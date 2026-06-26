28 जून से 4 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल
आने वाले नए सप्ताह में सभी राशियों को संभलकर चलने का सलाह दी जा रही है. विस्तार से पढ़ें.
Published : June 26, 2026 at 10:40 AM IST
मेष- जून का आखिरी और जुलाई का पहला सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. इस हफ्ते स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है. आर्थिक स्थिति भी कुछ कमजोर रहेगी. यदि लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो संभाल कर लें. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए व्यापारियों को नए लोगों से मुलाकात करनी पड़ सकती है. नौकरीपेशा जातकों को भी ध्यानपूर्वक कार्य करना होगा. प्रेम संबंधों को लेकर सप्ताह परेशानी वाला रहेगा. जिसके चलते रिश्तों में तनाव हो सकता है. वैवाहिक संबंधों में गलतफहमी ना पालें. छात्रों को मेहनत करनी होगी. मानसिक तनाव से दूर रहें.
वृषभ- यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. आप पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान हो सकते हैं. संभलकर रहें. बिजनेस करने वाले जातकों को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है. नौकरी वाले जातक काम में सावधानी बरतें. विवाद हो सकता है. आर्थिक स्थिति के लिए समय अच्छा रहेगा. धन कमाने के नए-नए आइडिया आ सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में थोड़ी कठिनाई आ सकती है. साथी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. शिक्षा के लिए समय अच्छा है. पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा.
मिथुन- आने वाला नया सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधानी से चलने वाला होगा. आपको पैरों की नसों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. जरूरत के हिसाब से धन खर्च करेंगे. वैसे धन की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापारी वर्ग नए-नए लोगों से मुलाकात करेंगे. नौकरी वाले जातक अधिकारियों से विवादों से बचें. शिक्षा के लिए समय अच्छा रहेगा.
कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य दिखाई दे रहा है. इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. स्वस्थ रहने के लिए योगासन और मॉर्निंग वॉक करें. आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है. घर की खरीदारी में धन खर्च हो सकता है. व्यापारियों के लिए समय व्यस्तता वाला रहेगा. प्रोजेक्ट को पूरा करने में समय लगेगा. नौकरी वाले जातक नौकरी बदलना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा. क्रोध के चलते साथी से विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंध ठीक बने रहेंगे. जीवनसाथी संग संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. शिक्षा को लेकर सप्ताह अच्छा रहेगा.
सिंह- इस राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह सही रहेगा. इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, वरना परेशानी खड़ी हो सकती है. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधानी बरतें. अधिक खर्च के चलते नुकसान हो सकता है. नौकरीपेशा वाले जातक मेहनत से काम करें. लाभ होगा. व्यापार करने वाले जातकों को मेहनत करनी होगी. प्रेम संबंधों में भी संभलकर चलना होगा. प्रिय पात्र से बातचीत करते समय सावधान रहें, वैवाहिक संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए व्यवहार में मधुरता लाएं. शिक्षा के लिए समय ठीक रहेगा. आपका मन पढ़ाई-लिखाई में लगा रहेगा.
कन्या- कन्या राशि की जातकों के लिए जून का आखिरी और जुलाई का पहला सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. सेहत में कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा. बेवजह के खर्चे बढ़े रहेंगे. व्यापारियों को व्यापार में बदलाव महंगा पड़ सकता है. नौकरी वाले जातक ऑफिस में ध्यानपूर्वक कार्य करें. प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक नहीं है. प्रिय पात्र से विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवनसाथी के साथ समय अधिक बिताएं. शिक्षा और ज्ञान के लिए समय अच्छा है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में लगा रहेगा.
तुला- इस राशि के जातकों के लिए समय ठीक-ठाक रहेगा. अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें. प्रेम संबंधों के लिए समय कुछ परेशानी वाला रहेगा, इसलिए घमंड को दूर रखकर अपने रिश्ते का बचाने का प्रयास करें. वहीं, वैवाहिक संबंधों में यदि आप अपने जीवनसाथी से कुछ समय से अलग रह रहे हैं, तो दूरी मिटाने का प्रयास करें. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. बेवजह के खर्चों से बचें. वहीं, छात्र वर्ग भी इस सप्ताह खुश रहेगा.
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा रहेगा. पेट से संबंधित किसी समस्या से परेशान हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप कोई जमीन-जायदाद या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. व्यवसाय के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपके व्यापार में उन्नति होगी. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा है. आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी. प्रेम संबंधों को लेकर समय बढ़िया रहेगा. पुराने छूटे हुए प्रेमीसाथी आपको फिर से मिल सकते हैं. वैवाहिक संबंध भी बढ़िया रहेंगे. शिक्षाा के लिए समय अच्छा है. करियर में तरक्की होगी. मित्रों संग अधिक समय न बिताएं.
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया है. स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी. धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे. व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा. व्यापार में आर्थिक लाभ के अवसर बन रहे हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा. प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहें. रिश्तो में विवाद से बचें. वैवाहिक संबंधों में भी खटास पड़ सकती है, इसीलिए जो भी बोले सोच समझकर बोलें. आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए नए साधन प्राप्त होंगे. विद्यार्थियों को मेहनत करने की आवश्यकता है.
मकर- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. माइग्रेन, सिर दर्द या कील, मुहांसों से परेशान हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. व्यापारियों को व्यापार में सामान्य रूप से तनाव का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी वाले जातक अपनी नौकरी के क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करें अन्यथा, किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. अपने प्रिय साथी के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं. अपने जीवनसाथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं, विद्यार्थी अपने मानसिक स्थिति को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें, तभी उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगा रहेगा।
कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा. आपकी सेहत ठीक रहेगी. आर्थिक स्थिति की बात करें तो व्यर्थ के खर्चों से बचे रहने का प्रयास करें, आप परिजनों पर भी धन खर्च कर सकते हैं. नौकरी वाले जातक अपने कार्य क्षेत्र में कार्यों को ध्यानपूर्वक करने की कोशिश करें, व्यापारियों को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी. प्रेमी जातक विवादों से बचकर चलें. वैवाहिक संबंधों में भी शांति भंग हो सकती है, समझदारी से काम लेंगे तो सब सही हो सकता है, शिक्षा में मन लगाकर पढ़ाई करें. लाभ होगा,
मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सावधानी से रहने वाला रहेगा. आप किसी भी प्रकार का तनाव ना पालें. शारीरिक समस्या परेशान कर सकती हैं. आर्थिक स्थिति के लिए समय अच्छा रहेगा. आपके व्यर्थ के खर्चे बढ़ें रहेंगे. शेयर मार्केट में भी लाभ मिल सकता है, व्यापारी वर्ग यदि अपना कोई पुराना कार्य फिर से शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें, नौकरी वाले जातको के लिए समय अच्छा रहेगा. यदि बदलाव चाहते हैं तो ठीक रहेगा. संबंधों में थोड़ी परेशानी हो सकती है. प्रिय पात्र से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी आपको कोई सरप्राइज दे सकता है, शिक्षा को लेकर समय ठीक रहेगा, परंतु मानसिक तनाव के कारण पढ़ाई से मन भटक सकता है.
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