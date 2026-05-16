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17 मई से 23 मई 2026 का साप्ताहिक राशिफल: नए सप्ताह में इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

17 मई से 23 मई 2026 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आने वाला नया सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सही रहेगा. आप मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं. इस सप्ताह आपके पास धन आता रहेगा. खर्च होने के बाद भी आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. व्यापारी लोग अपने परिवार के सपोर्ट से व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे. नौकरीपेशा वाले जातकों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. प्रेम संबंधों को लेकर नए सप्ताह में परेशानी हो सकती है. आपका प्रिय पात्र से किसी बात पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत में सब ठीक हो जाएगा. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. परिवार में मिठास बनी रहेगी. शिक्षा के लिए भी सप्ताह ठीक रहेगा. वृषभ- इस राशि के जातकों के लिए भी यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा. किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव ना पालें. आर्थिक स्थिति इस हफ्ते बढ़िया रहेगी. खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन परेशानी नहीं होगी. व्यापारी अपने सहकर्मियों से मधुरता का व्यवहार बनाए रखें, वरना विवाद हो सकता है. नौकरी वाले जातकों को यात्रा करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अच्छा है. वैवाहिक संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए मधुर वाणी बोलें. शिक्षा के लिए अच्छा समय रहेगा. आप जिस क्षेत्र में भी हाथ डालेंगे कामयाबी ही मिलेगी. मिथुन- इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को सावधानी बरतनी होगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वरना कोई बीमारी परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी आपकी इनकम बढ़ेगी. इसके साथ-साथ खर्च भी लगे रहेंगे. व्यापारी लोग व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए संपर्क कर सकते हैं. नौकरी वाले जातकों को काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकता है. प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहें. वैवाहिक संबंधों में भी तनाव का सामना करना पड़ सकता है. शिक्षा और ज्ञान के लिए यह सप्ताह अच्छा है. आपके अंदर बुद्धि और ज्ञान का विकास होगा, जिससे आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम दिखाई दे रहा है. नए सप्ताह मे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचें. आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. आपका व्यापार अच्छा चलेगा. नौकरीपेशा वाले जातक सावधान रहें. किसी की चुगली ना करें. प्रेम संबंधों में भी सावधानी बरतें. परिवार की जिम्मेदारी का असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ सकता है. वैवाहिक संबंधों को लेकर संतुष्ट रहेंगे और आनंदमय समय बिताएंगे. शिक्षा में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, हायर एजुकेशन वाले जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह सप्ताह सही रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. पुरानी गलत आदतों को छोड़ने की कोशिश करें. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. धन की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा पर जा सकते हैं. नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा है. प्रेम संबंधों में सावधान रहें. किसी तीसरे व्यक्ति के चलते रिश्तों में तनाव आ सकता है. छात्र अपनी शिक्षा को लेकर सीरियस नहीं रहेंगे. भाई-बहनों संग मटरगश्ती में समय बितेगा. कन्या- इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी परेशानी आ सकती है. आर्थिक स्थिति इस सप्ताह अच्छी रहेगी. आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच सकते हैं. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह शानदार दिखाई दे रहा है. आपको बिजनेस में मनचाहा प्रॉफिट मिलेगा. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा है. अपने कार्यक्षेत्र में मन लगाकर कार्य करें. शिक्षा की बात करें आपके लिए समय अच्छा रहेगा. कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों को सफलता के लिए थोड़ा समय और लग सकता है.