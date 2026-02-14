ETV Bharat / spiritual

15 से 21 फरवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों के लिए सावधानी भरा समय

मेष- मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आपके बैंक-बैलेंस में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है.व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा वाले जातकों को ऑफिस में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी. प्रेम संबंधों के लिए समय रोमांस से भरा रहेगा. वैवाहिक संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है, जिसके चलते मन परेशान होगा. विद्यार्थियों की बात करें तो अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें. वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. सेहत को लेकर सावधान रहें. पेट दर्द परेशानी दे सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आपके पास धन की आवक अधिक रहेगी. पैसों की कमी नहीं रहेगी. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपका पार्टनर बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा. नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. आप प्रेमी साथी के साथ शादी के बंधन में बन सकते हैं.वैवाहिक संबंध भी मजबूत बने रहेंगे. जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो पढ़ाई-लिखाई को लेकर आप अपने किसी साथी की मदद ले सकते हैं. मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला यह सप्ताह मध्यम रहेगा. स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है. पेट से संबंधित रोग परेशान बढ़ा सकता है. आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. कुछ विशेष कार्यों पर आपका धन खर्च होगा, परंतु इनकम भी बनी रहेगी. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच-विचार कर सकते हैं. समय बढ़िया है. नौकरीपेशा जातकों के प्रमोशन के चांस बन रहे हैं. प्रेम संबंधों के लिए यह नया सप्ताह बढ़िया है. साथी के साथ रोमांस में डूबे हुए नजर आएंगे. वैवाहिक संबंधों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे. विद्यार्थियों का पढ़ाई-लिखाई में मन कम लगेगा. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा. वह अपने करियर को लेकर गंभीर रहेंगे. कर्क- इस राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह ठीक रहेगा. आपकी सेहत डांनाडोल रहेगी. इनकम में तेजी बनी रहेगी, परंतु खर्च भी बढ़े रहेंगे. बिजनेसमैन के लिए समय ठीक-ठाक है,परंतु पार्टनर संग किसी बात को लेकर बहस हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय बढ़िया है. आपका ट्रांसफर हो सकता है. प्रेम संबंधों की स्थिति ठीक रहेगी. आपके रिश्ते में रोमांस देखने को मिल सकता है.वैवाहिक संबंधों में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है. जीवनसाथी के घर वालों से बहस हो सकती है.शिक्षा के लिए अच्छा समय रहेगा.विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में लगेगा. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह सही रहेगा. अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है.आर्थिक स्थिति के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. इनकम की कोई कमी नहीं रहेगी, परंतु खर्चे परेशान करेंगे. व्यापारी वर्ग व्यापार को बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे और सफल भी होंगे. नौकरी वालों के लिए समय बढ़िया है. प्रेम संबंधों की बात करें तो आप अपने साथी संग कहीं घूमने जा सकते हैं. गृहस्थ जीवन को लेकर संतुष्ट रहेंगे. जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए समय कुछ कठिनाई वाला रहेगा. कुछ गतिविधियों के चलते पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा. अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें. रुपये-पैसे की बात करें तो आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.फिजूलखर्ची बढ़ी रहेगी. व्यवसाय अच्छा चलेगा. किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी. नौकरी की बात करें तो आप ऑफिस के कार्यों में रमे रहेंगे. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. शिक्षा की बात करें तो अधिक सावधान रहें. टाइम टेबल बनाकर पढ़ने की कोशिश करें.प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है. बहस हो सकती है. गृहस्थ जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी, परंतु जीवनसाथी का व्यवहार कुछ बदला रहेगा.