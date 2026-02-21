ETV Bharat / spiritual

22 से 28 फरवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: आखिरी सप्ताह में इन राशियों की मौज, जानें सभी का हाल

कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो आप मौसम के बदलाव के कारण खांसी जुकाम इत्यादि से परेशान हो सकते हैं. खान-पीन में नियंत्रण बरतें. व्यायाम, योगासन करें. आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर सप्ताह बढ़िया रहेगा. धन तो अधिक रहेगा, परंतु खर्च भी बढ़ेंगे. व्यर्थ के खर्चों से बचें. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो व्यापार को लेकर आप बहुत अधिक संतोषमय रहेंगे. आपका व्यापार गति पकड़ेगा और आप और दूसरी जगह पर भी नया व्यापार खोल सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा. सरकारी नौकरी वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है. प्रेम संबंधों को लेकर आपकी लाइफ बहुत अधिक बढ़िया रहेगी. आप अपने साथी को कहीं घूमने फिराने लेकर जा सकते हैं. वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे. आप एक दूसरे के प्यार को महसूस करेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा. कंपटीशन में सफलता मिल सकती है. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को करियर में सफलता मिलेगी.

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ रहा है. अपनी सेहत को लेकर सावधान रहने की जरुरत है. आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक रहेगी. व्यापारियों को कुछ उतार-चढ़ाव से परेशानी हो सकती है. नौकरी वाले जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा. मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है. आप अपने प्रिय पात्र से मिलने की कोशिश करेंगे, परंतु किसी के हस्तक्षेप से परेशानी हो सकती है. वैवाहिक संबंधों को लेकर संतुष्ट रहेंगे. जीवनसाथी संग घूमने का प्लान बना सकते हैं. विद्यार्थियों का पढ़ाई पर ध्यान बना रहेगा. हर क्षेत्र में उन्हें कामयाबी मिल सकती है. हायर एजुकेशन वाले जातकों को सावधान रहना होगा.

कर्क- इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. मौसम में बदलाव के चलते आपको कफ इत्यादि से परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगा, परंतु अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है. करियर और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस पार्टनर के खराब स्वास्थ्य के चलते नुकसान उठाना पड़ सकता है. नौकरी वाले जातकों के लिए समय बढ़िया है. ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. आप अपने प्रिय पात्र के साथ रोमांटिक रहेंगे. वैवाहिक संबंधों मे तनाव का सामना करना पड़ सकता है. जीवनसाथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है. शिक्षा के लिए समय ठीक नहीं है. आपका मन पढ़ाई-लिखाई में कम लगेगा, परंतु हायर एजुकेशन वाले जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा.

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. आपकी सेहत पेट से संबंधित किसी परेशान के चलते बिगड़ सकती है. इस सप्ताह आपका धन अधिक खर्च हो सकता है. महंगी चीज खरीदने से आपका बजट गड़बड़ाएगा. व्यापारियों के लिए समय अच्छा है. व्यापार बढ़िया चलेगा. नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. आपको कार्यक्षेत्र में ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है. प्रेम संबंधों को लेकर उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. आप अपने प्रिय पात्र की बातें ध्यान से नहीं सुन पाएंगे. वैवाहिक संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें. आपका जीवनसाथी कार्यों के चलते व्यस्त रहेगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से हट सकता है.

वृषभ- आने वाला नया सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा है. आपकी सेहत थोड़ी दिक्कत दे सकती है. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मेहनत करनी होगी, परंतु व्यर्थ के खर्चों से भी बचने का प्रयास करें. व्यापारियों का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है. ऑफिस का माहौल परेशानी पैदा करेगा. प्रेम संबंधों की बात करें तो आप अपने प्रिय पात्र के साथ अच्छा समय बिताएंगे. वैवाहिक संबंध भी अच्छा बना रहेगा. एकदूसरे के साथ रोमांस में व्यस्त रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को और अधिक जानने की इच्छा रहेगी.

मेष- इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आपको खांसी, जुकाम, बुखार आदि परेशान कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. इनकम भी बढ़िया रहेगी, परंतु खर्च परेशान कर सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो इनके लिए समय अच्छा रहेगा. आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं. नौकरीपेशा वाले जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी परेशानी वाली रहेगी. प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रिय पात्र से आपका झगड़ा भी हो सकता है. गृहस्थ जीवन में भी तनाव दिखाई दे रहा है, जिसके चलते मन परेशान रहेगा, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई से दूर रहेगा. अपना ध्यान केंद्रित करें.

