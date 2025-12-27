ETV Bharat / spiritual

28 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: साल के आखिरी सप्ताह में क्या कहते हैं सितारे, पढ़ें भविष्यफल

मेष- आने वाले नए सप्ताह में आपकी सेहत की बात करें तो आप खानपान में नियंत्रण बरतें. आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. बाहर के खाने-पीने से परहेज करें. इस सप्ताह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत अधिक करनी होगी. तभी इच्छानुसार लाभ मिलेंगे. नौकरीपेशा वाले जातक अपना काम ध्यान से करें. सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा. आपके प्रेम भरे रिश्तों में कुछ परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं. जीवनसाथी से आपको सुखद समाचार मिलेगा. इस सप्ताह आपके धन अधिक खर्च होगा. घर के रिनोवेशन में धन खर्च हो सकता है. विद्यार्थियों की बात करें तो इस सप्ताह पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना होगा, पढ़ाई से मन भटक सकता है. यदि आप पर किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए या नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है. वृषभ- इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कोई पेट से जुड़ी पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है, इसके लिए सावधानी बरतें. सप्ताह के अंत में आपको किसी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इस सप्ताह आपके प्रेम-संबंधों में रोमांस बना रहेगा. वैवाहिक संबंधों को लेकर सतर्क रहें. आपको करियर में सावधानी बरतनी होगी. वहीं, बिजनेस में मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी. इस सप्ताह आप कोई नया मकान खरीदने या नया घर बनवाने में धन खर्च करेंगे. शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले जातकों को लाभ हो सकता है. आपकी शिक्षा की बात करें तो यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है. मिथुन- इस नए सप्ताह में आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, जिसमें काफी धन खर्च हो सकता है. बाहर का खाने-पीने से बचें. आपके प्रेम-संबंधों में कंफ्यूजन आ सकता है, जिससे परेशानी आ सकती है. वैवाहिक जीवन में मनमुटाव को दूर कर सकते हैं. बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान ना दें तो अच्छा रहेगा. आपका करियर ठीक चलेगा. कई यात्राएं भी कर सकते हैं. वहीं, बिजनेस करने वालों का नए-नए लोगों से संपर्क होगा, जो फायदा देगा. इस सप्ताह आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा शेयर मार्केट में निवेश से भी लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह परेशानी भरा होगा. कर्क- इस सप्ताह आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी. किसी प्रकार की कोई एलर्जी है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. इस सप्ताह प्रेम-संबंधों में जोश दिखाई दे रहा है. वैवाहिक संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है. थोड़ा ध्यान रखें. इस सप्ताह यात्राओं पर अधिक धन खर्च हो सकता है. बिजनेस करने वाले जातकों को निवेश से लाभ होगा. नौकरी करने वाले जातक ऑफिस में किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से बचें. अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करें. आपको शिक्षा फोकस बनाए रखना है. सिंह- दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आपकी सेहत सुधरेगी. अगर कमर दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी आराम मिलेगा. आपके प्रेम-संबंध में तनाव दिखाई दे रहा है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी संग रोमानी समय बिताएंगे. बिजनेस करने वालों को नया व्यापार करने के लिए धन अधिक खर्च करना पड़ सकता है. रियल एस्टेट से लाभ होगा. नौकरी करने वाले जातक नौकरी बदलने के प्लान पर थोड़ी गंभीरता से सोचें. कन्या- दिसंबर के आने वाले नए सप्ताह में आपको आराम मिलेगा. प्रेम-संबंधों में सावधानी बरतते रहें. अपने पार्टनर संग रिश्तों में घमंड को दूर रखें. वैवाहिक संबंधों में भी कन्फ्यूजन हो सकती है. माता-पिता के कहने पर चलेंगे तो सब अच्छा रहेगा. नया बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, समय सही नहीं चल रहा है. वहीं, नौकरीपेशा वाले जातक बहसबाजी ना करें. आपके धन की स्थिति थोड़ी डांवाडोल रहेगी. अनावश्यक खर्चे परेशान कर सकते है. आपको शिक्षा पर फोकस बनाए रखना है.