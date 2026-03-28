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29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की खुलेगी किस्मत, होगा लाभ

29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें. क्रोध से बचें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और इनकम में कमी देखने को मिल सकती है. व्यापारियों के लिए समय कुछ कमजोर रहेगा. खराब समय के बादव्यापार में निवेश करें. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. आपके अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे. अपने प्रिय पात्र को कोई गिफ्ट दे सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में लड़ाई-झगड़े से दूर रहें. विद्यार्थियों का जीवन परिवार पर निर्भर रहेगा. परिवार के माहौल के अनुसार ही पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. सेहत के प्रति थोड़ा सावधान रहें. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. आमदनी बढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापारी मल्टीनेशनल ब्रांड से जुड़कर कार्य करेंगे तो लाभ हो सकता है. नौकरी वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. प्रेमी जातक अपने दिल की बात प्रेमी से कह सकते हैं और आपका साथी इसे स्वीकार करेगा. वैवाहिक संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है. विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे. कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. आप संतुलित भोजन करें तथा खानपान में नियंत्रण बरतें. आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आप अपनी बुद्धिमानी से कुछ पैसा ऐसी जगह लगा सकते हैं, जो भविष्य में काम आएगा. व्यापारियों को एक्सपर्ट की सलाह मिल सकती है, जिससे व्यापार अच्छा चलेगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. अधिकारियों से किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें. कर्क- इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. धन को संचय करने की कोशिश कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में परिवार का सहयोग मिलेगा. व्यापारी व्यापार को लेकर सावधान रहें. नौकरी वाले जातकों को किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों में प्रेमी साथी के साथ निकटता बढ़ सकती है. गृहस्थ जीवन में अहम के कारण क्लेश हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. टेक्निकल पढ़ाई में सफलता मिल सकती है. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. परिवार पर धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करने के बाद भी आप बचत करेंगे. ओवरसीज बिजनेस करने वाले जातकों को फायदा होगा. सामान्य व्यापार वालों को घाटा हो सकता है. नौकरी करने वाले जातको के लिए समय बढ़िया रहेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो सकता है. वैवाहिक संबंधों में जीवनसाथी की परेशानी को दूर करने में मदद करेंगे. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. कन्या- कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. सेहत के प्रति सावधान रहें. लापरवाही के चलते तबीयत खराब हो सकती है. आर्थिक स्थिति को लेकर सप्ताह उन्नति वाला रहेगा. एक से अधिक सोर्स से इनकम हो सकती है. व्यापारियों को अधिक मुनाफा मिल सकता है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है. नौकरीपेशा जातकों को माहौल अच्छा लगेगा और कार्य करने में मन लगेगा. प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रेमी साथी संग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, परंतु किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है. गृहस्थ जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. विद्यार्थी शिक्षा में परेशानी आने के बाद भी शिक्षा को पूरा करने में सक्षम रहेंगे.