तुला- तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. यदि आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान है तो उसमें आपको आराम मिल सकता है. आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आमदनी कम रहेगी तथा आपके खर्चे बहुत अधिक बड़े रहेंगे. व्यापारियों को तनाव का सामना करना पड़ सकता है. ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कोई व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है. नौकरी पेशा वाले जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में नए ऑफर मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों को लेकर यह सप्ताह परेशानी वाला रहेगा. आपके प्रिय साथी के साथ रिश्ते में दूरियां आ सकती है. वैवाहिक संबंध भी तनाव से भरे रहेंगे. जीवनसाथी से दिल की बात कहने में कुछ संकोच हो सकता है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कुछ कम लगेगा. जिसके कारण रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. पेट की खराबी के कारण मुंह में छाले हो सकते हैं. रुपए पैसे की बात करें तो धन से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. परंतु सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति सुधर सकती है. व्यापारियों को व्यापार में इनकम बहुत अधिक प्राप्त हो सकती है, परंतु खर्च भी बहुत अधिक बने रहेंगे. नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है. विरोधी विरोध कर सकते हैं. प्रेम संबंधों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. गलतफहमी के कारण आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी के साथ कहीं रात्रि के भोजन पर जा सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बहुत अधिक बढ़िया रहेगा. पढ़ाई-लिखाई को लेकर आप सावधान रहें.

धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. स्वास्थ्य सही रहेगा, परंतु के कारण आपको पेट दर्द परेशान कर सकता है. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है. आपकी इनकम तो बहुत अधिक बढ़ सकती है, परंतु खर्चे में बहुत अधिक बढ़ सकते हैं. व्यापारियों के लिए समय बहुत अधिक बढ़िया रहेगा. कोई गवर्नमेंट स्कीम से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरी पैसा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी प्रशंसा करते नजर आएंगे. प्रेम संबंधों को लेकर भी आप अपने प्रिय पत्र के साथ गिफ्ट का आदान-प्रदान कर सकते हैं. शादीशुदा जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आपका मन परेशान रहेगा. विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन कुछ कम रहेगा. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है.

मकर- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा सावधान रह सकते हैं. आपको स्किन एलर्जी या पेट दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. रुपए पैसे की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा. आपके पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है. आर्थिक बचत भी बहुत अधिक हो सकती है. बैंक बैलेंस बढ़ सकता है. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आपके पास धन बहुत अधिक आ सकता है. नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दी गई जिम्मेदारी बहुत अधिक रहेगी. प्रेम संबंधों को लेकर आप बहुत अधिक रोमांटिक रहेंगे. आप अपने साथी के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपका जीवन साथी किसी कार्य के सिलसिले में कुछ समय के लिए आपसे दूर जा सकता है. शिक्षा और ज्ञान को लेकर समय बहुत अधिक बढ़िया रहेगा. पढ़ाई लिखाई के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है.

कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए समय मिला-जुला रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशान होना पड़ सकता है. आपको मौसम के बदलाव से बचना होगा, अन्यथा बीमार हो सकते हैं. आपकी आर्थिक की स्थिति अच्छी रहेगी. आपका इनकम बहुत अधिक रहेगी और खर्च न के बराबर रहेंगे. व्यवसाय को लेकर आप बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे. आपको अपने बिजनेस पार्टनर से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा. आपके कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ अवसरों के द्वारा आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है. प्रेम संबंधों को लेकर समय थोड़ा तनाव वाला रहेगा, परंतु सहयोगियों के कारण रिश्ता बचा रहेगा. वैवाहिक संबंध बढ़िया रहेंगे. आपके जीवनसाथी को कोई अचीवमेंट प्राप्त हो सकता है. शिक्षा को लेकर समय परेशानी वाला रहेगा. आपका मन पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा.

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ परेशानी वाला रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आपको पेट का दर्द बहुत अधिक परेशान कर सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आप अपने धन को बचाकर रखें. व्यर्थ के खर्चों से दूर रहें. व्यवसाय की बात करें तो व्यापारी अपनी बुद्धिमानी से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे. नौकरी वाले जातक अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे. प्रेम संबंधों को लेकर समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. आप अपने परिवार के महत्व को समझेंगे. जीवनसाथी आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे. शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई में कम लगेगा. इधर-उधर की बातों में समय नष्ट हो सकता है.