22 से 28 नवंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों को होगा बंपर लाभ, प्रमोशन के भी चांस
नया सप्ताह थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है. थोड़ा सतर्क रहें. विस्तार से पढ़े.
Published : November 20, 2026 at 10:57 AM IST
मेष- नवंबर महीने का आखिरी सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. इस सप्ताह आपको आंखों या सिर से संबंधित कोई बीमारी परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस हफ्ते अच्छी रहेगी. आप घर, मकान खरीदने की योजना बना सकते हैं और आपको लाभ भी होगा. प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह प्यार भरा रहेगा. आपका साथी आप पर धन भी खर्च कर सकता है. वैवाहिक संबंधों को लेकर सावधान रहें. आपका मन भटक सकता है. व्यापारियों को बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जिससे आपके सभी कार्य पूरे होंगे. नौकरी वाले जातक कार्यक्षेत्र में मन लगाकर काम करें. नौकरी बदलने में जल्दबाजी न करें. विद्यार्थी गलत संगत से दूर रहें.
वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए इस महीने का नया सप्ताह बढ़िया दिखाई दे रहा है. आपको अपने पेट के नीचे के हिस्से का विशेष ख्याल रखना होगा. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. इस सप्ताह यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. सफल होंगे.नौकरीपेशा वालों को इस सप्ताह काम का बोझ रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए नया सप्ताह अच्छा रहेगा. आपके और आपके प्रिय पात्र में प्रेम देखने को मिलेगा. आपका जीवनसाथी आपसे प्रसन्न रहेगा. छात्र यदि किसी प्रतियोगिता में सफल होना चाहते हैं तो मेहनत करें.
मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह समस्याएं लेकर आ सकता है. इस सप्ताह आपकी सेहत बिगड़ सकती है. पेटदर्द को नजरअंदाज न करें. आर्थिक स्थिति के लिए परेशानी का समय है. खर्चों पर लगाम लगाएं. व्यापारियों को अपने किसी सहयोगी से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. नौकरी वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा नहीं है. घमंड के चलते रिश्तों में टकराव देखने को मिलेगा. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी के साथ बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे और आपके परिवार में सुखशांति बनी रहेगी.
कर्क- नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. जो लोग प्रेम जीवन में हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. आप लोगों के बीच मतभेद हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कुछ दिक्कतें परेशान करेंगी. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह अच्छा है. बिजनेस में उन्नति तथा धन वृद्धि होगी. अपने खर्चों पर ध्यान दें. सप्ताह का मध्य भाग अच्छा रहेगा, लेकिन अंतिम दिनों में चिंताग्रस्त रह सकते हैं. छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ानी होगी, तभी सफल होंगे. सेहत का ध्यान रखें. सप्ताह के अंतिम दो दिन यात्रा के लिए अच्छे रहेंगे.
सिंह- इस राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह सावधानी से भरा रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रहें. आर्थिक स्थिति को लेकर कोई कड़ा कदम उठाना पड़ सकता है. आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, समय ठीक नहीं है. व्यापारी अपने बिजनेस में जी-जान से जुटे रहेंगे. सफलता हाथ लगेगी. नौकरीपेशा वाले मन लगाकर काम करें. प्रेम संबंधों में घमंड ना दिखाएं. वरना रिश्तों में दरार आ सकती है. छात्रों को अपने विषयों पर फोकस करना होगा.
कन्या- नवंबर महीने का अंतिम सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा. बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ परेशान रहेंगे. व्यर्थ के खर्चों से बचें. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए प्लान पर काम करेंगे. नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. प्रमोशन के चांस हैं. शादीशुदा जातकों को जीवन में उतार-चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में तनाव हो सकते हैं. आप अपने मन की बात अपने प्रिय साथी से नहीं कह पाएंगे. छात्र अपनी शिक्षा पर पूरा फोकस बनाए रखें.
तुला- इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. आपको थकावट महसूस हो सकती है. आर्थिक स्थिति के लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है. धन सोच-समझ कर खर्च करें. व्यापारियों के लिए समय अच्छा है. नौकरी वाले जातकों को सावधान रहना होगा . किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में विचार ना करें. प्रेमी जातक प्रेम बनाए रखने के लिए मेहनत करेंगे. वैवाहिक संबंधों में तनाव दिखाई दे रहा है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत अधिक करनी होगी.
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. अपने खाने-पीने का विशेष ध्यान रखें आपकी आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक रहेगी. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी योजनाएं बनाएंगे, उनमें सफल होंगे. नौकरी वाले जातक सावधानीपूर्वक कार्य करें. यह सप्ताह नौकरी में बदलाव के लिए सही नहीं है. आप अपने प्रेमी साथी से मन की बात शेयर कर सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई-लिखाई में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा.
धनु- नया सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. कार्य की अधिकता से तनाव हो सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आपकी आय बढ़ सकती है. व्यापार करने वाले जातको को बिजनेस से संबंधित किसी कार्य के बिगड़ने पर तनाव हो सकता है. नौकरी करने वाले जातकों को किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. आपके लिए समय बढ़िया रहेगा. प्रेमी जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा. वहीं, वैवाहिक संबंधों में तनाव हो सकता है. शिक्षा के लिए समय बेहतर रहेगा.
मकर- इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आप यदि चर्म या पैरों से संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं तो डॉक्टर से परामर्श लें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. व्यापार करने वाले जातक जल्दबाजी में फैसला न लें. नौकरी वाले जातक भी अपने कार्य क्षेत्र में मनमानी न करें. अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें. प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. वैवाहिक संबंध में यदि पुरानी समस्याएं चली आ रही हैं, तो उन्हें दूर करने की कोशिश करें. शिक्षा में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आपका मन पढ़ाई-लिखाई से भटक सकता है.
कुंभ- नवंबर महीने का आखिरी सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह मध्यम रहेगा. आपकी इनकम सही रहेगी. खर्च बढ़े रहेंगे. व्यापारियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए सावधान रहना होगा. सरकारी हस्तक्षेप से परेशानी हो सकती है. नौकरीपेशा वालों के लिए समय ठीक रहेगा. सहकर्मियों का व्यवहार मन परेशान कर सकता है. छात्रों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. कंपटीशन की तैयारी में आपको सफलता मिल सकती है. हायर एजुकेशन वाले जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा.
मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें. घुटनों और पैरों का दर्द परेशान कर सकता है. आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक रहेगी. पैसा आता रहेगा. व्यापारियों को अपने व्यापार में गवर्नमेंट क्लीयरेंस मिलने में परेशानी हो सकती है. नौकरी वाले जातकों को मेहनत का फल मिल सकता है. प्रेम संबंधों को लेकर बात करें तो आपके जीवन में प्रेम के अंकुर फूटेंगे. आपको कोई नया साथी मिल सकता है. वैवाहिक संबंधों में यदि तनाव चल आ रहा है तो वह दूर हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय कमजोर रहेगा.