप्ताह कुछ पारिवारिक टेंशन हावी रहेगी. इसका असर दोनों के रिश्ते पर भी पड़ेगा. आप दोनों को एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है तभी आपका रिश्ता बेहतर चलेगा. इस सप्ताह आपके पास आर्थिक स्थिति तो मजबूत रहेगी लेकिन आप घूमने फिरने में मौज मस्ती करने पर अच्छा धन खर्च करेंगे. आपको किसी कानूनी मामले पर भी धन खर्च करना पड़ेगा. यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो वह भी आप पूरा करेंगे. बिजनेस कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है. आप किसी नए काम की और भी आगे बढ़ सकते हैं लेकिन नौकरी में कार्यरत लोगों को सप्ताह अपने आसपास रह रहे शत्रुओं से सावधान रहना होगा क्योंकि वह उनके कामों में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे. विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी. उन्हें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा. वह यदि किसी नए कोर्स को करना चाहते हैं तो उसमें आप दाखिला इस सप्ताह ले सकते हैं. आपकी सेहत पहले से अच्छे रहेगी.