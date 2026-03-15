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15 मार्च से 21 मार्च 2026 का साप्ताहिक राशिफल, नए सप्ताह में ग्रहों की चाल देगी बड़ा झटका!

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सबसे अच्छा रहेगा, सेहत को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप बीमारियों को टाटा कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति को अधिक बढ़ाने के लिए आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, व्यापारियों को अपना व्यापार आगे बढ़ाने में कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा, उन्हें पदोन्नति मिल सकती हैं, प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा सा समय परेशानी वाला रहेगा, प्रेमी साथी के साथ गलतफहमियां हो सकती है, वैवाहिक संबंध को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं, आपके जीवनसाथी का व्यवहार आपके प्रति एकदम बदल सकता हैं, विद्यार्थी यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता भी मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों का सपना टूट सकता है. वृषभ: वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, आपको सेहत के लिए थोड़ा सावधान रहना होगा, आपको चोट लग सकती है या आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, आपकी इनकम बहुत अधिक बढ़ सकती है, व्यापारियों के विदेश में संपर्क बढ़ सकते हैं और आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं, जिससे आपका व्यापार बहुत अधिक उन्नति कर सकता है, नौकरी पेशा जातकों को उनकी मेहनत के अनुसार फल मिल सकता है, प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा, आपके और आपके साथी के बीच में बहुत अधिक रोमांस बढा रहेगा, शादीशुदा जातको के बीच में रोमांस और पर्सनल टच बहुत अधिक बढ़ सकता है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अधिक बढ़िया रहेगा, उन्हें अपने अध्ययन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हो सकती हैं, हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को विदेश जाकर पढ़ने का अवसर मिल सकता है. मिथुन: मिथुन राशि की जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा, आपकी सेहत इस सप्ताह में कुछ खराब हो सकती हैं, मानसिक तनाव आप पर हावी हो सकता है, आर्थिक स्थिति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़े रहेंगे, परंतु इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्यापारियों के लिए समय बहुत अधिक बढ़िया रहेगा, आपका व्यापार ऊंचाइयों को छूएगा, नौकरी पेशा जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार के घमंड से दूर रहने का प्रयास करें, प्रेम संबंधों के लिए समय बढ़िया रहेगा, आप समझदारी से अपने रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करेंगे आपस में प्यार बना रहेगा, शादीशुदा जातकों के बीच में होने वाली सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं, विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा, ना चाहते हुए भी आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है. कर्क: कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला-जुला रहेगा, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए जिम जॉइन कर सकते हैं या हल्का-फुल्का व्यायाम करें, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, परंतु अधिक धन खर्च होने के कारण सर दर्द बन सकता है, व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, नौकरी पेशा वाले जातक कार्यक्षेत्र में सावधान रहे, वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा नौकरी पर खतरा हो सकता है, प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा, आप अपने प्रेमी साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, वे पुराने गले शिकवा को मिटाकर परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अधिक बढ़िया रहेगा, हर क्षेत्र में आपका नाम रोशन होगा, हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. सिंह: इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो आप तनाव से दूर रहने का प्रयास करें और खुद को व्यस्त रखें, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, आप अपनी सुख सुविधाओं पर धन खर्च कर सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिए उतार-चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, प्रिय पात्र के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कुछ समय साथ में बिताना होगा. वैवाहिक संबंधों में जीवनसाथी अपने साथी के लिए कुछ स्पेशल कर सकता है, व्यापारी व्यापार में यदि बहुत अधिक मेहनत करेंगे, तो तभी सफलता मिल सकती है. नौकरी पेशा वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, विद्यार्थी अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने विषय से अलग पुस्तक पढ़ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत अधिक नाम कमा सकते हैं. कन्या: कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला रहेगा, किसी प्रकार की चोट लग सकती है, आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा, आमदनी से ज्यादा खर्च बहुत अधिक बढे रहेंगे, व्यापारियों के लिए अच्छा समय रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर से कोई लाभ मिल सकता है, नौकरी पेशा जातक बड़े अधिकारियों से प्रमोशन के बारे में बातचीत कर सकते हैं, प्रेम संबंधों के लिए समय बढ़िया रहेगा, आप अपने साथी को अपना प्यार जता सकते हैं, वैवाहिक संबंधों में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, विद्यार्थियों ने अपना करियर बनाने के लिए जो भी मेहनत की है, उसके नतीजे सामने आ सकते हैं.