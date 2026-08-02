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2 अगस्त से 8 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों का लगेगा जैकपॉट, जानें अपना हाल

2 अगस्त से 8 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- अगस्त महीने का पहला सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है. इस सप्ताह आपको मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. आर्थिक स्थिति इस हफ्ते कुल बिगड़ सकती है. धनखर्च पर लगाम रखे. बिजनेसमैन सतर्क रहें. नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है. नौकरीपेशा वाले अभी बदलाव के बारे में मत सोचें. थोड़ा इंतजार करें. प्रेम संबंधों के लिए यह समय परेशानी वाला रहेगा. रिलेशनशिप में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. वैवाहिक संबंधों में भी तनाव बना रहेगा. जीवनसाथी से किसी बात पर झगड़ा हो सकता है. छात्रों को सावधान रहना होगा. गलत संगत से दूर रहें और पढ़ाई में मन लगाएंं. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए नए महीने का यह सप्ताह अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. कार्य की अधिकता के चलते तनाव हो सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. इनकम में बढ़ोत्तरी हो सकती है. व्यापार करने वालों को तनाव झेलना पड़ सकता है. नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकता है. आपके लिए समय बढ़िया रहेगा. प्रेमी जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा. अपने प्रिय पात्र संग रोमांस करने का समय मिलेगा. वैवाहिक संबंधों में तनाव हो सकता है. समझदारी से रिश्ते को संभालें. शिक्षा के लिए समय बेहतर रहेगा. मिथुन- नया सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी रहेगी. अपनी फिटनेस पर ध्यान दें. किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचें. वरना नुकसान हो सकता है. व्यापारियों को अपने पुराने व्यापार को आगे बढ़ाने का नया मौका मिल सकता है. नौकरी वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. अपने प्रिय पात्र पर वहम ना करें तो अच्छा रहेगा. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. घर में सुख शांति रहेगी. शिक्षा के लिए भी समय अच्छा रहेगा. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपकी सेहत ठीक रहेगी. खांसी, जुकाम-बुखार परेशान कर सकते हैं. इस सप्ताह आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है. व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है. सभी प्रोजेक्ट समय से पूरे होंगे. नौकरीपेशा वाले राजनीति से दूर रहें. प्रेम संबंधों को लेकर सप्ताह अच्छा रहेगा. किसी पुराने साथी से मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी संग यात्रा पर जा सकते हैं. शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा. सिंह- अगस्त का नया महीना सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधानी से रहने वाला है. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. नियमित व्यायाम और योगासन करने की कोशिश करें. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह मिला-जुला रहेगा. फालतू धन खर्च से बचें. व्यापारियों की हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मीटिंग हो सकती है. जिससे लाभ होगा. नौकरी वाले जातकों को मनचाहे फल मिलेंगे. आपके और प्रेमी के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं. वैवाहिक संबंधों में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सावधानी बरतनी होंगी. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सही रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. इसके साथ-साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं. नौकरी वाले जातक किसी ट्रिप पर जा सकते हैं. शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह आप किसी रिसर्च में या पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. यह आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा.