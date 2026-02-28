ETV Bharat / spiritual

1 मार्च से 7 मार्च 2026 का साप्ताहिक राशिफल: त्योहार के बीच इन राशियों का होगा भाग्योदय

1 मार्च से 7 मार्च 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपनी सेहत और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. खान-पान के चलते स्वास्थ्य खराब हो सकता है. आर्थिक स्थिति मिलीजुली रहेगी. आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, लेकिन इनकम में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आपको इस सप्ताह बिजनेस में आपको उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. पार्टनर संग व्यापार में लाभ मिल सकता है. नौकरी वाले जातकों के प्रमोशन के चांस बन रहे हैं. प्रेम संबंधों के लिए समय कुछ तनाव वाला रहेगा. आपका प्रेमी साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है. वैवाहिक संबंध पर भी ध्यान देना होगा. शिक्षा को लेकर यह सप्ताह अच्छा है. आपका मन पढ़ाई-लिखाई में लगा रहेगा. वृषभ- इस राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह ठीक रहेगा. आपकी सेहत और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. नियमित व्यायाम करें और अपना रूटीन चेकअप करवाएं. आर्थिक स्थिति सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी खराब रह सकती है, परंतु किए गए निवेश से लाभ होगा. नौकरीपेशा वालों को अधिकारियों से तारीफ सुनने को मिल सकती है. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी, तभी मनचाहे परिणाम मिलेंगे. प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है. अपने साथी के साथ रिश्तों को मधुर बनाए रखेंगे. वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी को कोई गिफ्ट दे भी सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त रहेंगे. मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ परेशानी वाला हो सकता है. सेहत के लिए समय कुछ दिक्कत देने वाला रहेगा. स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए मेहनत करनी होगी. अपनी आमदनी और खर्चों में तालमेल बनाकर चलें तो अच्छा रहेगा. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे. नौकरीपेशा वाले जातक तरक्की प्राप्त कर सकते हैं. परिवार के सदस्यों से आपकी किसी बात पर बहस हो सकती है. जीवनसाथी के साथ वैवाहिक संबंधों में रिश्तो में कड़वाहट को दूर करेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा. आपका मन पढ़ाई-लिखाई से भटक सकता है. कर्क- आने वाला नया सप्ताह कर्क राशि के लिए सही रहेगा. स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है. अपनी डेली रूटीन में बदलाव की कोशिश करें. खानपान पर नियंत्रण बरतें. आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी. व्यापारियों की बिजनेस पार्टनर संग ट्यूनिंग थोड़ी कमजोर रहेगी, जिसका असर बिजनेस पर पड़ सकता है. नौकरी वाले जातकों का ऑफिस में रुतबा बना रहेगा. प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे. प्रेमी साथी संग रोमांटिक समय बिताएंगे. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. आप अपने जीवनसाथी के साथ ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है. पढ़ाई के साथ-साथ अलग एक्टिविटी में भी ध्यान लगा रहेगा. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह नया सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी सेहत और स्वास्थ्य दोनों उत्तम रहेंगे, परंतु मौसम के बदलाव के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति भी ठीक-ठाक रहेगी. किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने का प्रयास करें. आपके बिजनेस में आपकी काबिलियत साफ नजर आएगी. नौकरीपेशा वाले जातकों का मन कामकाज में लगा रहेगा. आप अपने प्रेमी साथी संग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. आपके वैवाहिक संबंधों में भी गर्माहट बनी रहेगा. शिक्षा के लिए यह सप्ताह कमजोर रहेगा. आपका मन पढ़ाई-लिखाई की जगह इधर-उधर की बातों में ज्यादा लगेगा. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. गलत खानपान के चलते आपकी सेहत बिगड़ सकती है. ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना होगा. आपकी आर्थिक स्थिति इस सप्ताह सामान्य रहेगी. पुराने किए गए निवेश से लाभ होगा. व्यापारी बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कामयाबी भी मिलेगी. सरकारी नौकरी वाले जातकों को सरकार से बड़ा लाभ मिल सकता है. प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहना होगा. आप अपने रिश्ते को समय देने का प्रयास करें. वैवाहिक संबंध अच्छे से चलेंगे. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. पढ़ाई-लिखाई में ध्यान देंगे.