28 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: साल के आखिरी सप्ताह में क्या कहते हैं सितारे, पढ़ें भविष्यफल
दिसंबर महीने का आखिरी सप्ताह शुरू होने जा रहा है. ऐसे में सभी जातकों को अपना भविष्य जानने की उत्सुक्ता रहती है.
Published : December 27, 2025 at 11:54 AM IST
मेष- आने वाले नए सप्ताह में आपकी सेहत की बात करें तो आप खानपान में नियंत्रण बरतें. आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. बाहर के खाने-पीने से परहेज करें. इस सप्ताह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत अधिक करनी होगी. तभी इच्छानुसार लाभ मिलेंगे. नौकरीपेशा वाले जातक अपना काम ध्यान से करें. सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा. आपके प्रेम भरे रिश्तों में कुछ परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं. जीवनसाथी से आपको सुखद समाचार मिलेगा. इस सप्ताह आपके धन अधिक खर्च होगा. घर के रिनोवेशन में धन खर्च हो सकता है. विद्यार्थियों की बात करें तो इस सप्ताह पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना होगा, पढ़ाई से मन भटक सकता है. यदि आप पर किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए या नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है.
वृषभ- इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कोई पेट से जुड़ी पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है, इसके लिए सावधानी बरतें. सप्ताह के अंत में आपको किसी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इस सप्ताह आपके प्रेम-संबंधों में रोमांस बना रहेगा. वैवाहिक संबंधों को लेकर सतर्क रहें. आपको करियर में सावधानी बरतनी होगी. वहीं, बिजनेस में मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी. इस सप्ताह आप कोई नया मकान खरीदने या नया घर बनवाने में धन खर्च करेंगे. शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले जातकों को लाभ हो सकता है. आपकी शिक्षा की बात करें तो यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है.
मिथुन- इस नए सप्ताह में आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, जिसमें काफी धन खर्च हो सकता है. बाहर का खाने-पीने से बचें. आपके प्रेम-संबंधों में कंफ्यूजन आ सकता है, जिससे परेशानी आ सकती है. वैवाहिक जीवन में मनमुटाव को दूर कर सकते हैं. बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान ना दें तो अच्छा रहेगा. आपका करियर ठीक चलेगा. कई यात्राएं भी कर सकते हैं. वहीं, बिजनेस करने वालों का नए-नए लोगों से संपर्क होगा, जो फायदा देगा. इस सप्ताह आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा शेयर मार्केट में निवेश से भी लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह परेशानी भरा होगा.
कर्क- इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी. किसी प्रकार की कोई एलर्जी है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. इस सप्ताह प्रेम-संबंधों में जोश दिखाई दे रहा है. वैवाहिक संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है. थोड़ा ध्यान रखें. इस सप्ताह यात्राओं पर अधिक धन खर्च हो सकता है. बिजनेस करने वाले जातकों को निवेश से लाभ होगा. नौकरी करने वाले जातक ऑफिस में किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से बचें. अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करें. आपको शिक्षा फोकस बनाए रखना है.
सिंह- दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आपकी सेहत सुधरेगी. अगर कमर दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी आराम मिलेगा. आपके प्रेम-संबंध में तनाव दिखाई दे रहा है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी संग रोमानी समय बिताएंगे. बिजनेस करने वालों को नया व्यापार करने के लिए धन अधिक खर्च करना पड़ सकता है. रियल एस्टेट से लाभ होगा. नौकरी करने वाले जातक नौकरी बदलने के प्लान पर थोड़ी गंभीरता से सोचें.
कन्या- दिसंबर के आने वाले नए सप्ताह में आपको आराम मिलेगा. प्रेम-संबंधों में सावधानी बरतते रहें. अपने पार्टनर संग रिश्तों में घमंड को दूर रखें. वैवाहिक संबंधों में भी कन्फ्यूजन हो सकती है. माता-पिता के कहने पर चलेंगे तो सब अच्छा रहेगा. नया बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, समय सही नहीं चल रहा है. वहीं, नौकरीपेशा वाले जातक बहसबाजी ना करें. आपके धन की स्थिति थोड़ी डांवाडोल रहेगी. अनावश्यक खर्चे परेशान कर सकते है. आपको शिक्षा पर फोकस बनाए रखना है.
