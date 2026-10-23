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25 से 31 अक्टूबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल: तुला राशि को होगा तगड़ा लाभ, पढ़ें भविष्यफल

25 से 31 अक्टूबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- अक्टूबर महीने का आखिरी सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है. इस हफ्ते आपकी सेहत ठीक रहेगी. अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे. आर्थिक स्थिति के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी इनकम के स्रोत बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में थोड़ा सोच-समझ कर चलना होगा. वैवाहिक संबंधों में सावधानी बरतें. तीसरे व्यक्ति के चलते रिश्तों में परेशानी आ सकती है. बिजनेस करने वाले जातकों को मेहनत करनी होगी, तभी सफलता हाथ लगेगी. नौकरीपेशा वालों के लिए समय बढ़िया है. प्रमोशन के चांस हैं. छात्रों को सफल होने के लिए आलस्य त्यागना होगा.

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मौसम में बदलाव के चलते जकड़न की समस्या हो सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आय के साधन बढ़ेंगे. प्रेम-संबंधों के लिए भी सप्ताह बढ़िया है. अपने प्रेमी साथी के साथ अच्छे से रहेंगे. वैवाहिक संबंधों में गुस्सा कम करने की कोशिश करें. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. नौकरी वाले जातकों के अधिकारियों संग संबंध अच्छे रहेंगे. शिक्षा के लिए भी समय अच्छा रहेगा. आप बाहर जाकर किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं.

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. आपको गले का इंफेक्शन हो सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जीवनसाथी से सलाह मशविरा अवश्य करें. व्यापार करने वाले जातक उत्सुक रहेंगे. नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी वाले जातको के लिए अच्छा समय रहेगा. आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है. वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार के तनाव से बचें. छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई से भटक सकता है. उन्हें करियर में सफल होने के लिए मेहनत करनी होगी. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचकर रहें. आर्थिक स्थिति से संबंधित कोई कठिन कदम उठा सकते हैं, लेकिन नुकसान भी हो सकता है. किसी को धन उधार देने का वादा ना करें. व्यापारी अपने बिजनेस में कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उन्हें लाभ हो सकता है. नौकरी वाले जातकों का अधिकारियों से मेल-मिलाप अच्छा रहेगा. आपका प्रमोशन भी हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. प्रेम जीवन में जोश और उत्साह भरपूर रहेगा. वैवाहिक संबंधों में सावधान रहें. छात्र पढ़ाई-लिखाई अच्छे से करें तो उन्हें सफलता मिल सकती है. सिंह- अक्टूबर महीने का अंतिम सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए भी बढ़िया है. इस सप्ताह स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. यदि कोई लोन चल रहा है तो वह खत्म हो सकता है. आपका पुराना दिया हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापारी अपने बिजनेस में जी-तोड़ मेहतन करेंगे. नौकरी वाले जातकों को किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, और प्रमोशन के लिए अधिक परेशान ना हो, प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. पुराने साथी से आपकी मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार के तनाव को नजरअंदाज करना सही रहेगा. आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो अध्यापकों का पूरा सहयोग मिलेगा. कन्या- आने वाला नया सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आलस्य के चलते किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति की बात करें तो बेवजह के खर्चे परेशान करेंगे. विवाद में आपको धन के लेनदेन से ही छुटकारा मिल सकता है, व्यापारी यदि किसी प्रकार का कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, नौकरी वाले जातक यदि नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो समय ठीक नहीं है, प्रेम संबंधों को लेकर आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, आप अपने प्रेमी साथी के साथसाथ अच्छे से रहेंगे, वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे, आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी जातकों से आपका विवाद हो सकता है.