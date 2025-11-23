ETV Bharat / spiritual

23 से 29 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल: आखिरी सप्ताह में क्या कहते हैं आपके सितारे, तुरंत जानें

मेष- इस सप्ताह आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. आपकी सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. आपको नसों से संबंधित यदि कोई समस्या परेशान कर सकती है. लापरवाही ना बरतें. डॉक्टर से सलाह लें. आपके करियर की बात करें तो आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है. वहीं, यदि नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए लाभदायक रहेगा. प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके प्रेमी से रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. दांपत्य जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अधिक क्रोध के चलते तनाव हो सकता है. रुपए पैसे की बात करें तो किसी को दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखें. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा, परंतु आप अपने मित्रों कr संगत से दूर रहें तभी सफल होंगे.

वृषभ- इस सप्ताह आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है. ख्याल रखें. आपकी इम्यूनिटी डाउन होने के चलते समस्याएं बढ़ सकती हैं. करियर और बिजनेस की बात करें तो आपको व्यापार में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी. पार्टनर से किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. नौकरीपेशा वालों के प्रमोशन में अभी समय है. आपके प्रेम-संबंधों की बात करें तो संभलकर रहें. दोनों में विवाद की नौबत आ सकती है. वैवाहिक जीवन में अपने घमंड को दूर रखें. धन की स्थिति थोड़ी डांवाडोल रह सकती है. इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई में कम लगेगा.

मिथुन- नए सप्ताह में आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन पेट का ख्याल रखें. पाचन तंत्र बिगड़ सकता है. करियर और बिजनेस के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा. आपकी कोई पुरानी डील, जो लंबे समय से अटकी हुई थी, वह पूरी हो सकती है. नौकरी वाली जातकों के लिए आने वाले सप्ताह में नई नौकरी का ऑफर दिखाई दे रहा है. प्रेम-संबंधों की बात करें तो आपके और आपके प्रेमी के बीच किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में आप अपने जीवनसाथी से कुछ नाराज हो सकते हैं, लेकिन शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा. इस सप्ताह आपका धन धार्मिक कार्यों पर अधिक खर्च हो सकता है. शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थी सतर्क रहें वरना कोई अच्छा मौका हाथ से निकल सकता है.

कर्क- नए सप्ताह में आपकी सेहत ठीक-ठाक रहेगी. आंखों की समस्या कुछ परेशान कर सकती है. चेकअप कराएं. यह सप्ताह आपके व्यापार के लिए अच्छा रहेगा. आपको नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी वाले जातकों को इस सप्ताह इंक्रीमेंट और प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है. आपके प्रेम संबंध में गर्माहट बनी रहेगी. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वह भी ठीक रहेगा. इस हफ्ता आपके धन की स्थिति अच्छी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए बात करें तो पढ़ाई पर ध्यान देने की जरुरत है, तभी सफलता मिलेगी.

सिंह- इस सप्ताह अपनी सेहत का ख्याल रखें. मौसम बदल रहा है इसलिए लापरवाही ना बरतें. पुरानी बीमारी आपको दोबारा परेशान कर सकती हैं. करियर और व्यवसाय दोनों अच्छे रहेंगे. बिजनेस में कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. नौकरीपेशा वाले विरोधियों से सावधान रहे. आपके प्रेम-संबंध में कुछ कड़वाहट आ सकती है. वैवाहिक संबंध ठीक रहेगा. आपके जीवन साथी को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. आपके धन की स्थिति ठीक-ठाक रहेगी. विद्यार्थियों को किसी भी हालत में लापरवाही नहीं बरतनी है. वरना परेशानी हो सकती है.

कन्या- इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी. किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा. आपका व्यापार ग्रोथ करेगा. नौकरी वाले जातकों को कोई तगड़ा ऑफर हाथ लग सकता है. प्रेम संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं. वाद-विवाद से बचें. वैवाहिक संबंधों में भी खटास आ सकती है. धन की स्थिति अच्छी रहेगी. आपको पुराना निवेश आज लाभ दे सकता है. इस सप्ताह बेवजह के खर्च भी बड़े रहेंगे. शिक्षा के लिए नया सप्ताह अच्छा रहेगा.