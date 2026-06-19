ETV Bharat / spiritual

21 से 27 जून का साप्ताहिक राशिफल: यह हफ्ता इन राशियों के लिए रहेगा लकी, पढ़ें भविष्यफल

21 जून से 27 जून 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- जून महीने का चौथा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव से भरा होगा. आपको पेट और छाती से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. वहीं, इस सप्ताह आप बड़ा निवेश करने से पहले किसी की सलाह अवश्य लें. व्यापार करने वाले जातक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर से विचार-विमर्श करें. नौकरीपेशा वालों को तनाव का सामना करना पड़ सकता है. वैवाहिक संबंधों में जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा. उसकी कोई बात दिल को छू सकती है. शिक्षा के लिए समय अच्छा है. आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा. कंपटीशन में भी आपको सफलता मिल सकती है. वृषभ- आने वाले नया हफ्ता वृषभ राशि के जातकों के लिए सही दिखाई दे रहा है. सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें. आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी. आपके द्वारा किए गए प्रयास से धन की प्राप्ति होगी. नौकरी वाले जातकों को आगे बढ़ने के लिए काफी मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी. व्यापार करने वाले जातक बिजनेस के सिलसिले में पार्टनर से मीटिंग कर सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार के धोखे से बचें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा. प्रेमी जातक इस सप्ताह अपने मन की बात प्रिय साथी से कह सकते हैं. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. मिथुन- जून का नया सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए ध्यानपूर्वक से रहने वाला वाला होगा. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. नौकरी वाले जातकों का इंक्रीमेंट हो सकता है. व्यापार करने वाले जातक किसी भी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस से बचें. नौकरीपेशा वाले जातकों को सफलता मिल सकती है. प्रेमी जातकों को रिश्तों में विश्वास बनाए रखना होगा, अन्यथा, रिश्ता टूट सकता है. वैवाहिक संबंधों में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी. छात्रों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सही दिखाई दे रहा है. आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी. आर्थिक स्थिति के लिहाज से सप्ताह अच्छा है. आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. फिजूलखर्च से बचना होगा. व्यापारियों को बिजनेस के सिलसिले में नए लोगों से मुलाकात करनी पड़ सकती है. नौकरीपेशा वाले जातक प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा. लंबे समय से चली आ रही परेशानी धीरे-धीरे खत्म होगी. शादीशुदा जातकों को यदि किसी प्रकार की परेशानी है तो समझदारी से हैंडल करें. शिक्षा के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा. सिंह- इस राशि के लोगों के लिए नया सप्ताह अच्छा है. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह खट्टा-मीठा रहेगा. थोड़ी झड़प हो सकती है, लेकिन प्यार भी रहेगा. गृहस्थ जीवन तालमेल के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन जीवनसाथी से कुछ मतभेद उभर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का काम तेजी से आगे बढ़ेगा. आप अपने काम को इंजॉय करेंगे. व्यापार करते हैं तो आपको इस सप्ताह कुछ नया जानने का मौका मिलेगा, जिससे बिजनेस में फायदा होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में आनंद आएगा. सेहत के प्रति सावधानी बरतें. इस सप्ताह की शुरूआत में यात्रा होगी, जो आपके लिए उत्तम रहेगी. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें. लापरवाही के चलते किसी समस्या में फंस सकते हैं. आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी. इस सप्ताह आपकी इनकम अच्छी रहेगी. व्यापारी लोग बिजनेस को लेकर बड़ों से विचार-विमर्श कर सकते हैं. नौकरी करने वाले जातकों का प्रमोशन हो सकता है. प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां दिखाई दे रही हैं. आप अपने प्रिय पात्र को कोई अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं. जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं.