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22 से 28 नवंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों को होगा बंपर लाभ, प्रमोशन के भी चांस

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मेष- नवंबर महीने का आखिरी सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. इस सप्ताह आपको आंखों या सिर से संबंधित कोई बीमारी परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस हफ्ते अच्छी रहेगी. आप घर, मकान खरीदने की योजना बना सकते हैं और आपको लाभ भी होगा. प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह प्यार भरा रहेगा. आपका साथी आप पर धन भी खर्च कर सकता है. वैवाहिक संबंधों को लेकर सावधान रहें. आपका मन भटक सकता है. व्यापारियों को बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जिससे आपके सभी कार्य पूरे होंगे. नौकरी वाले जातक कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम करें. नौकरी बदलने में जल्दबाजी न करें. विद्यार्थी गलत संगत से दूर रहें.

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए इस महीने का नया सप्ताह बढ़िया दिखाई दे रहा है. आपको अपने पेट के नीचे के हिस्से का विशेष ख्याल रखना होगा. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. इस सप्ताह यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. सफल होंगे.नौकरीपेशा वालों को इस सप्ताह काम का बोझ रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए नया सप्ताह अच्छा रहेगा. आपके और आपके प्रिय पात्र में प्रेम देखने को मिलेगा. आपका जीवनसाथी आपसे प्रसन्न रहेगा. छात्र यदि किसी प्रतियोगिता में सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करें.

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह समस्याएं लेकर आ सकता है. इस सप्ताह आपकी सेहत बिगड़ सकती है. पेटदर्द को नजरअंदाज न करें. आर्थिक स्थिति के लिए परेशानी का समय है. खर्चों पर लगाम लगाएं. व्यापारियों को अपने किसी सहयोगी से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा नहीं है. घमंड के चलते रिश्तों में टकराव देखने को मिलेगा. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी के साथ बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे और आपके परिवार में सुखशांति बनी रहेगी. कर्क- नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. जो लोग प्रेम जीवन में हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. आप लोगों के बीच मतभेद हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कुछ दिक्कतें परेशान करेंगी. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह अच्छा है. बिजनेस में उन्नति तथा धन वृद्धि होगी. अपने खर्चों पर ध्यान दें. सप्ताह का मध्य भाग अच्छा रहेगा, लेकिन अंतिम दिनों में चिंताग्रस्त रह सकते हैं. छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ानी होगी, तभी सफल होंगे. सेहत का ध्यान रखें. सप्ताह के अंतिम दो दिन यात्रा के लिए अच्छे रहेंगे. सिंह- इस राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह सावधानी से भरा रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रहें. आर्थिक स्थिति को लेकर कोई कड़ा कदम उठाना पड़ सकता है. आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, समय ठीक नहीं है. व्यापारी अपने बिजनेस में जी-जान से जुटे रहेंगे. सफलता हाथ लगेगी. नौकरीपेशा वाले मन लगाकर काम करें. प्रेम संबंधों में घमंड ना दिखाएं. वरना रिश्तों में दरार आ सकती है. छात्रों को अपने विषयों पर फोकस करना होगा. कन्या- नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा. बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ परेशान रहेंगे. व्यर्थ के खर्चों से बचें. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए प्लान पर काम करेंगे. नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. प्रमोशन के चांस हैं. शादीशुदा जातकों को जीवन में उतार-चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में तनाव हो सकते हैं. आप अपने मन की बात अपने प्रिय साथी से नहीं कह पाएंगे. छात्र अपनी शिक्षा पर पूरा फोकस बनाए रखें.