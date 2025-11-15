ETV Bharat / spiritual

16 से 22 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल: नए सप्ताह में क्या कहते हैं आपके सितारे, जानें फटाफट

मेष- यह सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है. यह सप्ताह प्रेम जीवन में खुशियां लेकर आएगा. वहीं, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं रहेंगी, जिससे टेंशन बढ़ सकती है. आने वाले नए सप्ताह में अपने धन को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा. आप खर्चों को थोड़ा सोच-समझकर करें. बिजनेस करने वालों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है. नौकरी में आपको कामों से अधिकारी खुश रहेंगे. आपकी सैलरी में भी वृद्धि हो सकती है. छात्रों की एकाग्रता कुछ कमजोर रहेगी. अपनी सेहत पर ध्यान दें नहीं तो मामला बिगड़ सकता है. यदि कोई समस्या छोटी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. वृषभ- यह सप्ताह आपके लिए मध्यमरूप से फलदायक रहेगा. इस सप्ताह सिंगल लोगों के विवाह की बात पक्की हो सकती है. वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह बेवजह के लड़ाई-झगड़े बढ़ेंगे, इसलिए कोई पुरानी बात को नजरअंदाज करें. निवेश से आफको अच्छा लाभ होगा. वहीं, बिजनेस कर रहे लोगों को आने वाले नए सप्ताह में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों की बात करें तो सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दें. विद्यार्थी इस सप्ताह किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं. पढ़ाई-लिखाई पर पूरा ध्यान दें. इस सप्ताह आपकी कोई लंबे समय से चली आ रही समस्या समाप्त होगी. आपकी इम्यूनिटी पॉवर अच्छी रहेगी. अपने खान-पान पर ध्यान दें. मिथुन- यह सप्ताह आपके लिए खुशियां लेकर आने रहा है. प्रेम जीवन में इस सप्ताह साथी के साथ एक सुखद अनुभूति होगी. वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी बरतें. आप धन को लेकर थोड़ा सतर्क रहें. किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है. बिजनेस में आपका कोई पुराना रुका हुआ काम फिर से शुरू हो सकता है. आप किसी नए प्रोजेक्ट की भी शुरुआत करेंगे. विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी पढ़ाई में जी-जान लगाना होगा तभी उन्हें सफलता मिलेगी. आपकी सेहत गलत खान-पान के चलते बिगड़ सकती है. इसलिए थोड़ा सतर्क रहें. कर्क- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग आनंद में समय बिताएंगे. वैवाहिक जीवन वाले ऐसा कोई काम ना करें, जिससे साथी के जीवन में खटास बढ़े. आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और आप सेविंग को लेकर कोई नया प्लान बनाएंगे. शेयर मार्केट से जुड़े लोग भी अच्छा धन कमा सकते हैं. प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए बेहतर रहेगा. सेहत ठीक रहेगी. वहीं, नौकरीपेशा वाले भी खुश रहेगे. सिंह- यह सप्ताह आपके लिए कुछ मुश्किलें लेकर आएगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों में मनमुटाव बने रहेंगे. गृहस्थ जीवन में इस सप्ताह तालमेल की कमी देखने को मिलेगी. अपने धन को लेकर चिंता ना करें. पूरे सप्ताह धन की कमी नहीं रहेगी. धार्मिक आयोजन में धन खर्च करेंगे. आपकी इनकम भी बेहतर रहेगी. बिजनेस में इस सप्ताह आपको ज्यादा धन लगाने से बचना होगा. नौकरी में कार्यरत लोग अपनी मेहनत से अच्छा मुकाम हासिल करेंगे. उनका करियर बेहतर रहेगा. उनके बॉस उनके कामों से खुश रहेंगे. विद्यार्थी इस सप्ताह अपनी पढ़ाई में ढील दे सकते हैं. इस सप्ताह आपको अपने समय का सदुपयोग करना होगा. नए सप्ताह में कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है. पेट का खास ध्यान रखें. कन्या- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है. प्रेम जीवन जी रहे लोग नए सप्ताह में अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. वैवाहिक जीवन वाले भी एंजॉय करेंगे. इस सप्ताह अपनी इनकम को ध्यान में रख कर काम करें. बिजनेस कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा. उनकी योजनाएं फलीभूत होंगी और उन्हें नए लोगों का भी साथ मिलेगा. नौकरी में आपको संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है. यह सप्ताह आपके लिए मेहनत भरा रहने वाला है यदि आपको इसका कोई काम रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है. विद्यार्थियों का उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. इस सप्ताह आपको गले से संबंधित कोई समस्या हो सकती है. डॉक्टर से परामर्श लेना होगा.