20 सितंबर से 26 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की खुलेगी किस्मत, होगा आर्थिक लाभ
इस सप्ताह कुछ राशियों के लंबे अरसे से रुके कार्य पूरे होंगे. वहीं, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें.
Published : September 18, 2026 at 2:34 PM IST
मेष- सितंबर का चौथा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है. इस सप्ताह आपको सेहत को लेकर सावधान रहना होगा. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन धनखर्च बढ़ा रहेगा. बिजनेस करने वाले जातकों को लाभ होगा. वहीं, नौकरीपेशा वालों को अभी बदलाव के बारे में कतई नहीं सोचना है. जहां काम कर रहे हैं, वहां शांति से काम करें. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपका प्रेमी साथी आपकी मदद करेगा. वैवाहिक संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है. विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ सकती है.
वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से रहने वाला है. आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में धन की प्राप्ति होगी. व्यापारियों को मेहनत करनी पड़ेगी. नौकरीपेशा वाले बदलाव करना चाहते हैं, तो समय अच्छा है. प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें. प्रिय पात्र से झगड़ा हो सकता है. वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकता है. विद्यार्थियों को मेहनत करने की आवश्यकता है.
मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह नया सप्ताह मिलाजुला रहेगा. इस हफ्ते सेहत में लापरवाही ना बरतें. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. पुराना रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करें. नौकरी वाले जातक सावधानीपूर्वक कार्य करें. प्रेम संबंधों में तनाव दिख रहा है. वैवाहिक संबंधों में संभलकर रहें. शिक्षा के क्षेत्र में छात्र कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो सोच समझकर निर्णय लें.
कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह स्वास्थ्य ठीक रहेगा. अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. पुराना रुका हुआ धन मिल सकता है. बिजनेस में भ्रम की स्थिति बनेगी. संभलकर रहें. नौकरी वाले जातकों को नया ऑफर मिल सकता है. प्रेम संबंधो के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. अपने प्रिय पात्र संग घूमने जा सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. शिक्षा के लिए यह सप्ताह मेहनत से भरा रहेगा.
सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. किसी पुरानी बीमारी से परेशान है तो उसमें राहत मिल सकती है. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचें. यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा. नौकरी वाले जातकों की कार्य कुशलता देखकर अधिकारी प्रसन्न होंगे. प्रेम संबंधों की बात करें तो पुराना साथी वापस आ सकता है. वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. कोई खुशखबरी मिल सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने की आवश्यकता है.
कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा. इस सप्ताह आपको पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी. आर्थिक स्थिति की बात करें तो सावधानी से रहना रहेगा. बेवजह के खर्चे बढ़ेंगे. व्यापारियों के हाथ से कोई बड़ी डील निकल सकती है. नौकरी वाले जातकों की इस सप्ताह सभी परेशानियां दूर होंगी. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. वैवाहिक संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया है. शिक्षा की बात करें तो सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है.
तुला- तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. सेहत के लिए यह सप्ताह बढ़िया है. आपके अंदर ताजगी और फुर्ती बनी रहेगी. आर्थिक स्थिति की बात करें तो दिखावे में आकर कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे नुकसान हो. व्यापारी धन का निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें लाभ होगा. नौकरी वाले जातकों का समय अच्छा चल रहा है, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. प्रेमी जातकों के जीवन में कोई नया साथी आ सकता है. वैवाहिक संबंधों में सावधान रहना होगा. किसी कन्फ्यूजन के चलते विवाद हो सकता है. छात्रों के ज्ञान में वृद्धि हो सकती है.
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सही रहेगा. लापरवाही के चलते कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है. आर्थिक स्थिति के लिए नया सप्ताह अच्छा रहेगा. व्यापार में धन का निवेश कर सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के प्रमोशन के चांस हैं. प्रेम संबंधों के लिए समय बढ़िया रहेगा. वैवाहिक संबंध भी मधुर बने रहेंगे. जीवनसाथी संग तीर्थ स्थान जा सकते हैं. शिक्षा के लिए समय बेहतर रहेगा. तरक्की के अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से रहने वाला रहेगा. किसी पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. नौकरी वाले जातकों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. आपका आपके साथी से रिश्ता टूट सकता है. वैवाहिक संबंधों में गलतफहमी से तनाव रहेगा. विद्यार्थी यदि छुटा हुआ कोर्स वापस करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय अच्छा है. गलत संगत से दूर रहना होगा.
मकर- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह सबसे अच्छा रहेगा. अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है. नौकरी वाले जातक जहां कार्य कर रहे हैं वहीं करते रहें. प्रेम संबंधों के लिए भी समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा. किसी दूसरे व्यक्ति के चलते समस्या हो सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. रिश्तों में प्रेम बना रहेगा. शिक्षा को लेकर आप किसी रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं. बाहरी लोगों के साथ मेलजोल होने के कारण पढ़ाई का नुकसान हो सकता है.
कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. बीमारी से परेशान हैं तो लापरवाही ना बरतें. यह सप्ताह आर्थिक स्थिति के लिए बढ़िया रहेगा. धन का निवेश किसी अच्छे कार्य में कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में समस्याएं आ सकती हैं. वैवाहिक संबंधों में क्रोध बचें. व्यापारी यदि जमीन जायदाद से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरी वाले जातकों प्रमोशन हो सकता है. शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों के लिए समय कठिन रहेगा. यदि आप अपने किसी विषय के बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो समय ठीक नहीं है.
मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन परिजनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. बेवजह के खर्चे परेशान करेंगे. व्यापारी पुराना रुका हुआ कार्य फिर से शुरू कर सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में विवाद हो सकता है. नौकरी वाले जातकों को बदलाव के बारे में नहीं सोचना है. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बहुत अधिक बढ़िया रहेगा.