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20 सितंबर से 26 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की खुलेगी किस्मत, होगा आर्थिक लाभ

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मेष- सितंबर का चौथा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है. इस सप्ताह आपको सेहत को लेकर सावधान रहना होगा. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन धनखर्च बढ़ा रहेगा. बिजनेस करने वाले जातकों को लाभ होगा. वहीं, नौकरीपेशा वालों को अभी बदलाव के बारे में कतई नहीं सोचना है. जहां काम कर रहे हैं, वहां शांति से काम करें. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपका प्रेमी साथी आपकी मदद करेगा. वैवाहिक संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है. विद्यार्थियों को शिक्षा पूरी करने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ सकती है. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से रहने वाला है. आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में धन की प्राप्ति होगी. व्यापारियों को मेहनत करनी पड़ेगी. नौकरीपेशा वाले बदलाव करना चाहते हैं, तो समय अच्छा है. प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें. प्रिय पात्र से झगड़ा हो सकता है. वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकता है. विद्यार्थियों को मेहनत करने की आवश्यकता है. मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह नया सप्ताह मिलाजुला रहेगा. इस हफ्ते सेहत में लापरवाही ना बरतें. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. पुराना रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करें. नौकरी वाले जातक सावधानीपूर्वक कार्य करें. प्रेम संबंधों में तनाव दिख रहा है. वैवाहिक संबंधों में संभलकर रहें. शिक्षा के क्षेत्र में छात्र कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो सोच समझकर निर्णय लें. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह स्वास्थ्य ठीक रहेगा. अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. पुराना रुका हुआ धन मिल सकता है. बिजनेस में भ्रम की स्थिति बनेगी. संभलकर रहें. नौकरी वाले जातकों को नया ऑफर मिल सकता है. प्रेम संबंधो के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. अपने प्रिय पात्र संग घूमने जा सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. शिक्षा के लिए यह सप्ताह मेहनत से भरा रहेगा. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. किसी पुरानी बीमारी से परेशान है तो उसमें राहत मिल सकती है. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचें. यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो समय अच्छा रहेगा. नौकरी वाले जातकों की कार्य कुशलता देखकर अधिकारी प्रसन्न होंगे. प्रेम संबंधों की बात करें तो पुराना साथी वापस आ सकता है. वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. कोई खुशखबरी मिल सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने की आवश्यकता है. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा. इस सप्ताह आपको पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी. आर्थिक स्थिति की बात करें तो सावधानी से रहना रहेगा. बेवजह के खर्चे बढ़ेंगे. व्यापारियों के हाथ से कोई बड़ी डील निकल सकती है. नौकरी वाले जातकों की इस सप्ताह सभी परेशानियां दूर होंगी. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. वैवाहिक संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया है. शिक्षा की बात करें तो सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है.