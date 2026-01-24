ETV Bharat / spiritual

25 जनवरी से 31 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की लगेगी लॉटरी

मेष- मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. सेहत को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती हैं. ध्यान रखें. व्यापारियों के लिए समय सामान्य है. आपका बिजनेस जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा. नौकरीपेशा वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रमोशन हो सकता है. प्रेम संबंधों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आपका प्रेमी आपसे दूरी बना सकता है. वैवाहिक संबंधों में भी तनाव की स्थिति बनी रहेगी. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा. धन को बढ़ाने के तरीकों को अपनाना होगा. खर्चो पर नियंत्रण रखें. अपनी पढ़ाई-लिखाई को लेकर सावधान रहें. एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करें. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, मनचाही सफलता मिलेगी. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा. किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा, परंतु मानसिक तनाव से बचें. आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. फिजूलखर्ची से दूर रहें. व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा वाले लोगों को ध्यान देना होगा. ऑफिस में मेहनत करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों के लिए समय बढ़िया है. प्रेमी साथी के साथ खुश रहेंगे. बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. मिथुन- यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहेगा. आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, यदि आप बहुत समय से किसी बीमारी से परेशान हैं तो आराम मिल सकता है. व्यापारियों के लिए भी सप्ताह ठीक रहेगा. नए पार्टनर बन सकते हैं. नौकरी वाले जातकों पर प्रेशर रहेगा. ऑफिस में आपके काम की धाक रहेगी. धन सोच-समझ कर खर्च करें. प्रेम संबंधों के लिए समय परेशानी वाला रहेगा. आपके रिश्तों में शक के चलते कुछ तनाव दिखाई दे रहा है. पारिवारिक कलह भी हो सकती है. भाई-बहनों से विवाद करने से बचें. वैवाहिक संबंध भी प्रगाढ़ होंगे. कर्क- इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो इसके लिए आप नियमित व्यायाम और योगासन करें. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. मनचाहे कार्यों पर धन खर्च होगा. धन को बढ़ाने के साधनों पर भी ध्यान दें. व्यापारी वर्ग कहीं बड़ा निवेश कर सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए समय कमजोर रहेगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपको पढ़ाई-लिखाई में तरक्की मिल सकती है. प्रेम संबंधों में आपका साथी कुछ अभिमानी हो सकता है, जिसके चलते तनाव संभव है. शादीशुदा जातक ससुराल पक्ष से लड़ाई-झगड़े से बचें. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से बिताने वाला है. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. किसी प्रकार से भी खानपान में लापरवाही ना बरतें. गर्म मसाले का सेवन बिल्कुल न करें. आर्थिक स्थिति को लेकर भी सावधान रहें. किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच-विचार लें. किसी प्रकार का लोन लेने से भी बचें. व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा. व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों की योजनाएं कामयाब हो सकती हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. हायर एजुकेशन वाले छात्रों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा. प्रेम संबंधों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे. वैवाहिक संबंधों में भी मजबूत बने रहेंगे. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. सेहत के लिहाज से थोड़ी सावधानी बरतें. कफ से संबंधित आपको कुछ दिक्कतें हो सकता हैं. रात में दूध या पानी का ज्यादा सेवन ना करें. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहें. किसी प्रकार के निवेश से पहले सोच-विचार अवश्य करें. प्रेम संबंधों की बात करें तो आपकी और आपके साथी के बीच विवाद हो सकता है. जीवनसाथी को स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. यदि आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो कामयाबी मिल सकती है. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिल सकती है.