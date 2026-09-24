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27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का राशिफल: इन राशियों को होगा लाभ, इनके खुलेंगे भाग्य

27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- सितंबर महीने का आखिरी सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा. इस हफ्ते आपको सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह बढ़िया है, हालांकि खर्चे बढ़े रहेंगे. बिजनेसमैन को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी. नौकरी वाले जातक संभलकर रहें, नुकसान उठाना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा साबित होगा. साथी के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे. रिश्तों में गर्माहट आएगी. वैवाहिक संबंधों में गलतफहमी के चलते दरार पड़ सकती है. शिक्षा के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है. वृषभ- बात वृषभ राशि के जातकों की करें तो आने वाला नया सप्ताह थोड़ा सावधानी से रहने वाला है. पेट से संबंधित कोई बीमारी परेशान कर सकती है, नजरअंदाज ना करें. आर्थिक स्थिति थोड़ी परेशान करेगी. जमीन-जायदाद आदि में निवेश ना करें. व्यापारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मेहनत की आवश्यकता है. नौकरीपेशा वाले किसी भी तरह का बदलाव ना करें. वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी भारी पड़ सकती है. प्रेमी साथी से किसी बात पर विवाद हो सकता है. शिक्षा के लिए सप्ताह ठीक रहेगा, लेकिन करियर में सफलता के लिए मेहनत करनी होगी. मिथुन- सितंबर का आने वाला नया सप्ताह इस राशि के लिए ठीक-ठाक रहेगा. ब्लड से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती हैं. इस सप्ताह आप परिवार धन खर्च कर सकते हैं. व्यापारियों का पुराना रुका हुआ कार्य फिर से शुरू हो सकता है. नौकरी वाले जातकों की छुटी हुई नौकरी फिर से वापस मिल सकती है. प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है. वैवाहिक संबंधों में खटास आ सकती है. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह नया सप्ताह सामान्य दिखाई दे रहा है. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंं. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह बेहतर रहेगा. आप घर का रिनोवेशन या वाहन खरीदने पर धन खर्च कर सकते हैं. व्यापारी धन का निवेश सोच-समझ कर करें. नौकरी वाले जातकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में अपने अहम को दूर रखकर प्रिय साथी से बातचीत करें. वैवाहिक संबंधों में पुरानी बातों को लेकर तनाव हो सकता है. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से रहने वाला रहेगा. आपको पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. इस सप्ताह बेवजह के खर्चे लगे रहेंगे. व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए नई योजना बनानी पड़ सकती है. प्रेमी जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत से भरा रहेगा. प्रेमी साथी से रिश्ता खराब हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. छात्रों की बात करें तो यदि आप गहन स्टडी की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को हल्के में ना लें. इस सप्ताह आप जमीन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं. व्यापारियों को बिजनेस के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. नौकरी वाले जातक बदलाव के बारे में विचार-विमर्श कर सकते हैं. छात्रों का मन भटक सकता है.