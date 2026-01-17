ETV Bharat / spiritual

18 जनवरी से 24 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों का शुरू हो रहा गोल्डन टाइम, पढ़ें भविष्यफल

मेष- यह सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सामान्य रहेगा. आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कोलेस्ट्रोल का ख्याल रखें. प्रोफेशनल मोर्चे पर आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे. आपका व्यापार अच्छा चलेगा. नौकरीपेशा वाले जातकों के परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिलेगा. रुपए पैसे के मामलों में आपको एक से ज्यादा रास्तों से धन मिलेगा. दोस्तों के साथ धन का लेनदेन करने में सावधान रहे, प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे. प्रिय साथी के साथ बातचीत करते समय वाणी पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं और घर में भजन-कीर्तन इत्यादि का आयोजन कर सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई मन लगाकर करनी होगी, तभी सफलता मिलेगी. वृषभ- इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. सेहत के लिहाज से थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं. मौसम के बदलाव के चलते स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. बिजनेस वाले अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें.नौकरी पेशा में लाभ प्राप्त हो सकता है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. कोई बड़ा लाभ हो सकता है. मित्रों और सगे-संबंधियों से संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, जिससे लव लाइफ अच्छी चलेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मनचाहे परिणाम मिलेंगे. मिथुन- यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा परेशानी भरा होगा. आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है. नियमित व्यायाम करें और खान-पान का ध्यान रखें. आर्थिक तौर पर यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, परंतु किसी भी प्रकार के निवेश के लिए समय ठीक नहीं है. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी शादी विवाह की बात भी आगे बढ़ सकती है. जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. व्यापार करने वाले जातक पार्टनरशिप करते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है. नौकरी आपके काम की तारीफ होगी. बेवजह की चिंताएं और रुकावटें आपकी आपकी पढ़ाई-लिखाई में परेशानी खड़ी कर सकती है. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ कमजोर रहेगा. अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें. स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोरी महसूस हो सकती है. आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. सरकारी योजनाओं से धन प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे. प्रेमी जातक अपने प्रिय पात्र के परिवार के सदस्यों से मंजूरी लेकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं. शादीशुदा लोग अपने गृहस्थ जीवन में संतुष्ट नजर आएंगे. व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे. व्यवसाय में कम होंगी. नौकरी पेशा जातकों को किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थी विदेश जाने की तैयारी कर सकते हैं. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी के साथ रहने वाला रहेगा. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें तथा खान-पीने में किसी प्रकार की लापरवाही ना करें. कानूनी मामलों में धन खर्च करना पड़ सकता है. सरकारी इनकम प्राप्त करने के लिए आपको कुछ धन अलग से खर्च करना पड़ सकता है. नौकरी पेशा वाले जातकों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ विवाद से बचना होगा. व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय लाभदायक रहेगा. प्रेम संबंधों में आप थोड़े से डिमांडिंग हो सकते हैं, जिसके कारण आपका प्रिय पात्र थोड़ा असहज महसूस कर सकता है. यदि आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है. शादीशुदा लोग जीवन में संतुष्ट नजर आएंगे. विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अधिक अच्छा रहेगा. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह मध्यम रहेगा. स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. उचित खानपान रखें तथा नियमित व्यायाम करने का प्रयास करें. पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है. नौकरी पेशा वाले जातक कार्य क्षेत्र में अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपके पास धन रहेगा. प्रेमी जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा।. पारिवारिक संबंधों को सुधारने का प्रयास करें. जीवनसाथी के साथ रिश्तों को गहरा बनाए रखने की कोशिश करें. विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई के संबंध में अच्छे मित्र बनाएं.