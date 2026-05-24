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24 मई से 30 मई 2026 का साप्ताहिक राशिफल: नए सप्ताह में इस राशि के जातक संभलकर रहें

मेष- आने वाला नया सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. मानसिक तनाव के चलते आपकी सेहत कुछ बिगड़ सकती है. आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपके पास धन आता रहेगा. अत्यधिक खर्च के बाद भी आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. व्यापारी परिवार के सपोर्ट से अपने व्यापार को फिर से आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे. नौकरी वाले जातको को अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. प्रेम संबंधों को लेकर नए सप्ताह में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है. प्रिय पात्र के साथ किसी बात को लेकर आपका झगड़ा हो सकता है, परंतु अंत में सब ठीक होगा. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. परिवार के सदस्यों में मिठास बनी रहेगी. शिक्षा को लेकर यह सप्ताह ठीक रहेगा, परंतु आपका मन पढ़ाई-लिखाई में कम लगेगा.

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह ठीक-ठाक रहने वाला है. सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको सावधान रहना होगा. किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से बचकर रहें, वरना तबीयत खराब हो सकती है. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. खर्चे बढ़े रहेंगे, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी. व्यापारी अपने सहकर्मियों से प्यार से पेश आएं. विवाद हो सकता है. नौकरी वाले जातकों को यात्रा करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा है. प्रिय पात्र संग रोमांटिक रहेंगे. वैवाहिक संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको वाणी में मधुरता लानी होगी. शिक्षा के लिए अच्छा समय रहेगा. आप जिस क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे आपको कामयाबी मिलेगी. कंपटीशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

मिथुन- यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए सावधानी से भरा रहने वाला होगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान ध्यान रखें. कोई बड़ी बीमारी परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. नए सप्ताह में आपकी इनकम अच्छी होगी, परंतु खर्च भी बने रहेंगे. व्यापारी लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्लान बनाएंगे. नौकरी वाले जातकों को काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहना होगा. विवाद की नौबत आ सकती है. वैवाहिक संबंधों में भी तनाव दिखाई दे रहा है. शिक्षा को लेकर सप्ताह अच्छा है. बुद्धि और ज्ञान का विकास होगा.

कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा. किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने की कोशिश करें. आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी. धन की कोई कमी नहीं रहेगी. मनचाहा खर्च करेंगे. आपका बिजनेस उन्नति करेगा. नौकरी वाले जातक सावधान रहें. किसी की चुगली ना करें. प्रेम संबंधों में परेशान होना पड़ सकता है. परिवार की जिम्मेदारी का असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ सकता है. वैवाहिक संबंधों को लेकर संतुष्ट रहेंगे और आनंदमय समय बिताएंगे. शिक्षा में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. हायर एजुकेशन वाले जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा.

सिंह- आने वाला नया सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. पुरानी गलत आदतों को छोड़ने का प्रयास करें. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह बढ़िया है. धन की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए फॉरेन ट्रिप पर जा सकते हैं. नौकरीपेशा वालों के लिए अच्छा समय रहेगा. प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतें. किसी तीसरे व्यक्ति के चलते रिश्तों में तनाव आ सकता है. विद्यार्थी अपनी शिक्षा को लेकर सीरियस नहीं रहेंगे. भाई-बहनों के साथ मटरगश्ती में संमय व्यतीत होगा.

कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी परेशानी आ सकती है. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में प्लान बना सकते हैं. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा. आपको मनचाहा प्रॉफिट मिलेगा. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. मन लगाकर कार्य करेंगे तो उन्नति होगी. शिक्षा की बात करें आपके लिए समय अच्छा रहेगा. कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों को सफलता के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.