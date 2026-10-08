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18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 का राशिफल: इस सप्ताह इन राशियों की खुलेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल

18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- अक्टूबर का आने वाला चौथा सप्ताह इस राशि के लिए अच्छा रहेगा. इस हफ्ते आपकी सेहत ठीक रहेगी. आप तरोताजा महसूस करेंगे. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में थोड़ा सोच-समझ कर चलना होगा. किसी प्रकार का घमंड नहीं करें. वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सतर्क रहना होगा. तीसरे व्यक्ति के चलते रिश्तों में परेशानी आ सकती है. बिजनेस करने वाले जातकों को मेहनत करनी होगी. नौकरीपेशा वालों के लिए समय बढ़िया है. प्रमोशन के चांस हैं. छात्रों को सफलता के लिए आलस्य छोड़ना होगा. तभी सफल होंगे.

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मौसम के बदलाव के चलते मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आय के साधन बढ़ेंगे. इस सप्ताह धन खर्च करेंगे. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. प्रेमी साथी संग रिश्ते अच्छे रहेंगे. वैवाहिक संबंधों में गुस्सा कम करें. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. नौकरी वाले जातकों का अधिकारियों संग संबंध अच्छा रहेगा. शिक्षा के लिए भी समय अच्छा रहेगा. घर दूर जाकर प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं.

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह मध्यम रहेगा. आपको गले का इंफेक्शन हो सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जीवनसाथी से सलाह अवश्य लें. व्यापार करने वाले जातक अधिक उत्सुक रहेंगे. उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छा समय रहेगा. नौकरी के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ेगी. प्रेम संबंधों को लेकर किसी प्रकार की गलतफहमी ना पालें. वैवाहिक संबंधों में तनाव से बचना होगा. छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई से भटक सकता है. करियर में सफल होने के लिए मेहनत की जरूरी है. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी. किसी प्रकार का इंफेक्शन परेशान कर सकता है. आर्थिक स्थिति के लिए कोई कदम उठा सकते हैं. किसी से धन उधार देने का वादा ना करें. व्यापारी कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उन्हें लाभ होगा. नौकरीपेशा वालों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. प्रमोशन के चांस हैं. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया है. वैवाहिक संबंधों में सावधान रहने की जरूरत है. विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई अच्छी तरह से करेंगे सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. कोई लोन ले रखा है तो वह कम हो सकता है. उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापारी अपने बिजनेस में मन लगाकर काम करेंगे. नौकरी वाले जातकों को यात्रा करनी पड़ सकता है. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपकी मुलाकात किसी पुराने साथी से हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में तनाव को नजरअंदाज करें. यदि किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को अध्यापकों का पूरा सहयोग मिलेगा. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. इस सप्ताह आपको आलस्य त्यागना होगा. आने वाले सप्ताह में बेवजह के खर्चे लगे रहेंगे. किसी विवाद में धन के लेनदेन से ही छुटकारा मिल सकता है. व्यापारी कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसमें लाभ होगा. नौकरी वाले जातक बदलाव करना चाहते हैं तो अभी रुकें. प्रेम संबंधों में आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे. आपको प्रेमी साथी से सहयोग मिलेगा. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी संग मिलकर कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.