तुला- इस सप्ताह आपकी सेहत की बात करें तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आपके प्रेम-संबंधों के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है. मन में उत्साह कुछ काम रहेगा. वैवाहिक संबंधों में भी विवाद हो सकता है. आपको बिजनेस में मनचाहा प्रोजेक्ट मिल सकता है. नौकरी वाले जातक को इस सप्ताह नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. अपने धन को लेकर थोड़ा सावधान रहें. आपकी शिक्षा की बात करें तो मेहनत अधिक करनी होगा. तभी मनचाही सफलता मिलेगी.
वृश्चिक- इस सप्ताह आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है. कोई एलर्जी है तो पूरा इलाज करवाएं. मॉर्निंग वॉक और योगासन अवश्य करें. आपको बिजनेस में निवेश सोच-समझकर करना होगा. वरना पैसा डूब सकता है. आपके नए कांटेक्ट भी बनेंगे, जो आगे चलकर लाभ दिलवाएंगे. नौकरी वाले जातकों के लिए सप्ताह उत्साह से भरा रहेगा. प्रेम-संबंध की बात करें तो जोश और रोमनी बरकरार रहेगा. अपने पार्टनर से खुश रहेंगे. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह आप रोमांटिक मूह में रहेंगे. आपके धन की स्थिति सुधरेगी. कोई लोन ले रखा है तो आप उसे चुका देंगे. इस सप्ताह शिक्षा में छात्रों को कंफ्यूजन रहेगा. मेहनत करते रहें.
धनु- इस सप्ताह इस राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी. चिंता की कोई बात नहीं है. यह सप्ताह बिजनेस और नौकरीपेशा जातकों के लिए बढ़िया रहेगा. बिजनेस में कोई नई डील हो सकती है. वहीं, नौकरी में भी बदलाव हो सकता है. प्रेम-संबंधों में शक को नजरअंदाज करें. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो तनाव के चलते अलगाव की स्थिति बन सकती है. विद्यार्थियों की बात करें तो इनका मन पढ़ाई से भटक सकता है. मेहनत करते रहें.
मकर- इस सप्ताह मकर राशि के जातकों की सेहत की ठीक रहेगी. आंखों की समस्या परेशान कर सकती हैं. आपको बिजनेस को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. संभलकर निर्णय लें. नौकरी वाले जातकों की बात करें तो आपको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. आपके प्रेम-संबंधों में जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है. दांपत्य जीवन के लिए समय अच्छा है. वाणी पर नियंत्रण रखें. आपके रुपए-पैसे की स्थिति भी ठीक बनी रहेगी. यदि आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं तो रुके रहें.
कुंभ- इस सप्ताह आपकी सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा. आपको किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा. आपके अंदर फुर्ती और जोशी भी बना रहेगा. बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनतभरा रहेगा. नौकरी वाले जातकों को नई नौकरी मिल सकती है. इस सप्ताह आपके प्रेम-संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है. आपका प्रेमी से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो उसे अच्छा बनाए रहें. शादी-शुदा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. नए सप्ताह में धन अधिक खर्च हो सकता है. किसी की भी बातों में आकर धन को व्यर्थ में खर्च ना करें. आपकी शिक्षा की बात करें तो आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा , परंतु सोशल मीडिया और गलत संगत से दूर रहें.
मीन- इस सप्ताह आप कमर या पैरों के दर्द से परेशान हो सकते हैं. ऐसे में लापरवाही ना बरतें. प्रेम-संबंध मजबूत बने रहेंगे यदि आप प्रेमी से प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा. जीवन साथी के साथ भी रिश्तों में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें. आपके रूपए-पैसे की बात करें तो आपको बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है. इस सप्ताह कोई नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना सकते हैं. व्यापार करने वाले जातक धन का निवेश सही समय और सही स्थान पर करें तो अच्छा रहेगा. नौकरी वाले जातक यदि अपनी नौकरी में किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो समय बेहतर रहेगा. शिक्षा की बात करें तो आप थोड़ा सा सावधान रहे अन्यथा आपका मन गलत संगत में भटक सकता है.