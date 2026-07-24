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26 जुलाई से 1अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल: क्या कहता है नया सप्ताह, जानें एक क्लिक में

26 जुलाई से 1अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- जुलाई महीने का आखिरी सप्ताह मेष राशि जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है. अगर आपको सिर दर्द या माइग्रेन की परेशानी है, तो अपना सही से इलाज करवाएं. इस सप्ताह आर्थिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी. आपके पास धन उचित मात्रा में आ सकता है. प्रेम संबंधों में प्रेमी साथी संग रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे. वैवाहिक संबंधों में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है. गलतफहमियों को दूर करें. बिजनेस के लिए भी सप्ताह अच्छा है. पार्टनर संग मिलकर आगे की प्लानिंग कर सकते हैं. नौकरी वाले जातक यदि बदलाव चाहते हैं तो अभी रुक जाएं. सही समय का इंतजार करें. शिक्षा को लेकर सावधान रहें. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाल नया सप्ताह मिला-जुला रहेगा. आपको पेट दर्द या कील मुंहासे की समस्या परेशान कर सकती है. यह सप्ताह आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है. रुपए-पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. बिजनेस करने वालों को पार्टनर से मेलजोल अच्छा रखना होगा. वैवाहिक संबंधों में भी खुशी और प्रसन्नता देखने को मिलेगी. प्रेम संबंधों में विवाद हो सकता है. जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा. नौकरीपेशा वाले जातकों को परेशानी झेलनी होगी. संभलकर रहें. कार्यक्षेत्र में मेहनत की आवश्यकता है. मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो उन्नति होगी. मिथुन- नया सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आर्थिक स्थिति के लिए भी समय उत्तम है. इस सप्ताह प्रिय पात्र के प्रेम में डूबे रहेंगे. रोमांस के अवसर मिलेंगे. गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा. जीवनसाथी की नौकरी में उन्नति होगी. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में कम लगेगा. हायर एजुकेशन वाले जातकों के समय बढ़िया है. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. मौसम में बदलाव के चलते खांसी-जुकाम परेशान कर सकता है. आर्थिक स्थिति सही रहेगी. पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यर्थ के खर्च भी कम रहेंगे. व्यापारियों की पार्टनर संग किसी बात पर कहासुनी हो सकती है. नौकरी वाले जातकों का दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो सकता है. संबंधों के लिए नया सप्ताह कुछ परेशानी वाला रहेगा. प्रिय पात्र से विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंध भी खराब हो सकते हैं. ससुराल पक्ष से विवाद की नौबत आ सकती है. शिक्षा के लिए समय ठीक है. मन पढ़ाई-लिखाई में लगा रहेगा. सिंह- सिंह राशि के जातकों की बात करें तो जुलाई का आखिरी सप्ताह ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है. इस सप्ताह स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा. आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी. व्यर्थ के खर्चें ना करें. वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. प्रिय साथी के साथ आनंदित समय व्यतीत करेंगे. जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी. सरकारी नौकरी वाले जातकों को मान-सम्मान मिल सकता है. पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान देने का प्रयास करें. किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है. कन्या- जुलाई का अंतिम सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा. इस सप्ताह खान-पान पर विशेष ध्यान दें. बाहर के खाने से परेशानी हो सकती है. इस नए सप्ताह में व्यर्थ के खर्चों से बचें. बिजनेस करने वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. व्यापारियों की सभी योजनाएं कामयाब होंगी. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा. प्रेमी जातकों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा. प्रेमी साथी संग किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेगे. जीवनसाथी की कोई बात बुरी लग सकती है. उनका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है. शिक्षा को लेकर समय ठीक है. कंप्टीशन में सफल होने के लिए मेहनत की आवश्यकता है.