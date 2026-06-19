21 से 27 जून का साप्ताहिक राशिफल: यह हफ्ता इन राशियों के लिए रहेगा लकी, पढ़ें भविष्यफल
इस हफ्ते मंगल का भी गोचर होने जा रहा है. सभी राशियों को थोड़ा सतर्क रहना होगा.
Published : June 19, 2026 at 10:48 AM IST
मेष- जून महीने का चौथा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव से भरा होगा. आपको पेट और छाती से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. वहीं, इस सप्ताह आप बड़ा निवेश करने से पहले किसी की सलाह अवश्य लें. व्यापार करने वाले जातक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पार्टनर से विचार-विमर्श करें. नौकरीपेशा वालों को तनाव का सामना करना पड़ सकता है. वैवाहिक संबंधों में जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा. उसकी कोई बात दिल को छू सकती है. शिक्षा के लिए समय अच्छा है. आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा. कंपटीशन में भी आपको सफलता मिल सकती है.
वृषभ- आने वाले नया हफ्ता वृषभ राशि के जातकों के लिए सही दिखाई दे रहा है. सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें. आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी. आपके द्वारा किए गए प्रयास से धन की प्राप्ति होगी. नौकरी वाले जातकों को आगे बढ़ने के लिए काफी मेहनत करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी. व्यापार करने वाले जातक बिजनेस के सिलसिले में पार्टनर से मीटिंग कर सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार के धोखे से बचें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा. प्रेमी जातक इस सप्ताह अपने मन की बात प्रिय साथी से कह सकते हैं. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे.
मिथुन- जून का नया सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए ध्यानपूर्वक से रहने वाला वाला होगा. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. नौकरी वाले जातकों का इंक्रीमेंट हो सकता है. व्यापार करने वाले जातक किसी भी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस से बचें. नौकरीपेशा वाले जातकों को सफलता मिल सकती है. प्रेमी जातकों को रिश्तों में विश्वास बनाए रखना होगा, अन्यथा, रिश्ता टूट सकता है. वैवाहिक संबंधों में चली आ रही परेशानियां दूर होंगी. छात्रों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें.
कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सही दिखाई दे रहा है. आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी. आर्थिक स्थिति के लिहाज से सप्ताह अच्छा है. आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. फिजूलखर्च से बचना होगा. व्यापारियों को बिजनेस के सिलसिले में नए लोगों से मुलाकात करनी पड़ सकती है. नौकरीपेशा वाले जातक प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा. लंबे समय से चली आ रही परेशानी धीरे-धीरे खत्म होगी. शादीशुदा जातकों को यदि किसी प्रकार की परेशानी है तो समझदारी से हैंडल करें. शिक्षा के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा.
सिंह- इस राशि के लोगों के लिए नया सप्ताह अच्छा है. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह खट्टा-मीठा रहेगा. थोड़ी झड़प हो सकती है, लेकिन प्यार भी रहेगा. गृहस्थ जीवन तालमेल के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन जीवनसाथी से कुछ मतभेद उभर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का काम तेजी से आगे बढ़ेगा. आप अपने काम को इंजॉय करेंगे. व्यापार करते हैं तो आपको इस सप्ताह कुछ नया जानने का मौका मिलेगा, जिससे बिजनेस में फायदा होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में आनंद आएगा. सेहत के प्रति सावधानी बरतें. इस सप्ताह की शुरूआत में यात्रा होगी, जो आपके लिए उत्तम रहेगी.
कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें. लापरवाही के चलते किसी समस्या में फंस सकते हैं. आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी. इस सप्ताह आपकी इनकम अच्छी रहेगी. व्यापारी लोग बिजनेस को लेकर बड़ों से विचार-विमर्श कर सकते हैं. नौकरी करने वाले जातकों का प्रमोशन हो सकता है. प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां दिखाई दे रही हैं. आप अपने प्रिय पात्र को कोई अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं. जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं.
तुला- तुला राशि के जातकों के लिए जून का नया सप्ताह सही रहेगा. आपकी सेहत इस सप्ताह बिगड़ सकती है. ध्यान रखें. खानपान में संतुलन बरतें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है. व्यापारी वर्ग अपने बिजनेस के लिए कोई नया प्लान बना सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए यह हफ्ता उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. आपसी संबंधों में थोड़ा तनाव रह सकता है. संयम बरतें. आपकी अपने साथी से किसी बात पर विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंधों में भी सावधानी बरतें. छात्रों के लिए सप्ताह बढ़िया है. उनकी मेहनत के नतीजे सामने आ सकते हैं.
वृश्चिक- इस महीने का चौथा सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों की परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. खान-पान में सावधानी बरतें. आर्थिक स्थिति भी थोड़ी डांवाडोल रह सकती है. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. नए पार्टनर के सहयोग से कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए समय सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों को लेकर उत्साहित रहेंगे. वैवाहिक संबंध भी मजबूत होंगे. जीवनसाथी के साथ आनंदमय समय बिताएंगे. विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत अधिक करनी होगी.
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. इस हफ्ते सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है. आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस हफ्ते पर्याप्त मात्रा में धन रहेगा. व्यवसाय और करियर के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. अपने व्यापार को आगे बढ़ने के लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को मान-सम्मान मिलेगा. आपके बॉस प्रसन्न रहेंगे. अपनी लव लाइफ पर ध्यान देने की आवश्यकता है. वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा सप्ताह है. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. शिक्षा के लिए भी समय ठीक है. गलत संगत से दूर रहें.
मकर- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें. किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी पड़ सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आपको धन प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी. व्यापार में आपको पार्टनर से सलाह-मशविरा लेना होगा. नौकरी वाले जातक अगर बदलाव करना चाहते हैं, तो अभी रुकें. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के लिए समय अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा है. आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं.
कुंभ- जून महीने का चौथा सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा. आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. छोटी-मोटी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करें. आर्थिक स्थिति के लिए समय अच्छा है. निवेश के लिए भी समय अच्छा रहेगा. आपकी इनकम मे बढ़ोतरी हो सकती है. व्यापारियों को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा. नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. आपका इस हफ्ते प्रमोशन हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. अपने प्रिय पात्र के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. शादीशुदा जातक परिवार संग समय बिताएंगे. छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन पढ़ाई-लिखाई में शॉर्टकट अपनाने से बचें.
मीन- मीन राशि के जातकों के लिए भी यह सप्ताह मिला जुला दिखाई दे रहा है. अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें. शरीर में गांठे बन सकती हैं. आर्थिक स्थिति के लिए समय अच्छा है, लेकिन आपके खर्च बढ़े रहेंगे. व्यापारियों के लिए यह सबसे अच्छा समय रहेगा. व्यापार बढ़ाने में मित्रों का और परिजनों का सहयोग मिलेगा. नौकरीपेशा जातक अपने सहकर्मियों की सहायता कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी खुशियां बनी रहेंगी. आपके और आपके प्रिय पात्र के बीच सभी गलतफहमियां दूर होंगी. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. छात्रों के लिए समय अच्छा है.