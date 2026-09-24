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27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का राशिफल: इन राशियों को होगा लाभ, इनके खुलेंगे भाग्य

सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में कई जातकों को संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. विस्तार से पढ़े भविष्यफल.

WEEKLY HOROSCOPE 27 SEPTEMBER TO 3 OCTOBER 2026
27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का राशिफल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 12:20 PM IST

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मेष- सितंबर महीने का आखिरी सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा. इस हफ्ते आपको सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह बढ़िया है, हालांकि खर्चे बढ़े रहेंगे. बिजनेसमैन को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी. नौकरी वाले जातक संभलकर रहें, नुकसान उठाना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा साबित होगा. साथी के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे. रिश्तों में गर्माहट आएगी. वैवाहिक संबंधों में गलतफहमी के चलते दरार पड़ सकती है. शिक्षा के लिए भी यह सप्ताह अच्छा है.

वृषभ- बात वृषभ राशि के जातकों की करें तो आने वाला नया सप्ताह थोड़ा सावधानी से रहने वाला है. पेट से संबंधित कोई बीमारी परेशान कर सकती है, नजरअंदाज ना करें. आर्थिक स्थिति थोड़ी परेशान करेगी. जमीन-जायदाद आदि में निवेश ना करें. व्यापारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मेहनत की आवश्यकता है. नौकरीपेशा वाले किसी भी तरह का बदलाव ना करें. वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी भारी पड़ सकती है. प्रेमी साथी से किसी बात पर विवाद हो सकता है. शिक्षा के लिए सप्ताह ठीक रहेगा, लेकिन करियर में सफलता के लिए मेहनत करनी होगी.

मिथुन- सितंबर का आने वाला नया सप्ताह इस राशि के लिए ठीक-ठाक रहेगा. ब्लड से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती हैं. इस सप्ताह आप परिवार धन खर्च कर सकते हैं. व्यापारियों का पुराना रुका हुआ कार्य फिर से शुरू हो सकता है. नौकरी वाले जातकों की छुटी हुई नौकरी फिर से वापस मिल सकती है. प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है. वैवाहिक संबंधों में खटास आ सकती है.

कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह नया सप्ताह सामान्य दिखाई दे रहा है. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंं. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह बेहतर रहेगा. आप घर का रिनोवेशन या वाहन खरीदने पर धन खर्च कर सकते हैं. व्यापारी धन का निवेश सोच-समझ कर करें. नौकरी वाले जातकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में अपने अहम को दूर रखकर प्रिय साथी से बातचीत करें. वैवाहिक संबंधों में पुरानी बातों को लेकर तनाव हो सकता है.

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से रहने वाला रहेगा. आपको पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. इस सप्ताह बेवजह के खर्चे लगे रहेंगे. व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए नई योजना बनानी पड़ सकती है. प्रेमी जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत से भरा रहेगा. प्रेमी साथी से रिश्ता खराब हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. छात्रों की बात करें तो यदि आप गहन स्टडी की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा.

कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को हल्के में ना लें. इस सप्ताह आप जमीन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं. व्यापारियों को बिजनेस के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. नौकरी वाले जातक बदलाव के बारे में विचार-विमर्श कर सकते हैं. छात्रों का मन भटक सकता है.

तुला- यह सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए मिला-जुला रहेगा. आपको तेज बुखार, सर्दी खांसी से परेशान होना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. बेवजह के खर्चे बने रहेंगे. प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहेगा. पुराने गिले-शिकवे भुलाकर आगे बढ़ें. वैवाहिक संबंधों में किसी गलतफहमी के चलते परेशानियां आ सकती हैं. नौकरी वाले जातक कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विद्यार्थी करियर को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सही नहीं रहेगा. आपको पेट, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या परेशान कर सकती हैं. नया सप्ताह खर्चीला रहेगा. बचत की कोशिश करेंगे. प्रेम संबंधों को लेकर सप्ताह सही रहेगा. वैवाहिक संबंधों में जीवनसाथी के चिड़चिड़े स्वभाव से बचकर रहें. व्यापारी निवेश कर सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा. छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा. मेहनत करेंगे तो सफलता हाथ लगेगी.

धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. आप अधिक धन खर्च करेंगे. प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के चलते किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी संग किसी यात्रा पर जा सकते हैं. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह अच्छा है. यदि आप अपने किसी पुराने कार्य को फिर से शुरू करना चाहते हैं, धन का निवेश करना होगा. नौकरी वाले जातकों को नया ऑफर मिल सकता है. शिक्षा के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. किसी से विवाद हो सकता है.

मकर- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपको माइग्रेन है तो सावधान रहें. आर्थिक स्थिति के लिए समय अच्छा है. बाहर की कंपनियों से संपर्क करने से आय के साधन बढ़ेंगे. प्रेमी साथियों का यह समय तनाव भरा समय रह सकता है. शादीशुदा लोग अपने जीवनसाथी से मन की बात करेंगे. व्यापारी अपने बिजनेस के सारे भ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे. नौकरीपेशा वाले सावधान रहें. छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है.

कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा. सेहत को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें. शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले एक बार गंभीरता से सोचें. परिवार के सदस्य आपकी मदद करेंगे. नौकरी वाले जातकों के अपने अधिकारियों से रिश्ते अच्छे बने रहेंगे. प्रमोशन के चांस हैं. शिक्षा के लिए यह सप्ताह बेहतर रहेगा. किसी नयी रिसर्च में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है.

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी सेहत ठीक रहेगी. इस सप्ताह बेवजह के खर्चों से दूर रहें. व्यापारियों के बाहर के लोगों से अच्छे कांटेक्ट बन सकते हैं. नौकरी वाले जातक बदलाव करना चाहते हैं तो समय अच्छा है. प्रेम संबंधों को लेकर सप्ताह अच्छा रहेगा. दांपत्यजीवन में चला आ रहा तनाव दूर होगा. आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो सफल होंगे.

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