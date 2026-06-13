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14 जून से 20 जून 2026 का साप्ताहिक राशिफल: जानें आपके बारे में क्या कहता है आने वाला नया सप्ताह

14 से 20 जून का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- जून का तीसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए सही है. स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना होगा. इस हफ्ते आपको बढ़ते खर्चों को रोकना होगा. व्यवसाय में बिजनेस पार्टनर संग किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. नौकरी वाले जातक अपने अधिकारियों के अनुसार ही कार्य करेंगे तो ठीक रहेगा. शिक्षा को लेकर यह समय ठीक है, परंतु पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान देने का प्रयास करें. वृषभ- आने वाला नया सप्ताह इस राशि के लिए फलदायक रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा दिखाई दे रहा है. आपसी समझदारी बढ़ेगी और रिश्ते को और अच्छे से समझ पाएंगे. गृहस्थ जीवन में भी मजबूती रहेगी और जीवनसाथी का साथ मिलेगा. आप कुछ नया सोचेंगे और समाज से हटकर कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी. काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन ज्यादा बनावटी व्यवहार करना नुकसानदायक होगा. आपके बॉस से आपके संबंध अच्छे रहेंगे. सभी आपको सपोर्ट करेंगे. व्यापार करते हैं तो इस समय सफलता मिलेगी. आपकी इनकम ठीक-ठाक रहेगी. विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में आनंद आएगा. यात्रा करने के लिए सप्ताह के मध्य और अंतिम दिन अच्छे रहेंगे. मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. पेट से संबंधित परेशानियों को नजरअंदाज ना करें. आर्थिक स्थिति के लिए समझदारी से काम लें. आपके खर्चों में कमी आएगी. व्यापारी इस सप्ताह उत्साहित रहेंगे. कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं. नौकरी वाले जातक कार्यक्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस से बचें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी संग किसी यात्रा पर जा सकते हैं. शिक्षा के हिसाब से भी अच्छा समय रहेगा. आप और अधिक जानने का प्रयास करेंगे और कमजोर विषय में पढ़ाई करेंगे. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला नया सप्ताह सही रहेगा. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया दिखाई दे रही है. व्यापारियों को अपने बिजनेस में सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा हानि हो सकती है. नौकरीपेशा वाले जातकों को संभलकर चलना होगा. कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति को बनाए रखें. प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा. प्रिय पात्र के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है. नौकरी वाले जातकों के कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति बन रही है. बच कर रहें. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह मध्यम रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है. इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, लेकिन इनकम में बढ़ोतरी भी होगी. व्यापार करने वाले जातकों को निवेश सोच-समझकर करना होगा. नौकरीपेशा वाले जातकों को नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. आप और आपके प्रेमी में सामंजस्य बना रहेगा. वैवाहिक संबंधों में तनाव दिखाई दे रहा है. कंपटीशन में सफलता के लिए मेहनत करनी होगी. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों के लिए समय ठीक नहीं है. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं. मेडिटेशन और योग का सहारा लें. आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा. निवेश करने से बचें. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. अपनी बुद्धि और कौशल से व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. नौकरी वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. प्रेम सबंधों मे उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. वैवाहिक संबंधों में खुशियां भरपूर रहेंगी. इस सप्ताह विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहना होगा. हायर एजुकेशन के लिए समय बढ़िया रहेगा.