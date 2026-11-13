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15 से 21 नवंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल: सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन इन राशियों की बढ़ाएगा मुश्किल

मेष- नवंबर महीने का आने वाला तीसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा. इस हफ्ते अपने स्वास्थ्य को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे. आर्थिक स्थिति को लेकर आपको सावधान रहना होगा. बेवजह के खर्चे आपको परेशान करेंगे. आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है. व्यापारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से फायदा हो सकता है. नौकरी वाले जातकों को काम का प्रेशर परेशान कर सकता है. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा है. प्रिय साथी संग खुश रहेंगे. वैवाहिक संबंधों में सावधानी बरतें. जीवनसाथी से अनबन हो सकती है. छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी.

वृषभ- आने वाला नया सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. इस सप्ताह आप काफी धन कमाएंगे. व्यापारियों को काफी मेहनत के बाद ही लाभ होगा. प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा परेशानी भरा है. प्रिय पात्र से किसी बात पर झगड़ा हो सकता है. वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. विद्यार्थियों की पढ़ाई-लिखाई में रुचि बनी रहेगी. मेहनत के बाद ही परीक्षाओं में अच्छे अंक आ सकते हैं.

कन्या- नवंबर महीने का तीसरा सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए ठीक रहेगा. मौसम में बदलाव के चलते थोड़ी सतर्कता बरतें. आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आप दिल खोलकर खर्च करेंगे. प्रेम संबंधों में किसी बात की गलतफहमी हो सकती है. वैवाहिक संबंधों में विवाद हो सकता है. व्यापारी पार्टनर संग मिलकर अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्लान बनाएंगे. नौकरीपेशा वालों का समय अच्छा है, अगर बदलाव करने का सोच रहे हैं, तो कर सकते हैं. विद्यार्थियों को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत की आवश्यकता है.

सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा. आपकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्चे बढ़े रहेंगे. व्यापारियों को अपने बिजनेस में कुछ नए लोगों को जोड़ने का मौका हाथ लगेगा. नौकरी वाले जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत और संघर्षों से भरा रहेगा. प्रेम-संबंधों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. वैवाहिक संबंधों में जीवनसाथी संग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. छात्र अपनी पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान दें. लापरवाही भारी पड़ सकती है.

कर्क- कर्क राशि के जातकों की बात करें तो आने वाला नवंबर महीने का यह सप्ताह मिलाजुला रहेगा. गले दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. कोई ऐसी वस्तु खरीद सकते हैं जिसमें धन अधिक खर्च हो सकता है. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें. नौकरीपेशा वालों से उनके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंधों में विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंधों में घमंड को किनारे रखें. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मेहनत से भरा रहेगा.

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा साबित होगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. आपको आंखों की समस्या हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सावधानी बरतने की जरूरत है. शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह से सोच-विचार ले. रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले लोग सोच-समझकर ही निवेश करें. नौकरी वाले जातकों को लाभ हो सकता है. व्यापारी अपने व्यापार में बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें, फायदा होगा. प्रेम संबंधों में प्रेमी जातकों को गलतफहमी दूर करनी होगी. जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई में लगेगा, लेकिन एकाग्रता बढ़ानी होगी.

तुला- यह सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है. अपने रिश्ते को लेकर गंभीर रहेंगे और अपने विवाह की बात भी कर सकते हैं. शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा. जीवनसाथी से किसी बात पर विवाद हो सकता है. परिवार में अशांति का माहौल हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में खर्चों में बढ़ोतरी होगी. सप्ताह के अंतिम दिनों में परिवार से किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी. सेहत का थोड़ा ध्यान रखें. बेवजह की यात्रा से मानसिक तनाव बढ़ेगा. सप्ताह के मध्य में चुनौतियों का हल मिलेगा. मानसिक तनाव दूर होगा. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत के बाद दिन अच्छे हैं.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी. मौसम में बदलाव के चलते शारीरिक समस्याओं से परेशान हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा है. यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सही समय है. व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है. आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा वालों को इस सप्ताह सावधान रहने की जरूरत है. प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है. आपका कोई पुराना साथी आपके जीवन में वापस आ सकता है. वैवाहिक संबंधो में सतर्क रहें. छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है. शिक्षा को लेकर छात्रों को सावधान रहना होगा. गलत दोस्तों की संगत से दूर रहें.

धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. मौसम में बदलाव के चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति भी सही रहेगी. किसी भी प्रकार की समस्या से बचने का प्रयास करें. आपके व्यवसाय में आपकी काबिलियत साफ नजर आएगी. नौकरीपेशा वाले मन लगाकर काम करें. प्रेम संबंधों की बात करें तो आप अपने प्रेमी साथी से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. वैवाहिक संबंधों में प्यार बना रहेगा. शिक्षा के लिए यह सप्ताह परेशानी वाला रहेगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगेगा.

मकर- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रूप से फलदायक रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा है. आपसी समझदारी बढ़ेगी और रिश्ते को और अच्छे से समझेंगे. शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन मजबूत रहेगा और जीवनसाथी आपका साथ देगा. आप कुछ नया सोचेंगे और समाज से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे. काम में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन ज्यादा बनावटी व्यवहार आपको नुकसान दे सकता है. आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे रहेंगे. इसका आपको अच्छा फल भी मिलेगा.व्यापार करते हैं तो इस समय में आपको अपनी कोई नई मशीन लगाने में सफलता मिलेगी. आपकी इनकम ठीक-ठाक रहेगी. विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में आनंद आएगा. यात्रा करने के लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम दिन अच्छे रहेंगे.

कुंभ- कुम्भ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सही रहेगा. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आपके पैरों या नसों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है. यह सप्ताह आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा. आप बच्चों पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं या घर की साज सज्जा में भी ज्यादा धन खर्च करेंगे. व्यापारी अपने बिजनेस के सिलसिले में नये लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. नौकरी वाले जातक अपने अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें. प्रेम-संबंधों के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है. रिश्तो में किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हो सकती है. आप जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य शुरू कर सकते है. यदि विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई में सफलता प्राप्त है तो मेहनत अधिक करें.

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने वाला रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. शारीरिक समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह-मशविरा करें. आर्थिक स्थिति की बात करें तो प्रॉपर्टी से संबंधित निवेश करने में समय अच्छा रहेगा. वहीं, वाहन खरीदने या शेयर मार्केट में पैसा लगाने में आपको नुकसान हो सकता है. व्यापारियों को व्यापार में अचानक से लाभ प्राप्त होगा. नौकरी वाले जातकों को अधिकारियों संग संबंध अच्छे बनाए रखने की कोशिश करनी होगी. सरकार के विवाद से दूर रहने की कोशिश करें. प्रेम संबंधों को लेकर भी सावधान रहना होगा. किसी बात को लेकर अधिक घमंड ना दिखाएं. वैवाहिक संबंधों में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें. शिक्षा को लेकर सावधानी से कार्य करना होगा.