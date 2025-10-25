ETV Bharat / spiritual

26 अक्टूबर से 1 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल: आखिरी सप्ताह में इन राशियों की खुलेगी किस्मत

कन्या- यह सप्ताह आपके लिए कुछ असमंजस भरा रहने वाला है. प्रेम जीवन के लोगों को इस सप्ताह कुछ बेवजह की बातें परेशान करेंगी. वैवाहिक जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति के चलते समस्याएं आ सकती हैं. नौकरी में आपको कोई भी काम बहुत सोच-विचार करना होगा. बिजनेस की बात करें तो आपके सहयोगी साथ देंगे, जिससे आपको खुशी होगी. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देंगे और मेहनत करेंगे. इस सप्ताह आपके पास काम की अधिकता रहेगी, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, लापरवाहियों के चलते सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है.

सिंह- यह सप्ताह आपके लिए कुछ उलझन भरा रहने वाला है. आपको प्रेम जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं करना है, जिससे मनमुटाव हो. वैवाहिक जीवन में अपने साथी पर भरोसा बनाएं रखें. आपको इस सप्ताह थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. आपको इस सप्ताह अपने कामों में लापरवाही के कारण टेंशन रहेगी. कुछ खर्चा आपके सिर दर्द बनेंगे और ना चाहते हुए भी धन खर्च करना होगा. निवेश के लिए भी प्लानिंग की जरूरत है. बिजनेस कर रहे लोगों को नए सप्ताह में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. नौकरी कर रहे लोगों को इस सप्ताह बदलाव के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है. विद्यार्थी इस सप्ताह अपने मित्रों संग मौज मस्ती में बिजी रहेंगे. इस सप्ताह आप अपनी किसी भी समस्या को छोटा ना समझें. लापरवाही भारी पड़ेगी.

कर्क- यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह कुछ उलझने रहेंगी और पारिवारिक सदस्यों में अनबन के चलते लड़ाई झगड़ा बढ़ेंगे. धन को लेकर इस सप्ताह आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. निवेश के लेकर भी कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं. आप इस सप्ताह किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें. बिजनेस कर रहे लोगों को मेहनत अधिक करनी होगी. आप यदि किसी से धन संबंधित मदद मांगेंगे तब वह भी आसानी से पूरी होगी. नौकरी में आपको अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहना होगा. विद्यार्थियों को नए सप्ताह में परीक्षाओं की तैयारी के लिए मेहनत ज्यादा करनी होगी. इस सप्ताह आपको सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी होगी. ठंडा खाने से परहेज करें.

मिथुन- यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने रिश्ते को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है. वैवाहिक जीवन इस सप्ताह बेहतर रहेगा. आपको इस सप्ताह अपने खर्चों को कम करने पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है. आपको अपनी इनकम के सोर्स पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए. आपको किसी को उधार देने से बचना चाहिए. बिजनेस कर रहे लोगों के लिए के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. उन्हें इस सप्ताह मेहनत अधिक करनी होगी. नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा, उन्हें किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करना है. विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा और वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएं. इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा.

वृषभ- यह सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों में छोटी-छोटी बात पर नोंक-झोक होती रहेगी. आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा. वहीं, गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह अपने गुस्से पर लगाम रखना होगा. धन को लेकर इस सप्ताह थोड़ी समस्या हो सकती है. नौकरी में कार्यरत लोगों को नए सप्ताह में कुछ बदलावों का सामना करना होगा. वहीं नई नौकरी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. बिजनेस कर रहे लोगों को कुछ नए प्रोजेक्ट ऑफर हो सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा साबित होगा, लेकिन उन्हें किसी कंपटीशन की तैयारी को लेकर जमकर मेहनत करने की आवश्यकता है. आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है.

मेष- यह सप्ताह आपके लिए कुछ कठिनाई भरा रहेगा. वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों को इस सप्ताह कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. इस नए सप्ताह में धन को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी. आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा. बिजनेस कर रहे लोगों को मेहनत अधिक करनी होगी तभी वह कुछ अच्छे मुकाम को हासिल कर सकेंगे. नौकरी पेशा लोगों को आज अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. विद्यार्थी इस सप्ताह पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे. आप अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें. आपको कुछ मौसमी बीमारियां अपनी चपेट में ले सकती हैं. बचकर रहें.

