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22 मार्च से 28 मार्च 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की चमकने वाली है किस्मत

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मेष- मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति आप सावधान रहें. क्रोध करने से बचें. इसके चलते रिश्तो में दरार आ सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और इनकम में कमी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण मन परेशान रहेगा. व्यापारियों के लिए समय कुछ कमजोर है. कुछ समय बाद व्यापार में निवेश करें. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे. प्रेम संबंधों को लेकर बात करें तो आप अपने प्रिय पात्र को कोई गिफ्ट दे सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में लड़ाई-झगड़े से दूर रहें. विद्यार्थियों को परिवार के माहौल के अनुसार ही पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. सेहत के प्रति थोड़ा सावधान रहें. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. आमदनी बढ़ने में कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापारी मल्टीनेशनल ब्रांड से जुड़कर कार्य करेंगे तो लाभ होगा. नौकरी वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. प्रेमी जातक अपने प्रेमी से दिल की बात कह सकते हैं और आपका साथी इसे स्वीकार करेगा. वैवाहिक संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है. विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे. कंपटीशन में सफल होने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. आपको पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. संतुलित भोजन का सेवन करें तथा खानपान में नियंत्रण बरतें. आर्थिक स्थिति में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बुद्धिमानी से कुछ पैसा ऐसी जगह लगा सकते हैं, जो भविष्य में काम आएगा. व्यापारियों को एक्सपर्ट की सलाह मिल सकती है, जिससे व्यापार अच्छा चलेगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा, परंतु बड़े अधिकारियों से किसी भी प्रकार के विवाद से बचें. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा है. स्वास्थ्य का ख्याल रखें. अपने को फिट रखने के लिए जिम ज्वाइन करें या मॉर्निंग वॉक करें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में परिवार का सहयोग मिलेगा. व्यापारी अपने बिजनेस को लेकर सावधान रहेंगे. नौकरी वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में समस्या का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों में प्रेमी के साथ आपकी निकटता बढ़ सकती है. गृहस्थ जीवन में क्लेश हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. टेक्निकल पढ़ाई में सफलता मिल सकती है. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सर्दी, खांसी, जुकाम-बुखार परेशान कर सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. अच्छे कार्यों पर धन खर्च कर सकते हैं. धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करने के बाद भी आप बचत कर पाएंगे. ओवरसीज बिजनेस करने वालों को फायदा होगा. सामान्य व्यापार वालों को घाटा हो सकता है. नौकरी करने वाले जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी और एकदूसरे के प्रति आकर्षण का भाव रहेगा. वैवाहिक संबंधों में आप अपने जीवनसाथी की किसी परेशानी को दूर करने में सहायता करेंगे. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जिससे आपका पढ़ाई पर ध्यान और अधिक रहेगा. कन्या- कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. सेहत के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है. लापरवाही के चलते तबीयत खराब हो सकती है. आर्थिक स्थिति इस सप्ताह बढ़िया रहेगी. एक से अधिक सोर्स से इनकम हो सकती है. व्यापारियों को अधिक मुनाफा हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को माहौल अच्छा लगेगा और कार्य करने में मन लगेगा. प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रेमी साथी संग बाहर घूमने जा सकते हैं, परंतु किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है. गृहस्थ जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी शिक्षा में परेशानी आने के बाद शिक्षा को पूरा करने में सक्षम रहेंगे.