2 अगस्त से 8 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों का लगेगा जैकपॉट, जानें अपना हाल
इस सप्ताह चंद्रमा ने राशि परिवर्तित की है, जिसका सभी राशियों पर असर होगा. विस्तार से पढ़ें.
Published : August 2, 2026 at 10:52 AM IST
मेष- अगस्त महीने का पहला सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है. इस सप्ताह आपको मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. आर्थिक स्थिति इस हफ्ते कुल बिगड़ सकती है. धनखर्च पर लगाम रखे. बिजनेसमैन सतर्क रहें. नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है. नौकरीपेशा वाले अभी बदलाव के बारे में मत सोचें. थोड़ा इंतजार करें. प्रेम संबंधों के लिए यह समय परेशानी वाला रहेगा. रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. वैवाहिक संबंधों में भी तनाव बना रहेगा. जीवनसाथी से किसी बात पर झगड़ा हो सकता है. छात्रों को सावधान रहना होगा. गलत संगत से दूर रहें और पढ़ाई में मन लगाएंं.
वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए नए महीने का यह सप्ताह अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. कार्य की अधिकता के चलते तनाव हो सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. इनकम में बढ़ोत्तरी हो सकती है. व्यापार करने वालों को तनाव झेलना पड़ सकता है. नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकता है. आपके लिए समय बढ़िया रहेगा. प्रेमी जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा. अपने प्रिय पात्र संग रोमांस करने का समय मिलेगा. वैवाहिक संबंधों में तनाव हो सकता है. समझदारी से रिश्ते को संभालें. शिक्षा के लिए समय बेहतर रहेगा.
मिथुन- नया सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी. अपनी फिटनेस पर ध्यान दें. किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचें. वरना नुकसान हो सकता है. व्यापारियों को अपने पुराने व्यापार को आगे बढ़ाने का नया मौका मिल सकता है. नौकरी वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. अपने प्रिय पात्र पर वहम ना करें तो अच्छा रहेगा. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. घर में सुख शांति रहेगी. शिक्षा के लिए भी समय अच्छा रहेगा.
कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपकी सेहत ठीक रहेगी. खांसी, जुकाम-बुखार परेशान कर सकते हैं. इस सप्ताह आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है. व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है. सभी प्रोजेक्ट समय से पूरे होंगे. नौकरीपेशा वाले राजनीति से दूर रहें. प्रेम संबंधों को लेकर सप्ताह अच्छा रहेगा. किसी पुराने साथी से मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी संग यात्रा पर जा सकते हैं. शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा.
सिंह- अगस्त का नया महीना सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधानी से रहने वाला है. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. नियमित व्यायाम और योगासन करने की कोशिश करें. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह मिला-जुला रहेगा. फालतू धन खर्च से बचें. व्यापारियों की हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मीटिंग हो सकती है. जिससे लाभ होगा. नौकरी वाले जातकों को मनचाहे फल मिलेंगे. आपके और प्रेमी के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं. वैवाहिक संबंधों में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सावधानी बरतनी होंगी.
कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सही रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. इसके साथ-साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं. नौकरी वाले जातक किसी ट्रिप पर जा सकते हैं. शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह आप किसी रिसर्च में या पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. यह आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा.
तुला- तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. इस सप्ताह पेट से संबंधित समस्या से परेशान हो सकते हैं. इस हफ्ते आपके खर्चे बढ़े रहेंगे. व्यापार करने वालों को सावधान रहना होगा. कोई भी ऐसा कार्य न करें जो नुकसानदायक हो. नौकरीपेशा वाले अभी फेरबदल करने की मत सोचें. प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं. जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. किसी परिजन से वाद-विवाद ना करें. पढ़ाई लिखाई में लापरवाही ना बरतें. ध्यान देने की कोशिश करें. सफलता मिल सकती है.
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से रहने वाला है. मौसम के बदलाव के चलते सर्दी, खांसी, बुखार हो सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. इस सप्ताह आपको रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापारियों को नए लोगों से फायदा हो सकता है, जिसका भविष्य में लाभ मिलेगा. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो पढ़ाई-लिखाई में सफलता मिल सकती है.
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा परेशानियों वाला दिखाई दे रहा है. अपने आप को फिट रखने के लिए योगासन और व्यायाम करते रहें. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है. व्यापारियों को विदेश से बड़े आर्डर मिल सकते हैं. नौकरी वाले जातकों को मान-सम्मान मिलेगा. प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी संग घूमने जा सकते हैं. इस सप्ताह गलत गतिविधियों के चलते पढ़ाई से ध्यान हट सकता है. जिसके कारण शिक्षा में परेशानियां आ सकती हैं.
मकर- अगस्त महीने का नया सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. पुराने रुके हुए सभी कार्य फिर से शुरू हो सकते हैं. इस सप्ताह व्यापार के सिलसिले में व्यापारी अपने मित्रों से नए संबंध स्थापित करेंगे. नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. नौकरी में अधिकारियों से तारीफ मिलेगी. इस पढ़ाई-लिखाई पर कम ध्यान दे पाएंगे. मन पढ़ाई से भटक सकता है.
कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहें. यदि कोई शारीरिक समस्या है तो डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं. इस सप्ताह अपने खर्चों को मैनेज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा. व्यापारियों को धन लाभ हो सकता है. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय शानदार रहेगा. प्रेम संबंधों को लेकर कुछ तनाव में रहेंगे. आपके प्रिय पात्र से रिश्ते खराब रहेंगे. वैवाहिक संबंधों में भी तनाव का सामना करना पड़ सकता है. जीवनसाथी से झगड़ा हो सकता है. इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है.
मीन- आप के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो विशेष ध्यान रखें. किसी प्रकार के मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. यदि आपने किसी को धन उधार दे रखा है, वह वापस मिल सकता है. कोई निवेश करना चाहते हैं तो मार्केट के हाल को देखकर ही करें. नौकरी करने वाले जातको के लिए समय बढ़िया रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. रोमांटिक समय बिताएंगे. वैवाहिक संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया है. शिक्षा को लेकर समय अच्छा रहेगा.