18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2026 का राशिफल: इस सप्ताह इन राशियों की खुलेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल
सभी राशियों को आर्थिक लाभ होगा. वहीं, थोड़ा सतर्क रहने की भी जरुरत है. विस्तार से पढ़ें.
Published : October 8, 2026 at 12:37 PM IST
मेष- अक्टूबर का आने वाला चौथा सप्ताह इस राशि के लिए अच्छा रहेगा. इस हफ्ते आपकी सेहत ठीक रहेगी. आप तरोताजा महसूस करेंगे. आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में थोड़ा सोच-समझ कर चलना होगा. किसी प्रकार का घमंड नहीं करें. वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सतर्क रहना होगा. तीसरे व्यक्ति के चलते रिश्तों में परेशानी आ सकती है. बिजनेस करने वाले जातकों को मेहनत करनी होगी. नौकरीपेशा वालों के लिए समय बढ़िया है. प्रमोशन के चांस हैं. छात्रों को सफलता के लिए आलस्य छोड़ना होगा. तभी सफल होंगे.
वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मौसम के बदलाव के चलते मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आय के साधन बढ़ेंगे. इस सप्ताह धन खर्च करेंगे. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. प्रेमी साथी संग रिश्ते अच्छे रहेंगे. वैवाहिक संबंधों में गुस्सा कम करें. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. नौकरी वाले जातकों का अधिकारियों संग संबंध अच्छा रहेगा. शिक्षा के लिए भी समय अच्छा रहेगा. घर दूर जाकर प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं.
मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह मध्यम रहेगा. आपको गले का इंफेक्शन हो सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जीवनसाथी से सलाह अवश्य लें. व्यापार करने वाले जातक अधिक उत्सुक रहेंगे. उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छा समय रहेगा. नौकरी के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ेगी. प्रेम संबंधों को लेकर किसी प्रकार की गलतफहमी ना पालें. वैवाहिक संबंधों में तनाव से बचना होगा. छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई से भटक सकता है. करियर में सफल होने के लिए मेहनत की जरूरी है.
कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी. किसी प्रकार का इंफेक्शन परेशान कर सकता है. आर्थिक स्थिति के लिए कोई कदम उठा सकते हैं. किसी से धन उधार देने का वादा ना करें. व्यापारी कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उन्हें लाभ होगा. नौकरीपेशा वालों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. प्रमोशन के चांस हैं. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया है. वैवाहिक संबंधों में सावधान रहने की जरूरत है. विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई अच्छी तरह से करेंगे
सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. कोई लोन ले रखा है तो वह कम हो सकता है. उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है. व्यापारी अपने बिजनेस में मन लगाकर काम करेंगे. नौकरी वाले जातकों को यात्रा करनी पड़ सकता है. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपकी मुलाकात किसी पुराने साथी से हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में तनाव को नजरअंदाज करें. यदि किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को अध्यापकों का पूरा सहयोग मिलेगा.
कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. इस सप्ताह आपको आलस्य त्यागना होगा. आने वाले सप्ताह में बेवजह के खर्चे लगे रहेंगे. किसी विवाद में धन के लेनदेन से ही छुटकारा मिल सकता है. व्यापारी कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसमें लाभ होगा. नौकरी वाले जातक बदलाव करना चाहते हैं तो अभी रुकें. प्रेम संबंधों में आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे. आपको प्रेमी साथी से सहयोग मिलेगा. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी संग मिलकर कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.
तुला- तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. पुरानी बीमारियों को लेकर सतर्क रहें. इस सप्ताह कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है. व्यापार करने वाले जातकों को लाभ हो सकता है. नौकरी वाले जातकों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में आप परेशानी महसूस कर सकते हैं. छोटी सी बात को लेकर बेचैनी हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में भी तनाव रहेगा. तनाव को कम करने की कोशिश करें.
वृश्चिक- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए. पेट की कोई समस्या परेशान कर सकती है. आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. कोई नई प्लानिंग करनी पड़ सकती है. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. नौकरी वाले जातक अपने कार्य क्षेत्र में राजनीति से बचें. प्रेमी साथी संग बढ़िया समय व्यतीत करेंगे. जीवन साथी से भरपूर प्यार मिलेगा. छात्रों को इस सप्ताह किसी की गाइडेंस मिल सकती है. शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी.
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा सावधानी से भरा रहेगा. इस सप्ताह आप जोश से भरे रहेंगे. आर्थिक स्थिति को लेकर भी आपको सावधान रहना होगा. बेवजह की वस्तुओं पर धन खर्च होगा. प्रेम संबंधों को लेकर भी आपको सतर्क रहना होगा. अपने प्रिय पात्र से बातचीत करते समय सावधानी बरतें. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी से आपका रिश्ता प्यार भरा रहेगा. व्यापारियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. नौकरी वाले जातकों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा. नौकरी के बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो सफलता हाथ लगेगी. पढ़ाई-लिखाई के लिए छात्रों को सतर्क रहना होगा. किसी कन्फ्यूजन के चलते पढ़ाई में बाधाएं आ सकती हैं. जिसके चलते आप परेशान हो सकते हैं.
मकर- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आपको आंखों या मौसम के बदलाव के चलते किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इस सप्ताह धन को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है. इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध में गर्माहट आएगी. जीवनसाथी संग कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यात्राएं करनी पड सकती हैं. नौकरी वाले जातकों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है. शिक्षा और ज्ञान के लिए यह सप्ताह आपके लिए बढ़िया रहेगा. पढ़ाई-लिखाई के लिए समय अच्छा है.
कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह सबसे अच्छा रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आपको कमर दर्द परेशान कर सकता है. किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. इस समय निवेश कर सकते हैं. आपको लाभ होगा. अपने प्रिय साथी संग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. व्यापारी कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. आपको लाभ होगा. छात्रों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा.
मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. अपने पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके खर्चे बढ़े रहेंगे. खर्चों को काबू करने की कोशिश करें. व्यापार को आगे बढ़ाने में आपका लक और मन दोनों साथ देगा. सरकारी नौकरी वाले जातको के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. प्रेम संबंधों को लेकर बात करें तो आप अपने प्रेमी साथी के साथ रोमांटिक रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बहुत अधिक जोश से भरा रहेगा. आप किसी प्रतियोगिता में यदि भाग लेना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी.