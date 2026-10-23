25 से 31 अक्टूबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल: तुला राशि को होगा तगड़ा लाभ, पढ़ें भविष्यफल
आने वाले नए सप्ताह की शुरुआत में कुछ राशियों के लिए स्थितियां सुगम हैं. वहीं, कुछ लोगों को सतर्कता बरतनी होगी. विस्तार से पढ़ें.
Published : October 23, 2026 at 10:55 AM IST
मेष- अक्टूबर महीने का आखिरी सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है. इस हफ्ते आपकी सेहत ठीक रहेगी. अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे. आर्थिक स्थिति के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी इनकम के स्रोत बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में थोड़ा सोच-समझ कर चलना होगा. वैवाहिक संबंधों में सावधानी बरतें. तीसरे व्यक्ति के चलते रिश्तों में परेशानी आ सकती है. बिजनेस करने वाले जातकों को मेहनत करनी होगी, तभी सफलता हाथ लगेगी. नौकरीपेशा वालों के लिए समय बढ़िया है. प्रमोशन के चांस हैं. छात्रों को सफल होने के लिए आलस्य त्यागना होगा.
वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मौसम में बदलाव के चलते जकड़न की समस्या हो सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आय के साधन बढ़ेंगे. प्रेम-संबंधों के लिए भी सप्ताह बढ़िया है. अपने प्रेमी साथी के साथ अच्छे से रहेंगे. वैवाहिक संबंधों में गुस्सा कम करने की कोशिश करें. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. नौकरी वाले जातकों के अधिकारियों संग संबंध अच्छे रहेंगे. शिक्षा के लिए भी समय अच्छा रहेगा. आप बाहर जाकर किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं.
मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. आपको गले का इंफेक्शन हो सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जीवनसाथी से सलाह मशविरा अवश्य करें. व्यापार करने वाले जातक उत्सुक रहेंगे. नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी वाले जातको के लिए अच्छा समय रहेगा. आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है. वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार के तनाव से बचें. छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई से भटक सकता है. उन्हें करियर में सफल होने के लिए मेहनत करनी होगी.
कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचकर रहें. आर्थिक स्थिति से संबंधित कोई कठिन कदम उठा सकते हैं, लेकिन नुकसान भी हो सकता है. किसी को धन उधार देने का वादा ना करें. व्यापारी अपने बिजनेस में कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उन्हें लाभ हो सकता है. नौकरी वाले जातकों का अधिकारियों से मेल-मिलाप अच्छा रहेगा. आपका प्रमोशन भी हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. प्रेम जीवन में जोश और उत्साह भरपूर रहेगा. वैवाहिक संबंधों में सावधान रहें. छात्र पढ़ाई-लिखाई अच्छे से करें तो उन्हें सफलता मिल सकती है.
सिंह- अक्टूबर महीने का अंतिम सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए भी बढ़िया है. इस सप्ताह स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. यदि कोई लोन चल रहा है तो वह खत्म हो सकता है. आपका पुराना दिया हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापारी अपने बिजनेस में जी-तोड़ मेहतन करेंगे. नौकरी वाले जातकों को किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, और प्रमोशन के लिए अधिक परेशान ना हो, प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. पुराने साथी से आपकी मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार के तनाव को नजरअंदाज करना सही रहेगा. आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो अध्यापकों का पूरा सहयोग मिलेगा.
कन्या- आने वाला नया सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आलस्य के चलते किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति की बात करें तो बेवजह के खर्चे परेशान करेंगे. विवाद में आपको धन के लेनदेन से ही छुटकारा मिल सकता है, व्यापारी यदि किसी प्रकार का कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, नौकरी वाले जातक यदि नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो समय ठीक नहीं है, प्रेम संबंधों को लेकर आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, आप अपने प्रेमी साथी के साथसाथ अच्छे से रहेंगे, वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे, आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी जातकों से आपका विवाद हो सकता है.
तुला- तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. कोई बीमारी परेशान कर रही थी, तो उसका इलाज करवाएं. इस सप्ताह अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है. व्यापार करने वाले जातक नियम कानून के अनुसार बिजनेस करें, तगड़ा मुनाफा होगा. नौकरीपेशा वालों को अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में परेशानी महसूस कर सकते हैं. छोटी सी बात पर भी बेचैनी हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में भी किसी बात को लेकर तनाव रहेगा. तनाव कम करने की कोशिश करें.
वृश्चिक- यह सप्ताह इस राशि के लिए अच्छा रहेगा. आने वाले सप्ताह में पेट की समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपको बिजनेस के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. नौकरी वाले जातक अपने कार्यक्षेत्र में राजनीति से बचें. अपने प्रेमी साथी संग बढ़िया समय बिताएंगे. जीवनसाथी संग रिश्ते अच्छे रहेंगे. छात्रों को इस सप्ताह किसी की गाइडेंस और हेल्प मिल सकती है.
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सावधानी से भरा रहने वाला होगा. सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा. आर्थिक स्थिति को लेकर भी आप सतर्क रहें. बेवजह के खर्चों से बचकर रहें. प्रेम संबंधों को लेकर भी सतर्क रहना होगा. अपने प्रिय पात्र से बातचीत करते समय सावधानी बरतें. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. व्यापारियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. किसी नए व्यापार के बारे में अभी मत सोचें. नौकरीपेशा वालों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा. यदि आप बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. छात्रों को सतर्क रहना होगा. पढ़ाई में बाधा आ सकती है.
मकर- इस राशि के लिए आने वाला नया सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपको आंखों या मौसम के बदलाव के चलते समस्या हो सकती है. इस सप्ताह धन को लेकर विवाद हो सकता है. आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आप अपने साथी संग रोमांटिक समय बिताएंगे. कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. व्यापारियों को यात्राएं करनी पड सकती हैं. नौकरी वाले जातकों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है. शिक्षा और ज्ञान के लिए यह सप्ताह आपके लिए बढ़िया रहेगा. पढ़ाई-लिखाई के लिए आपके अंदर जोश रहेगा.
कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह सबसे अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आपको कमर दर्द परेशान कर सकता है. किसी प्रकार के लापरवाही ना बरतें. आर्थिक स्थिति को लेकर सप्ताह अच्छा रहेगा. इस समय आप धन का निवेश कर सकते हैं, लाभ होगा. अपने प्रिय साथी संग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में किसी बात पर तनाव हो सकता है. व्यापारी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा समय है. शिक्षा और ज्ञान के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. छात्र सोशल मीडिया से दूरी बनाएं रखें.
मीन- अक्टूबर का आखिरी सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. अपने पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखें. प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है. इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़े रहेंगे. खर्चों पर काबू करने की कोशिश करें. व्यापार को आगे बढ़ाने में आपका भाग्य साथ देगा. सरकारी नौकरी वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. प्रेम संबंधों को लेकर बात करें तो आप अपने प्रेमी साथी संग रोमांटिक रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह जोश से भरा रहेगा. किसी प्रतियोगिता में यदि भाग लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी.