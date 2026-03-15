15 मार्च से 21 मार्च 2026 का साप्ताहिक राशिफल, नए सप्ताह में ग्रहों की चाल देगी बड़ा झटका!

15 मार्च से 21 मार्च 2026 का साप्ताहिक राशिफल, नए सप्ताह में ग्रहों की चाल देगी बड़ा झटका!
इस सप्ताह वृषभ, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है, जबकि कुंभ और मकर को सतर्क रहकर निर्णय लेने की जरूरत है.
Published : March 15, 2026 at 1:01 AM IST
मेष: मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सबसे अच्छा रहेगा, सेहत को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप बीमारियों को टाटा कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति को अधिक बढ़ाने के लिए आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, व्यापारियों को अपना व्यापार आगे बढ़ाने में कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा, उन्हें पदोन्नति मिल सकती हैं, प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा सा समय परेशानी वाला रहेगा, प्रेमी साथी के साथ गलतफहमियां हो सकती है, वैवाहिक संबंध को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं, आपके जीवनसाथी का व्यवहार आपके प्रति एकदम बदल सकता हैं, विद्यार्थी यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता भी मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों का सपना टूट सकता है.
वृषभ: वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, आपको सेहत के लिए थोड़ा सावधान रहना होगा, आपको चोट लग सकती है या आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, आपकी इनकम बहुत अधिक बढ़ सकती है, व्यापारियों के विदेश में संपर्क बढ़ सकते हैं और आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं, जिससे आपका व्यापार बहुत अधिक उन्नति कर सकता है, नौकरी पेशा जातकों को उनकी मेहनत के अनुसार फल मिल सकता है, प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा, आपके और आपके साथी के बीच में बहुत अधिक रोमांस बढा रहेगा, शादीशुदा जातको के बीच में रोमांस और पर्सनल टच बहुत अधिक बढ़ सकता है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अधिक बढ़िया रहेगा, उन्हें अपने अध्ययन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हो सकती हैं, हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को विदेश जाकर पढ़ने का अवसर मिल सकता है.
मिथुन: मिथुन राशि की जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा, आपकी सेहत इस सप्ताह में कुछ खराब हो सकती हैं, मानसिक तनाव आप पर हावी हो सकता है, आर्थिक स्थिति को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़े रहेंगे, परंतु इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्यापारियों के लिए समय बहुत अधिक बढ़िया रहेगा, आपका व्यापार ऊंचाइयों को छूएगा, नौकरी पेशा जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार के घमंड से दूर रहने का प्रयास करें, प्रेम संबंधों के लिए समय बढ़िया रहेगा, आप समझदारी से अपने रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करेंगे आपस में प्यार बना रहेगा, शादीशुदा जातकों के बीच में होने वाली सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं, विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा, ना चाहते हुए भी आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है.
कर्क: कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला-जुला रहेगा, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए जिम जॉइन कर सकते हैं या हल्का-फुल्का व्यायाम करें, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, परंतु अधिक धन खर्च होने के कारण सर दर्द बन सकता है, व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, नौकरी पेशा वाले जातक कार्यक्षेत्र में सावधान रहे, वाद विवाद से दूर रहे, अन्यथा नौकरी पर खतरा हो सकता है, प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा, आप अपने प्रेमी साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, वे पुराने गले शिकवा को मिटाकर परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अधिक बढ़िया रहेगा, हर क्षेत्र में आपका नाम रोशन होगा, हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
सिंह: इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा. आपकी सेहत की बात करें तो आप तनाव से दूर रहने का प्रयास करें और खुद को व्यस्त रखें, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, आप अपनी सुख सुविधाओं पर धन खर्च कर सकते हैं. प्रेम संबंधों के लिए उतार-चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, प्रिय पात्र के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए कुछ समय साथ में बिताना होगा. वैवाहिक संबंधों में जीवनसाथी अपने साथी के लिए कुछ स्पेशल कर सकता है, व्यापारी व्यापार में यदि बहुत अधिक मेहनत करेंगे, तो तभी सफलता मिल सकती है. नौकरी पेशा वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, विद्यार्थी अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने विषय से अलग पुस्तक पढ़ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत अधिक नाम कमा सकते हैं.
कन्या: कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला रहेगा, किसी प्रकार की चोट लग सकती है, आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा, आमदनी से ज्यादा खर्च बहुत अधिक बढे रहेंगे, व्यापारियों के लिए अच्छा समय रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर से कोई लाभ मिल सकता है, नौकरी पेशा जातक बड़े अधिकारियों से प्रमोशन के बारे में बातचीत कर सकते हैं, प्रेम संबंधों के लिए समय बढ़िया रहेगा, आप अपने साथी को अपना प्यार जता सकते हैं, वैवाहिक संबंधों में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, विद्यार्थियों ने अपना करियर बनाने के लिए जो भी मेहनत की है, उसके नतीजे सामने आ सकते हैं.
तुला: तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सावधानी से रहने वाला रहेगा, आपकी सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए सप्ताह सामान्य रहेगा, परंतु किसी भी प्रकार की चोट से बचने का प्रयास करें, व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा, आप अपनी तकनीकी सोच से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कुछ नया कार्य मिल सकता है, प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहना होगा, आपके साथी का संबंध तीसरे व्यक्ति से जुड़ सकता है, वैवाहिक संबंधों में जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है प्यार से बात को सुलझाने की कोशिश करें.
वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह बढ़िया रहेगा, आपकी सेहत की बात करें तो यदि आप माधव पदार्थ का सेवन करते हैं तो उससे दूर रहे, सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, व्यापारियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप मेहनत करेंगे तो आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, नौकरी पेशा वाले जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है,प्रेमी जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा, आप अपने प्रिय पात्र से अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, आपका साथी बहुत अधिक खुश होगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत अधिक सावधान रहेंगे, तथा अपने करियर में नाम रोशन करेंगे. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थी भी सावधान रहे.
धनु: धनु राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार-चढ़ाव लेकर आएगा, आपकी सेहत की बात करें तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए यदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो दूर रहने का प्रयास करें, आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन को लेकर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें, नुकसान उठाना पड़ सकता है,व्यापारी व्यापार में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धन का निवेश कर सकते हैं,आपको लाभ प्राप्त होगा, नौकरी वाले जातक अपने बड़ेअधिकारियों से अपने प्रमोशन की बातचीत कर सकते हैं, प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, आप अपने प्रिय साथी को प्यार का विश्वास दिलाने की कोशिश करें, वैवाहिक रिश्तों में रिश्तो में तनाव की कमी रहेगी, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई पर कम रहेगा, जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
मकर: मकर राशि की जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है अन्यथा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत रहेगी, धन की आवक बनी रहेगी, जिससे आप अपने रुके हुए सभी कार्य कर सकते हैं, व्यापारियों का अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए समय ठीक नहीं है जहां है, वहीं पर कार्य करते रहे. प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा,आपके मन में और आपके साथी के मन में एक दूसरे के लिए रोमांस की भावना बहुत अधिक स्ट्रांग रहेगी, वैवाहिक संबंध मजबूत रहेंगे, आपका जीवन साथी कोई ऐसी बात आपसे कह सकता है, जिससे आप भावुक हो सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, विद्यार्थियों का पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन रहेगा. आपको कोई इनाम भी मिल सकता है.
कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा, आपकी सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ् एकदम फिट रहेगा, परंतु किसी प्रकार के लापरवाही महंगी पड़ सकती है, आर्थिक स्थिति को लेकर भी सप्ताह बढ़िया रहेगा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, व्यापारियों का व्यापार बहुत अधिक अच्छी स्थिति में आ सकता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, नौकरी वाले जातक अपने कार्य क्षेत्र में मजे लेकर कार्य करेंगे, प्रेम संबंधों की बात करें तो आप अपनी बुद्धिमानी से अपने प्रिय पात्र के दिल में जगह बना सकते हैं, गृहस्थ जीवन में संभल कर रहने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अधिक बढ़िया रहेगा,उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगा रहेगा.
मीन: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा, आपकी सेहत की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में आपकी अचानक से बहुत अधिक तबीयत खराब हो सकती है, आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके खर्चे बहुत अधिक बढे रहेंगे, आमदनी भी ठीक होगी, व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय बहुत अधिक बहुत अधिक बढ़िया रहेगा. आपको अपने परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, नौकरी वाले जातकों की बात करें तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय रहेगा, आपको अपने प्रिय पात्र से दूर जाना पड़ सकता है, परंतु रिश्ते में मिठास बनी रहेगी, वैवाहिक संबंध बहुत अधिक खुशनुमा रहेंगे,इस सप्ताह आपकी शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो पढ़ाई लिखाई को लेकर किसी प्रकार की समस्या को नहीं झेलना पड़ेगा.