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19 जुलाई से 25 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते कई जातकों की लगेगी लॉटरी, होगा लाभ

कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. इस सप्ताह खान-पान पर विशेष ध्यान दें. आर्थिक स्थिति की बात करें तो व्यर्थ के खर्चों से दूर रहें. व्यवसाय वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. व्यापारियों की सभी योजनाएं कामयाब होंगी और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा. वह कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहेगे. प्रेमी जातकों के लिए समय परेशानी वाला रहेगा. प्रेमी साथी से कहासुनी हो सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है. शिक्षा के लिए समय ठीक रहेगा.

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. अपने स्वास्थ्य में लापरवाही मत बरतें. आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी. व्यर्थ के खर्चे मत करें. संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. साथी संग आनंदित समय व्यतीत करेंगे. वैवाहिक संबंधों के लिए भी सब बढ़िया है. जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा. आप व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे तथा सरकारी नौकरी वाले जातकों को मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती हैं. पढ़ाई-लिखाई में विशेष ध्यान देने का प्रयास करें.

कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी सेहत बढ़िया रहेगी. मौसम के बदलाव के चलते खांसी-जुकाम परेशान कर सकता है. आर्थिक स्थिति सही रहेगी. व्यापारियों की पार्टनर संग कहासुनी हो सकती है. नौकरीपेशा जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. संबंधों के लिए यह सप्ताह कुछ परेशानी वाला रहेगा. प्रिय पात्र से किसी बात पर विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंध ठीक रहेंगे. ससुराल पक्ष से विवाद हो सकता है. शिक्षा के लिए समय ठीक रहेगा. आपका मन पढ़ाई-लिखाई में लगेगा.

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का प्रयास करें. आर्थिक स्थिति के लिए समय बढ़िया है. प्रिय पात्र के प्रेम में डूबे रहेंगे. रोमांस के अवसर मिलेंगे. गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा. जीवनसाथी को नौकरी में उन्नति प्राप्त होगी. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में कम लगेगा. हायर एजुकेशन वाले जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा.

वृषभ- जुलाई का आने वाला तीसरा सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए मिला-जुला रहेगा. इस हफ्ते आप पेट दर्द या कील मुंहासे की समस्या से परेशान हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह अच्छा है. आपको इस सप्ताह धन की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापारियों का पार्टनर संग मेलजोल अच्छा रहेगा. वैवाहिक संबंधों में भी गर्माहट देखने को मिलेगी. प्रेम संबंधों में विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी का सपोर्ट मिलेगा. नौकरी वाले जातकों के लिए समय परेशानी वाला रहेगा. कार्य क्षेत्र में मेहनत करने पड़ सकती हैं. शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता है.

मेष- मेष राशि जातकों के लिए जुलाई का नया सप्ताह अच्छा रहेगा. इस सप्ताह यदि आपको सिर दर्द या माइग्रेन की परेशानी हो तो डॉक्टर को दिखाएं. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह अच्छा है. आपके पास धन अधिक मात्रा में आएगा. प्रेम संबंधों में आप प्रेमी साथी संग रोमांटिक समय व्यतीत कर सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें. बिजनेस के लिए यह सप्ताह अच्छा है. पार्टनर संग नए प्लान बनाएंगे. नौकरी वाले जातक बदलाव चाहते हैं तो अभी रुक जाएं. थोड़ा इंतजार करें, शिक्षा को लेकर सावधान रहना होगा.

तुला- तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. इस सप्ताह पेट दर्द या मुंह में छालों की समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु खर्च भी बढ़े रहेंगे. व्यवसाय के सिलसिले में समय खुशियों भरा रहेगा. व्यापार में आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है. नौकरी वाले जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा. आपको मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है. प्रेम संबंधों के लिए समय कुछ खास नहीं रहेगा. वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे. शिक्षा के लिए भी समय ठीक है. कंपटीशन के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सही रहेगा. पेट में जलन या पैरों की समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापार के क्षेत्र में सभी कार्य पूरे हो सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. प्रमोशन हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. हल्की-फुल्की नोकझोक के साथ रिश्ते में मिठास बनी रहेगी. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी के सहयोग से कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. शिक्षा को लेकर भी समय अच्छा रहेगा. आप अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक ध्यान देने की कोशिश करें.

धनु- इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा. आपको पेट से संबंधित कोई समस्या अधिक परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. आपके रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे. व्यापार करने वाले जातकों को यात्रा करनी पड़ सकती है. नौकरी वाले जातको के लिए समय अच्छा रहेगा. प्रमोशन हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा. शादीशुदा संबंधों में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. किसी दूसरे व्यक्ति के चलते विवाद हो सकता है. शिक्षा को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है. आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी.

मकर- यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा. गृहस्थ जीवन के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक तनाव आपके रिश्तों पर भी असर डालेंगे. पारिवारिक जीवन और सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के कामों में तेजी आएगी, लेकिन आप पर झूठे आरोप भी लग सकते हैं. सावधान रहें. काम में सतर्क रहें. व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. बिजनेस पाटनर की सेहत बिगड़ने से आपकी मेहनत बढ़ जाएगी. विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर बहुत खुश होंगे. ट्रैवलिंग के लिए सप्ताह की शुरुआत उत्तम रहेगी.

कुंभ- इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो यह सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा. आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होग. आपको गले में दर्द या कंधे में चोट लग सकती है. वैवाहिक संबंधों के लिए समय खुशियों भरा है. व्यर्थ के खर्च बढ़े रहेंगे, परंतु आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. प्रिय पात्र से किसी बात पर लेकर झगड़ा हो सकता है. आप कोई मकान, दुकान, इत्यादि खरीदने की योजना बना सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार के क्षेत्र में उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरी वाले जातकों को प्रमोशन मिल सकता है.

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बढ़िया रहेगा. इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आर्थिक स्थिति के लिए समय थोड़ा सावधानी वाला रहेगा. इनकम के अनुसार ही धन खर्च करें. व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. आपको मेहनत का फल अवश्य मिलेगा. प्रेम संबंधों के लिए समय बढ़िया रहेगा. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी का दोस्ताना व्यवहार आपके दिल को छू सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा.