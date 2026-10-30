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1 नवंबर से 7 नवंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल: नए महीने का पहला सप्ताह इनको देगा खुशियां

1 नवंबर से 7 नवंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- नवंबर महीने का पहला सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. आंखों या सिर की समस्या परेशान कर सकती है. इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आप घर, मकान खरीदने की योजना बना सकते हैं, आपको लाभ भी होगा. प्रेम संबंधों के लिए भी सप्ताह प्यार भरा रहेगा. आपका साथी आपके ऊपर धन भी खर्च करेगा. वैवाहिक संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहें. आपका ध्यान भटक सकता है. व्यापारियों को बिजनेस में प्रॉफिट होगा. नौकरी वाले जातक मन लगाकर कार्य करें. नौकरी के बदलाव में जल्दबाजी न करें. छात्र गलत संगत से दूर रहें.

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह सावधानी से भरा रहने वाला है. इस सप्ताह कोई पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है. आपको बेवजह के खर्चे परेशान करेंगे. प्रॉपर्टी में धन का निवेश करने वाले जातक सलाह मशविरा जरूर करें. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह संघर्ष से भरा रहेगा. आपके हाथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है. नौकरी वाले जातकों के लिए समय बढ़िया है. उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा. प्रेमी जातकों को विवाद से बचना चाहिए. वैवाहिक संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. छात्र यदि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अपने कार्य पर फोकस रखें.

मिथुन- नए महीने का नया सप्ताह मिथुन राशि के लिए सही दिखाई दे रहा है. अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें. आपको आंखों और घुटनों की समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह खर्चीला रहने वाला है. घर के रिनोवेशन पर धन खर्च होगा. आप का रुका हुआ कार्य इस सप्ताह पूरा हो सकता है. नौकरीपेशा वाले को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. समय अच्छा है. प्रेम संबंधों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा. आप अपने प्रेमी से मन की बात कर सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में भी प्रेम बना रहेगा. आप एक-दूसरे के नजदीक आएंगे. छात्र पढ़ाई को लेकर सतर्क रहें.ना कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए ही सप्ताह ठीक रहेगा. आपकी सेहत बिगड़ सकती है. स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आर्थिक स्थिति की बात करें तो लेनदेन सोच-विचार कर करें. व्यापारी अपने बिजनेस में निवेश करते समय सलाह अवश्य लें. नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. अधिकारियों की नजरों में आपकी पहचान अच्छी रहेगी. प्रेम संबंधों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा. आप प्रिय साथी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे. वैवाहिक संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. सभी परेशानियां सुलझ जाएंगी. छात्रों को मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. सिंह- इस राशि के जातकों की बात करें तो उनके लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. पुराने दर्द या बीमारी को नजरअंदाज ना करें. इस सप्ताह अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है. किसी विवाद को खत्म करने के लिए भी बहुत-सा धन खर्च होगा. व्यापारियों को बिजनेस आगे बढ़ने के लिए मेहनत की जरुरत है. किस्मत आपका साथ देगी. नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों के लिए भी समय रोमानी भरा रहेगा. वैवाहिक संबंधों में संयम बनाए रखें. विवाद हो सकता है. विद्यार्थी गलत संगत और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें. कन्या- नवंबर महीने का आने वाला नया सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए सावधानीपूर्वक रहने वाला रहेगा. लापरवाही के चलते आपकी सेहत बिगड़ सकती है. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहें. आपके बेवजह के खर्चे बढ़े रहेंगे. आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है. जीवनसाथी संग रोमानी समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में सतर्क रहें. आपके और आपके प्रिय पात्र में लड़ाई हो सकती है. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह बहुत अधिक मेहनत और संघर्ष से भरा रहेगा. व्यापार में लाभ होगा. नौकरीपेशा वालों के लिए सप्ताह बेहतर रहेगा. अधिकारियों से जान-पहचान बढ़ेगी. पढ़ाई-लिखाई में मेहनत करनी होगी, तभी सफलता हाथ लगेगी.