तुला- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. प्रेम जीवन में लगे लोग इस सप्ताह अपने साथी के साथ समय बताएं जिससे एकदूसरे को बेहतर तरीके से जान पाएंगे. गृहस्थ जीवन में अपने साथी की बातों पर ध्यान देना होगा आपको अपने खर्चों के साथ-साथ अपनी सेविंग के लिए भी योजना बनानी होगी. लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना बेहतर रहेगा. प्रॉपर्टी को लेकर भी अच्छा धन खर्च करेंगे. इस सप्ताह बिजनेस में किसी काम को लेकर ओवरकॉन्फिडेंट बनना नुकसानदेह साबित होगा. नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों को किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना है. विद्यार्थी नए सप्ताह में मेहनत के बल पर अच्छा मुकाम पा सकते हैं. आने वाले नए सप्ताह में आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करनी होगी. आप इस सप्ताह अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. सेहत में अगर कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें.

वृश्चिक- यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है. आपको अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा. गृहस्थ जीवन में भी आपको उनका ख्याल रखना होगा. धन को लेकर आपको इस सप्ताह थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है. आप किसी प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की प्लानिंग करेंगे. इस सबके साथ-साथ अपनी सेविंग को लेकर भी योजना बनाएं. बिजनेस में इस सप्ताह आपके हाथ कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. आपको अपनी नौकरी में खुशखबरी मिल सकती है. प्रमोशन मिलेगा, जिससे आपकी इनकम में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों को इस सप्ताह पढ़ाई में कुछ भ्रम रह सकता है. इस सप्ताह कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें. इस सप्ताह अपनी दिनचर्या को संयमित बनाए रखें. अत्यधिक काम के चलते थकान और कमजोरी महसूस होगी, ध्यान रखें.

धनु- यह सप्ताह आपके लिए कुछ कमजोर रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने रिश्तों में गहराई लाएं, वरना नुकसान हो सकता है. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह खुशियां आएंगी. आपको इस सप्ताह अपने खर्चों का लेखा-जोखा रखना होगा और शेयर मार्केट में तभी निवेश करें, जब आप मार्केट की चाल को समझ सकें. अपने धन के निवेश को लेकर संयम बरतें, तभी लाभ होगा. वहीं, बिजनेस में इस सप्ताह आपको बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा. नौकरी पेशा लोग अपनी मेहनत से अपने बॉस को खुश रखेंगे, जिससे आपके प्रमोशन का रास्ता आसानी से खुलेगा. विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन इस सप्ताह थोड़ा डगमगा सकता है. किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे. आप योग व्यायाम पर भी पूरा ध्यान देंगे.

मकर- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग इस सप्ताह अपने साथी के साथ मेलजोल बढाएं. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं. इस सप्ताह आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है. आप जल्दबाजी में कोई काम ना करें. किसी भी प्रकार का लेनदेन करने से पहले लिखा पढ़ी अवश्य करें. बिजनेस में सप्ताह आपको सोच समझकर कामों को करना होगा. आप दिखावे के चक्कर में ना आएं और किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें. नौकरी में कार्यरत लोग अपनी जिम्मेदारियां पर पूरा ध्यान देंगे. सप्ताह अपने मेहनत से किसी परीक्षा में जीत चल कर सकते हैं लेकिन यदि उन्होंने अपने समय को बर्बाद किया तो बाद में उन्हें इसके लिए पछतावा होगा.

कुंभ- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी से कोई भी बात कहने में सोच विचार करें. शादीशुदा लोगों तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, वरना मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. धन को लेकर आपको अत्यधिक खर्च करने से बचना होगा और आप निवेश संबंधी किसी भी मामले को लेकर किसी अजनबी से कोई राय नहीं लें. आप इस सप्ताह किसी से कोई वादा कर सकते हैं. बिजनेस कर रहे लोगों के लिए सप्ताह कामयाबी लेकर आ रहा है. नौकरी में आपको सप्ताह थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. आपको किसी से कोई भी जानकारी शेयर नहीं करनी है क्योंकि वह आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं. विद्यार्थी इस समय को खराब ना करें और उन्हें किसी परीक्षा को लेकर अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा करें. इस सप्ताह आपकी कोई पुरानी बीमारी आपको परेशानी करेगी. इसके साथ-साथ आपको कोई समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लें.

मीन- यह सप्ताह आपके लिए मध्यमरूप से फलदायक रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों का रिश्ता सप्ताह थोड़ा कमजोर रहेगा क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति आपके रिश्ते में कुछ गलतफहमियों को बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में दोनों एक दूसरे का पूरा साथ देंगे और आपको यदि कोई समस्या होगी तो उसे भी आप मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करेंगे. इस सप्ताह आपको धन को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि आपकी कुछ छोटी-मोटी समस्याएं बढ़ेंगी. अपने फिजूल खर्चों पर लगाम लगाएं. इस सप्ताह बिजनेस कर रहे लोगों की मुराद पूरी होगी. नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोग कुछ समय रुकें तो उनके लिए बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों को इस सप्ताह पढ़ाई में पूरा फोकस बनाएं रखना होगा. इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. समय रहते डॉक्टर से संपर्क करें.