25 जनवरी से 31 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की लगेगी लॉटरी
जनवरी के आखिरी सप्ताह में सभी राशियों को लाभ होने की संभावना है. वहीं, सेहत को लेकर सतर्क रहें.
Published : January 24, 2026 at 9:46 AM IST
मेष- मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. सेहत को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती हैं. ध्यान रखें. व्यापारियों के लिए समय सामान्य है. आपका बिजनेस जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा. नौकरीपेशा वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रमोशन हो सकता है. प्रेम संबंधों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आपका प्रेमी आपसे दूरी बना सकता है. वैवाहिक संबंधों में भी तनाव की स्थिति बनी रहेगी. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा. धन को बढ़ाने के तरीकों को अपनाना होगा. खर्चो पर नियंत्रण रखें. अपनी पढ़ाई-लिखाई को लेकर सावधान रहें. एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करें. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, मनचाही सफलता मिलेगी.
वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा. किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा, परंतु मानसिक तनाव से बचें. आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. फिजूलखर्ची से दूर रहें. व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा वाले लोगों को ध्यान देना होगा. ऑफिस में मेहनत करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों के लिए समय बढ़िया है. प्रेमी साथी के साथ खुश रहेंगे. बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे.
मिथुन- यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहेगा. आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, यदि आप बहुत समय से किसी बीमारी से परेशान हैं तो आराम मिल सकता है. व्यापारियों के लिए भी सप्ताह ठीक रहेगा. नए पार्टनर बन सकते हैं. नौकरी वाले जातकों पर प्रेशर रहेगा. ऑफिस में आपके काम की धाक रहेगी. धन सोच-समझ कर खर्च करें. प्रेम संबंधों के लिए समय परेशानी वाला रहेगा. आपके रिश्तों में शक के चलते कुछ तनाव दिखाई दे रहा है. पारिवारिक कलह भी हो सकती है. भाई-बहनों से विवाद करने से बचें. वैवाहिक संबंध भी प्रगाढ़ होंगे.
कर्क- इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो इसके लिए आप नियमित व्यायाम और योगासन करें. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. मनचाहे कार्यों पर धन खर्च होगा. धन को बढ़ाने के साधनों पर भी ध्यान दें. व्यापारी वर्ग कहीं बड़ा निवेश कर सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए समय कमजोर रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपको पढ़ाई-लिखाई में तरक्की मिल सकती है. प्रेम संबंधों में आपका साथी कुछ अभिमानी हो सकता है, जिसके चलते तनाव संभव है. शादीशुदा जातक ससुराल पक्ष से लड़ाई-झगड़े से बचें.
सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से बिताने वाला है. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी प्रकार से भी खानपान में लापरवाही ना बरतें. गर्म मसाले का सेवन बिल्कुल न करें. आर्थिक स्थिति को लेकर भी सावधान रहें. किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच-विचार लें. किसी प्रकार का लोन लेने से भी बचें. व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा. व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों की योजनाएं कामयाब हो सकती हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. हायर एजुकेशन वाले छात्रों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा. प्रेम संबंधों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे. वैवाहिक संबंधों में भी मजबूत बने रहेंगे.
कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. सेहत के लिहाज से थोड़ी सावधानी बरतें. कफ से संबंधित आपको कुछ दिक्कतें हो सकता हैं. रात में दूध या पानी का ज्यादा सेवन ना करें. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहें. किसी प्रकार के निवेश से पहले सोच-विचार अवश्य करें. प्रेम संबंधों की बात करें तो आपकी और आपके साथी के बीच विवाद हो सकता है. जीवनसाथी को स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. यदि आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो कामयाबी मिल सकती है. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिल सकती है.
तुला- तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह सावधानी से रहने वाला रहेगा. सेहत की बात करें तो आप स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है. आपकी आर्थिक स्थिति मिली-जुली रहेगी. धनलाभ हो सकता है, परंतु आपके खर्चे परेशान कर सकते हैं. व्यापारी कुछ रिस्क लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. कामयाब भी हो सकते हैं. नौकरी वाले जातक बदलाव के बारे में सोच सकते हैं. प्रेमी जातक प्रेम संबंधों में मनमुटाव से बचें. शादीशुदा जातकों को संभलकर रहना होगा. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. पढ़ाई-लिखाई में उत्सुकता दिखाएंगे. टाइम टेबल बनाकर पढ़ने का प्रयास करें.
वृश्चिक- इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो वह ठीक रहेगा, परंतु मानसिक तनाव से आप परेशान हो सकते हैं. पैसे को लेकर सावधान रहें. आपने जो भी निवेश किया है, उसका लाभ को मिलेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी. परंतु मन की बात कहने में संकोच करेंगे. आप अपने जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. व्यापारियों को अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. किसी खास व्यक्ति की मदद से आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरी वाले जातकों के लिए यह सप्ताह भाग दौड़ वाला रहेगा. विद्यार्थियों को लिए यह सप्ताह बढ़िया है. सही व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलने से आप भटकने से बच सकते हैं.
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. आपका स्वास्थ्य कुछ परेशानी वाला रहेगा. जीवन में सेहत को लेकर परेशानियां झेलनी पढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. धन की आवाजाही लगी रहेगी. शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है. व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा. आपको व्यापार के संचालन में ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है. नौकरी वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों को लेकर उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. दोनों के बीच गलतफहमियां हो सकती हैं. शादीशुदा जातको के लिए अच्छा समय रहेगा. जीवनसाथी की सपोर्ट से आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.
मकर- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आपको फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक तौर पर यह सप्ताह बढ़िया रहेगा रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो बहुत अधिक मिलेगा, परंतु पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. नौकरी वाले जातक बदलने का प्लान बना सकते हैं. प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे. प्रेमी साथी के साथ अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं. गृहस्थजीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में लगा रहेगा. यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता प्राप्त हो सकती है.
कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह संतुष्ट रहेंगे. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पर अचानक से खर्च बढ़ सकते हैं. आप फिजूलखर्ची कर सकते हैं. व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं, जो लाभकारी रहेगी. नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला रहेगा. प्रेमियों के लिए भी सप्ताह बढ़िया रहेगा. प्रिय पात्र के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं. शादीशुदा जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा. आपके जीवन में खुशियां रहेंगी. जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़िया रहेगी. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. पढ़ाई लिखाई को लेकर मेहनत करेंगे. आपको सफलता मिलेगी.
मीन- मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा. किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा. रुपए-पैसे को लेकर आपकी स्थिति मिश्रित रहेगी. किसी प्रकार का कोई खर्चा आ सकता है, जिससे आपको ना चाहते हुए भी करना होगा. व्यापारियों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा. नौकरी पेशा जातक ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का प्रयास करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों को लेकर सप्ताह बढ़िया रहेगा. साथी के साथ अपने भविष्य के बारे में बातचीत कर सकते हैं. वैवाहिक संबंध मधुर बने रहेंगे, परंतु किसी वजह से तनाव हो सकता है. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में कम लगेगा.